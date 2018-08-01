Чи загрожує Києву блекаут?

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Столична влада повернула повний контроль над тепловим комплексом Києва. Проте під загрозою опинилося вже не лише постачання гарячої води, але й електрики та опалення.

Події 1 серпня розгорталися погодинно. Врешті, по обіді стало відомо, що київська влада закупила газ за комерційною ціною, аби не зупиняти роботу ТЕЦ на час, поки вона намагається домовитися з "Нафтогазом".

Чому так сталося і чим все може завершитися?

Що відбулося?

1 серпня Київ остаточно відновив контроль над тепловим господарством. Столичні ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, а також сміттєспалювальний завод "Енергія", які забезпечують до 80% потреб у гарячій воді і опаленні, перейшли в управління комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Від травня ця компанія вже керує тепловими мережами, пунктами, котельнями і лічильниками.

До цього впродовж майже 17 років енергетичним комплексом столиці управляла "Київенерго".

У 2011 році акціонером "Київенерго" стала компанія ДТЕК, що входить до контрольованої Рінатом Ахметовим фінансово-промислової групи СКМ.

Від попереднього оператора теплового господарства разом із майном "Київтеплоенего" успадкував і багатомільярдний борг за газ, який сягає 5 млрд грн. З цієї суми 1,2 млрд грн - це штрафи і пеня за невчасну оплату рахунків.

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Через цей борг "Нафтогаз" ще у травні відмовився укладати угоду із "Київтеплоенерго" про постачання газу, спираючись на вимоги закону "Про теплопостачання".

Одночасно Київрада ухвалила рішення, що місто не братиме на себе боргів попереднього оператора.

З того часу і сума боргу, і те, хто його має повертати, є предметом судових суперечок.

Тим часом під загрозою опинилися поставки газу, який є основним паливом, на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Вони виробляють не лише тепло, але й електроенергію для столиці.

Що робить влада?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Мер Києва назвав "штучною" проблему у тепловому господарстві столиці

Мер Віталій Кличко назвав повернення контролю над тепловим господарством "історичною подією", оскільки раніше таких прецедентів не було.

Водночас він наголосив і на викликах, з якими стикнулася влада, намагаючись вирішити проблему. За його словами, лише за кілька годин до передачі ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 під контроль міста, приватні постачальники відмовлялися продавати газ столиці.

"Проблема - штучна. Вона мені нагадує проблему, яку мав пан Садовий у Львові зі сміттям. Схожа ситуація. Комерційні компанії, з якими домовлялися, дивним чином відмовляються підписувати з нами угоду на постачання", - заявив пан Кличко 1 серпня. Він твердить, що відключення ТЕЦ через відсутність газу "спичинило б надзвичайну ситуацію", бо кияни могли залишитися не лише без гарячої води, але й без електрики.

Мер заявляє, що кияни "залишаються заручниками позиції "Нафтогазу". У коментарях до висловлювань мера на сайті КМДА дописувачі зауважували, що "насправді, мешканці столиці залишаються заручниками непрофесійних (а можливо і корупційно зумовлених) дій КМДА, яка своєчасно не врегулювала питання боргів і тепер хоче подарувати Ахметову кошти, які кияни платили за тепло".

Столична влада звернулася до уряду, визнавши, що не може впоратися із проблемою самотужки.

Кабмін під час позачергової наради дозволив Києву закупити газ у комерційних постачальників, якщо домовленість з "Нафтогазом" не буде досягнута найближчим часом.

"Було ухвалене рішення, яке дозволяє зараз підприємству ("Київтеплоенерго" - Ред.) або врегулювати питання з НАК "Нафтогаз", поки є час, або вийти на ринок і закупити так званий "комерційний газ", - заявив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Науменко.

Він повідомив, що цей газ призначатиметься ТЕЦ-5, оскільки ТЕЦ-6 "зупинена на профілактику".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Поки що столичні ТЕЦ отримуватимуть газ від комерційного постачальника

Як повідомив пізніше у середу заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, для забезпечення роботи ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 Київ вже закупив 18 млн кубів газу в "Укрнафтобуріння" по 10 200 грн за тисячу кубів. Він додав, що ця ціна є нижчою, ніж "Нафтогаз" пропонує на комерційному сегменті.

Разом із тим, це на 3 242 грн на тисячі кубів більше, ніж Київ мав би сплатити "Нафтогазу", оскільки на компанію покладені спеціальні обов'язки постачати газ для населення і теплокомуненерго за фіксованою ціною - 6 958 грн.

Саме до таких цін і планує повернутися Київ по тому, як продовж місяця ситуація буде врегульована контрактом між "Київтеплоенерго" і "Нафтогазом".

Поки що ж, за словами Петра Пентелеєва, покупка комерційного газу "не вплине на тариф для населення".

Що кажуть у "Нафтогазі"?

Ситуація із забезпеченням газом ТЕЦ наразі стабілізована, повідомили у "Нафтогазі" 1 серпня за результатами ще однієї зустрічі - київського мера із головою компанії Андрієм Коболевим.

Ця зустріч відбулася на "нейтральній" території - в Адміністрації президента, хоча будівлі КМДА і "Нафтогазу" мають спільне подвір'я.

"КМДА закупила необхідні обсяги газу в одного з багатьох приватних постачальників, які працюють на ринку України", - йдеться у повідомленні "Нафтогазу".

Там очікують, що "обсяги дозволять забезпечити безперебійну роботу об'єктів теплогенерації тимчасово, до того, як буде врегульоване питання щодо правонаступництва за накопиченими боргами за пільговий газ, пов'язаними з цими об'єктами".

У "Нафтогазі" повідомляють, що цього тижня урядом "запропоновано довгострокове рішення, яке дозволить відновити постачання газу київським об'єктам теплогенерації на пільгових умовах без порушення вимог законодавства".

Йдеться про укладення мирової угоди між сторонами в суді, уточнюють в "Нафтогазі".

Там привітали "готовність КМДА виконати вимогу закону "Про теплопостачання" щодо визнання боргів" і підтвердили готовність самого "Нафтогазу" відновити подачу газу "на законних підставах".

Що буде далі?

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Якщо мирова угода Києва з "Нафтогазом" відбудеться, кризової ситуації із електрикою і теплом вдасться уникнути. Але фінансовий результат для міста та його жителів, поки не будуть відомі всі умови, залишається незрозумілим.

Раніше оглядачі припускали, що може бути досягнута домовленість про оплату основної суми боргу. А штрафи і пеня й надалі залишатимуться предметом розгляду у судах.

На користь цієї версії - інформація від пана Пантелеєва. Він твердить, що за попередніми домовленостями, держава має погасити заборгованість по субсидіях за 2015 рік на 730 млн грн, а "Нафтогаз" - зняти штрафні санкції з цієї суми, які становлять близько третини загальної заборгованості "Київенерго" перед "Нафтогазом".

Якщо ж суперечку не вирішать до опалювального сезону, то до нинішніх проблем із гарячою водою можуть додатися вже і питання з теплом.

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