105 років тому в Грузії померла Леся Українка - авторка драм "Лісова пісня" й "Кассандра".

Її класичні портрети усі пам'ятають зі шкільних лав. Але як переосмислюють образ класика наші сучасники?

Ми зібрали деякі зображення зі свіжим поглядом на Лесю Українку.

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Один із найвідоміших пам'ятників Лесі Українці розташований у Києві.

У 2008 році його вирішили освіжити на честь Дня незалежності. Поетесі одягли сукню і традиційні прикраси.

Дизайнерів надихнув приклад Брюсселя, де місцеві активісти одягли у вишиванку та шаровари знамениту скульптуру хлопчика, що дзюрить.

Копирайт изображения Дмитро Кришовський

Леся Українка у спортивній майці Nike - це частина проекту київського художника Дмитра Кришовського "На спортивному".

Вона опинилася у компанії Шевченка, Гоголя, Богдана Хмельницького і навіть Януковича, зображених у "чітких прикидах".

"Зараз важко уявили зірку світової величини, яка б не була обличчям торгової марки чи дому моди. От я й подумав - чому великі люди минулого не можуть стати яскравим образом сьогоднішнього дня? Так і виникла ідея вдягнути Тараса Шевченка не в кожух, а в стильний спортивний костюм відомої марки", - цитувало художника kp.ua.

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Євромайдан був певен, що класики - за них.

Взимку 2014 року на фасаді одного з будинків у центрі Києва з'явилися графіті Тараса Шевченка, Лесі Українки та Івана Франка в образах активістів Майдану.

Але у 2017 році малюнки зникли з фасаду будинку, де на той час розташовувався салон меблів. У відповідь активісти обмалювали стіни й розбили скляні двері магазину.

Копирайт изображения Поліна Дорошенко / Pictoric

У 2014 році клуб молодих ілюстраторів, дизайнерів і графіків Pictoric презентував проект "Діячі України".

Це була серія зі 100 плакатів, які показали на "Книжковому Арсеналі", а потім - в різних українських містах як пересувну виставку.

"Чуючи вислів "видатні українці", ми уявляємо Шевченка в кожусі й шапці, Хмельницького з булавою та Лесю Українку у вишиванці. Поодинокі спроби осучаснити шаблонні портрети зі шкільних підручників були й не раз, але масштабами вони не вражали. Саме тому молоді українські художники створили серію плакатів, де відтворили сучасний погляд", - пояснюють ілюстратори ідею проекту.

Лесю Українку для нього створила художниця Поліна Дорошенко.

Копирайт изображения Ілля Стронговський / Dobra Lystivka

У 2012 році дизайнер і поет Ілля Стронговський намалював Тараса Шевченка з мацаками Ктулху, а за цим послідувала Леся Українка з рогами. Малюнок і нині можна придбати у формі листівки.

Багато хто звинуватив автора в неповазі до класиків. Сам художник відповідає, що суспільство просто не готове сприймати канонічних письменників у нових образах.

На запитання, чому ж Леся з рогами, художник в інтерв'ю "Радіо Свобода" відповів так:

"Це ознака того, що вона самець. Роги не ростуть у самок у природі. А чому вона самець? А тому, що названа Франком єдиним мужчиною в українській літературі".

Копирайт изображения Ukrinform

У 2015 році в Києві відкрили мурал, присвячений Лесі Українці, - на вулиці Стрілецькій, неподалік від Золотих воріт. Його створив австрійський художник Гвідо Ван Хелтен.

Квіти на малюнку не випадкові: художника, як пишуть ЗМІ, надихнув меланхолійний Лесин вірш "Конвалія".

Історик і краєзнавець Станіслав Цалик вважає мурал вдалим.

"Муралом підкреслили особливість цієї місцини. Намальована жінка начебто дивиться у будинок навпроти, де дійсно мешкала Леся Українка. Це гарний варіант, бо зрозуміло, про що, і зрозуміло, чому він тут розміщений", - казав він BBC News Україна.

Копирайт изображения Євген Чистяков

Ще один мурал, присвячений поетесі, з'явився в Києві у 2017 році на вулиці Великій Васильківській

Художник із Коста-Рики Мата Руда присвятив його віршу "Без надії сподіваюсь" ("Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні").

Фотографією поділився з BBC фотограф Євген Чистяков.

Ви ще не стежите за Лесею Українкою в Instagram? Вона там є!

Профіль письменниці в соцмережі створили у 2016 році волинські студенти та активісти з Центру вільної освіти і культури.

Крім того, влаштували фотовиставку, аби показати, як світлини Лесі могли би виглядати у стилі Instagram.

"Ми стилізували всі зображення з Лесею Українкою, хештегами позначили локації, роки життя та творчості письменниці", - розповіла авторка проекту Ірина Полєтуха місцевим ЗМІ.

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