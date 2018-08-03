Розпечена Європа - у фото

  • 3 серпня 2018

У Європі не спадає спека. Впродовж кількох днів може бути встановлений температурний рекорд.

Прогнозують, що подекуди температура може сягнути +48° С. Востаннє так спекотно було в Афінах у липні 1977 року.

Люди проводять спекотні години на пляжі іспанського міста Бенідорм. Копирайт изображения Reuters
Люди проводять спекотні години на пляжі іспанського міста Бенідорм. Копирайт изображения Reuters

На фотографіях можна побачити змілілі озера та висохлі річища річок, а також людей, які рятуються від спеки у фонтанах та під пляжними парасольками.

Через потоки гарячого повітря з Африки температура зростає в Іспанії та Португалії.

Іспанська національна служба погоди оголосила попередження принаймні до неділі. Там заявили, що хвиля спеки триватиме особливо довго на південному заході.

На суботу BBC Weather прогнозують +47 градусів для південно-західної Іспанії та Португалії.

Ця жінка освіжається у фонтані на Площі Іспанії у Севільї.

Жінка освіжається у фонтані на Площі Іспанії у Севільї. Копирайт изображения AFP

Фонтан Трокадеро, що розташований навпроти Ейфелевої вежі в Парижі, допомагає парижанам та туристам врятуватися від спеки.

Люди шукають порятунок від спеки у фонтані Трокадеро навпроти Ейфелевої вежі в Парижі. Копирайт изображения AFP

Люди насолоджуються фонтанами у французькому місті Монпельє.

Жінка з дитиною рятуються від спеки у фонтані міста Монпельє. Копирайт изображения AFP
Туристи охолоджують ноги у басейні міста Монпельє. Копирайт изображения AFP

Плавцям стає легше після стрибків у Середземне море у Ніці на південному сході Франції.

Хлопець стрибає зі скелі у Середземне море у Ніці на південному сході Франції. Копирайт изображения AFP

У Ніці також можна насолоджуватися краєвидом, сховавшись від сонця під капелюхами.

Люди сидять на лавці та дивляться на парасейлерів на пляжі Ніци на Лазуровому березі. Копирайт изображения AFP

Німеччина переживає посуху, через яку річка Рейн частково зміліла.

Родина прогулюється поруч з калюжою по частково висушеному руслі Рейну у місті Дюссельдорф, Німеччина. Копирайт изображения Reuters

Зневоднений Дунай у Маріапошингу на півдні Німеччини.

Річище ріки Дунай частково висохло у Маріапошингу на півдні Німеччини. Копирайт изображения Getty Images

Група водяних буйволів виходить з озера на спалену землю у німецькому Беккумі.

Група водяних буйволів виходить з озера на спалену землю у німецькому Беккумі. Копирайт изображения AFP

У столиці Польщі Варшаві люди разом із домашніми тваринами користуються міськими оприскувачами, аби охолодитися.

Тварини п'ють воду із пульверизаторів у Варшаві. Копирайт изображения Getty Images
У Варшаві люди ховаються від спеки під розбризкувачами. Копирайт изображения Getty Images

Міські охоронці роздають воду містянам у Варшаві.

Міський охоронець роздає воду містянам у Варшаві. Копирайт изображения Getty Images

Відвідувачі Колізею у Римі користуються віялами та парасольками, аби сховатися від сонця у 40-градусну спеку.

Туристка обмахується віялом поблизу римського Колізею. Копирайт изображения Getty Images

В Італії оголосили рівень червоної тривоги у центрі та на півночі країни, включно із туристичними Римом, Флоренцією та Венецією.

Чоловік прикривається парасолькою від сонця спекотним днем біля Колізею у центрі Рима. Копирайт изображения Getty Images

Члени італійської Цивільної оборони роздають пляшки з водою.

Людям поблизу Колізею у Римі роздають воду. Копирайт изображения Getty Images

Автомати із питною водою стали дуже популярними у Римі.

Черниця поблизу Колізею у центрі Рима набирає у пляшку воду з автомата. Копирайт изображения Getty Images
Жінка охолоджується у фонтані поблизу Вівтаря Миру у центрі Рима. Копирайт изображения AFP

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