Розпечена Європа - у фото
У Європі не спадає спека. Впродовж кількох днів може бути встановлений температурний рекорд.
Прогнозують, що подекуди температура може сягнути +48° С. Востаннє так спекотно було в Афінах у липні 1977 року.
На фотографіях можна побачити змілілі озера та висохлі річища річок, а також людей, які рятуються від спеки у фонтанах та під пляжними парасольками.
Через потоки гарячого повітря з Африки температура зростає в Іспанії та Португалії.
Іспанська національна служба погоди оголосила попередження принаймні до неділі. Там заявили, що хвиля спеки триватиме особливо довго на південному заході.
На суботу BBC Weather прогнозують +47 градусів для південно-західної Іспанії та Португалії.
Ця жінка освіжається у фонтані на Площі Іспанії у Севільї.
Фонтан Трокадеро, що розташований навпроти Ейфелевої вежі в Парижі, допомагає парижанам та туристам врятуватися від спеки.
Люди насолоджуються фонтанами у французькому місті Монпельє.
Плавцям стає легше після стрибків у Середземне море у Ніці на південному сході Франції.
У Ніці також можна насолоджуватися краєвидом, сховавшись від сонця під капелюхами.
Німеччина переживає посуху, через яку річка Рейн частково зміліла.
Зневоднений Дунай у Маріапошингу на півдні Німеччини.
Група водяних буйволів виходить з озера на спалену землю у німецькому Беккумі.
У столиці Польщі Варшаві люди разом із домашніми тваринами користуються міськими оприскувачами, аби охолодитися.
Міські охоронці роздають воду містянам у Варшаві.
Відвідувачі Колізею у Римі користуються віялами та парасольками, аби сховатися від сонця у 40-градусну спеку.
В Італії оголосили рівень червоної тривоги у центрі та на півночі країни, включно із туристичними Римом, Флоренцією та Венецією.
Члени італійської Цивільної оборони роздають пляшки з водою.
Автомати із питною водою стали дуже популярними у Римі.
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