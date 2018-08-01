У Києві підвищився рівень забрудненості повітря. Це небезпечно?
У середу ДСНС повідомила, що через спеку в Києві подекуди концентрація шкідливих речовин у повітрі в кілька разів перевищила допустимі показники.
Геофізики стверджують, що така ситуація - не вперше. Лікарі радять частіше відпочивати на природі, а в будинках поблизу великих магістралей користуватися кондиціонером. Спекотна погода зберігатиметься до 3 серпня, наголошує УкрГідрометцентр.
Підвищений рівень забрудненості повітря в Києві - звичне явище влітку, розповіли ВВС News Україна у Центральній геофізичній обсерваторії ім. Б. Срезневського.
Рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій (ГДК), а формальдегідом - 5-7,5 ГДК, зокрема в районі Бессарабської та Деміївської площі, вулиці Довженка, Оболонського проспекту та проспекту Перемоги.
- Що ви знаєте про забруднення повітря?
- Підприємства України стали більше забруднювати довкілля
- Німців обурили досліди з вихлопними газами на людях і мавпах
Такі показники вже спостерігалися у Києві в червні та липні цього року, каже Ірина Колесник з відділу інформації Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б. Срезневського.
Концентрації шкідливих речовин сприяє висока температура повітря та відсутність вітру.
"Це залежить від метеорологічних умов: якщо швидкість вітру слабка, домішки не розсіюються, тому відбувається їхнє накопичення", - пояснює пані Колесник.
Основне джерело діоксиду азоту та формальдегіду - вихлопні гази автотранспорту, тому найвищі показники реєструються в місцях з інтенсивним рухом.
До того ж, такі місця як Бессарабська чи Деміївська площа розташовані в низині, тому там більше накопичення шкідливих домішок, каже геофізик.
Київ у цих показниках - не рекордсмен. Столиця посідає 8 місце за рівнем забрудненості повітря в Україні. У Маріуполі рівні вмісту формальдегіду, які зараз спостерігаються у столиці, це середні показники за рік.
Згідно зі спостереженнями за минулий рік, найбруднішими в Україні вважаються саме Маріуполь та Дніпро, де рівень забрудненості повітря оцінюється як дуже високий. Окрім викидів автотранспорту, великим джерелом забруднення також є викиди промислових підприємств і теплових електростанції.
Що радять лікарі?
Шкідливі домішки у високих концентраціях можуть негативно впливати на органи дихання людини та подразнювати слизові оболонки, розповіли ВВС News Україна в Центрі громадського здоров'я МОЗ.
Забруднення повітря особливо відчувають люди з хронічними захворюваннями легенів.
Діоксид азоту може подразнити слизові поверхні дихальних шляхів, людина може відчути почуття сухості та першіння в горлі. Також може послабитися нюх, а в нічний час - ще й зір.
Центр громадського здоров'я рекомендує мешканцям міста частіше бувати на природі подалі від автомагістралей.
Тим, хто мешкає поблизу вулиць з інтенсивним рухом, радять не відкривати вікна, а натомість користуватися кондиціонерами.
Міста України з найвищим рівнем забруднення повітря (2017 р.)
- Маріуполь
- Дніпро
- Кам'янське
- Одеса
- Слов'янськ
- Миколаїв
- Луцьк
- Київ
- Кривий Ріг
- Краматорськ
За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б. Срезневського