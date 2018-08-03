Розпечена Європа - у фото

У Європі не спадає спека. Впродовж кількох днів може бути встановлений температурний рекорд.

Прогнозують, що подекуди температура може сягнути +48° С. Востаннє так спекотно було в Афінах у липні 1977 року.

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На фотографіях можна побачити змілілі озера та висохлі річища річок, а також людей, які рятуються від спеки у фонтанах та під пляжними парасольками.

Через потоки гарячого повітря з Африки температура зростає в Іспанії та Португалії.

Іспанська національна служба погоди оголосила попередження принаймні до неділі. Там заявили, що хвиля спеки триватиме особливо довго на південному заході.

На суботу BBC Weather прогнозують +47 градусів для південно-західної Іспанії та Португалії.

Ця жінка освіжається у фонтані на Площі Іспанії у Севільї.

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Фонтан Трокадеро, що розташований навпроти Ейфелевої вежі в Парижі, допомагає парижанам та туристам врятуватися від спеки.

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Люди насолоджуються фонтанами у французькому місті Монпельє.

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Плавцям стає легше після стрибків у Середземне море у Ніці на південному сході Франції.

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У Ніці також можна насолоджуватися краєвидом, сховавшись від сонця під капелюхами.

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Німеччина переживає посуху, через яку річка Рейн частково зміліла.

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Зневоднений Дунай у Маріапошингу на півдні Німеччини.

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Група водяних буйволів виходить з озера на спалену землю у німецькому Беккумі.

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У столиці Польщі Варшаві люди разом із домашніми тваринами користуються міськими оприскувачами, аби охолодитися.

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Міські охоронці роздають воду містянам у Варшаві.

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Відвідувачі Колізею у Римі користуються віялами та парасольками, аби сховатися від сонця у 40-градусну спеку.

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В Італії оголосили рівень червоної тривоги у центрі та на півночі країни, включно із туристичними Римом, Флоренцією та Венецією.

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Члени італійської Цивільної оборони роздають пляшки з водою.

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Автомати із питною водою стали дуже популярними у Римі.

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