У Києві підвищився рівень забрудненості повітря. Це небезпечно?

Ганна Чорноус BBC News Україна
  • 1 серпня 2018
Бесарабська площа Копирайт изображения UNIAN
Image caption Бессарабська площа в центрі Києва - одне з найзабрудненіших місць столиці

У середу ДСНС повідомила, що через спеку в Києві подекуди концентрація шкідливих речовин у повітрі в кілька разів перевищила допустимі показники.

Геофізики стверджують, що така ситуація - не вперше. Лікарі радять частіше відпочивати на природі, а в будинках поблизу великих магістралей користуватися кондиціонером. Спекотна погода зберігатиметься до 3 серпня, наголошує УкрГідрометцентр.

Підвищений рівень забрудненості повітря в Києві - звичне явище влітку, розповіли ВВС News Україна у Центральній геофізичній обсерваторії ім. Б. Срезневського.

Рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій (ГДК), а формальдегідом - 5-7,5 ГДК, зокрема в районі Бессарабської та Деміївської площі, вулиці Довженка, Оболонського проспекту та проспекту Перемоги.

Такі показники вже спостерігалися у Києві в червні та липні цього року, каже Ірина Колесник з відділу інформації Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б. Срезневського.

Концентрації шкідливих речовин сприяє висока температура повітря та відсутність вітру.

"Це залежить від метеорологічних умов: якщо швидкість вітру слабка, домішки не розсіюються, тому відбувається їхнє накопичення", - пояснює пані Колесник.

Основне джерело діоксиду азоту та формальдегіду - вихлопні гази автотранспорту, тому найвищі показники реєструються в місцях з інтенсивним рухом.

До того ж, такі місця як Бессарабська чи Деміївська площа розташовані в низині, тому там більше накопичення шкідливих домішок, каже геофізик.

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Image caption В Маріуполі найбільш забруднене повітря в Україні

Київ у цих показниках - не рекордсмен. Столиця посідає 8 місце за рівнем забрудненості повітря в Україні. У Маріуполі рівні вмісту формальдегіду, які зараз спостерігаються у столиці, це середні показники за рік.

Згідно зі спостереженнями за минулий рік, найбруднішими в Україні вважаються саме Маріуполь та Дніпро, де рівень забрудненості повітря оцінюється як дуже високий. Окрім викидів автотранспорту, великим джерелом забруднення також є викиди промислових підприємств і теплових електростанції.

Що радять лікарі?

Шкідливі домішки у високих концентраціях можуть негативно впливати на органи дихання людини та подразнювати слизові оболонки, розповіли ВВС News Україна в Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Забруднення повітря особливо відчувають люди з хронічними захворюваннями легенів.

Діоксид азоту може подразнити слизові поверхні дихальних шляхів, людина може відчути почуття сухості та першіння в горлі. Також може послабитися нюх, а в нічний час - ще й зір.

Центр громадського здоров'я рекомендує мешканцям міста частіше бувати на природі подалі від автомагістралей.

Тим, хто мешкає поблизу вулиць з інтенсивним рухом, радять не відкривати вікна, а натомість користуватися кондиціонерами.

Міста України з найвищим рівнем забруднення повітря (2017 р.)

  1. Маріуполь
  2. Дніпро
  3. Кам'янське
  4. Одеса
  5. Слов'янськ
  6. Миколаїв
  7. Луцьк
  8. Київ
  9. Кривий Ріг
  10. Краматорськ

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б. Срезневського

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