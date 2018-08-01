У Києві підвищився рівень забрудненості повітря. Це небезпечно?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Бессарабська площа в центрі Києва - одне з найзабрудненіших місць столиці

У середу ДСНС повідомила, що через спеку в Києві подекуди концентрація шкідливих речовин у повітрі в кілька разів перевищила допустимі показники.

Геофізики стверджують, що така ситуація - не вперше. Лікарі радять частіше відпочивати на природі, а в будинках поблизу великих магістралей користуватися кондиціонером. Спекотна погода зберігатиметься до 3 серпня, наголошує УкрГідрометцентр.

Підвищений рівень забрудненості повітря в Києві - звичне явище влітку, розповіли ВВС News Україна у Центральній геофізичній обсерваторії ім. Б. Срезневського.

Рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій (ГДК), а формальдегідом - 5-7,5 ГДК, зокрема в районі Бессарабської та Деміївської площі, вулиці Довженка, Оболонського проспекту та проспекту Перемоги.

Такі показники вже спостерігалися у Києві в червні та липні цього року, каже Ірина Колесник з відділу інформації Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б. Срезневського.

Концентрації шкідливих речовин сприяє висока температура повітря та відсутність вітру.

"Це залежить від метеорологічних умов: якщо швидкість вітру слабка, домішки не розсіюються, тому відбувається їхнє накопичення", - пояснює пані Колесник.

Основне джерело діоксиду азоту та формальдегіду - вихлопні гази автотранспорту, тому найвищі показники реєструються в місцях з інтенсивним рухом.

До того ж, такі місця як Бессарабська чи Деміївська площа розташовані в низині, тому там більше накопичення шкідливих домішок, каже геофізик.

Копирайт изображения UNIAN Image caption В Маріуполі найбільш забруднене повітря в Україні

Київ у цих показниках - не рекордсмен. Столиця посідає 8 місце за рівнем забрудненості повітря в Україні. У Маріуполі рівні вмісту формальдегіду, які зараз спостерігаються у столиці, це середні показники за рік.

Згідно зі спостереженнями за минулий рік, найбруднішими в Україні вважаються саме Маріуполь та Дніпро, де рівень забрудненості повітря оцінюється як дуже високий. Окрім викидів автотранспорту, великим джерелом забруднення також є викиди промислових підприємств і теплових електростанції.

Що радять лікарі?

Шкідливі домішки у високих концентраціях можуть негативно впливати на органи дихання людини та подразнювати слизові оболонки, розповіли ВВС News Україна в Центрі громадського здоров'я МОЗ.

Забруднення повітря особливо відчувають люди з хронічними захворюваннями легенів.

Діоксид азоту може подразнити слизові поверхні дихальних шляхів, людина може відчути почуття сухості та першіння в горлі. Також може послабитися нюх, а в нічний час - ще й зір.

Центр громадського здоров'я рекомендує мешканцям міста частіше бувати на природі подалі від автомагістралей.

Тим, хто мешкає поблизу вулиць з інтенсивним рухом, радять не відкривати вікна, а натомість користуватися кондиціонерами.

Міста України з найвищим рівнем забруднення повітря (2017 р.)

Маріуполь Дніпро Кам'янське Одеса Слов'янськ Миколаїв Луцьк Київ Кривий Ріг Краматорськ

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б. Срезневського