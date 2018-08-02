Краще промовчати: сім ситуацій, коли чесність шкодить

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Секрет - доволі підступне явище. Життя доводить, що рано чи пізно таємне стає явним, а відчайдушні намагання зберегти щось у таємниці доволі часто штовхають нас на брехню. Журналіст BBC Марк Таллі дослідив питання: чи завжди відкритість - це добре, і в яких випадках зберігання секретів є виправданим?

Як стверджують психологи, думки про те, що ми тримаємо в секреті, роблять нас менш щасливими, а у деяких випадках можуть негативно вплинути навіть на наше фізичне здоров'я.

Можна сказати, що відмова від секретів доволі часто є мудрим рішенням.

Але не все так просто. Є низка випадків, коли все ж таки правду краще тримати при собі. Що ж це за ситуації?

1. Коли це більше нікого не стосується

Нікому не потрібно знати про ваші звички або особисті примхи, які можуть збентежити ваше оточення. Тож краще про них нікому не розповідати - звісно, якщо ви самі не хочете, щоб про них усі знали.

Можливо, ви таємно обожнюєте поп-дует Jedward або танцюєте щоранку жигу епохи Тюдорів, а може, страждаєте на мікофобію - страх отруїтися грибами.

Байдуже, які саме особисті дивацтва ви маєте - це ваша особиста справа, і про це нікому знати не потрібно.

2. Коли друг розповів свій секрет і попросив нічого нікому не казати

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption "Лише між нами..."

Якщо ми погоджуємося на прохання друзів зберігати якусь їхню таємницю, то слід дотримуватися обіцянки.

У разі, якщо ви розкажете секрет свого друга, ви ризикуєте назавжди зіпсувати ваші стосунки.

Ще гірше, якщо ви розповіли секрет друга якійсь людині, а ця особа розтринькала його усім. Щойно ви розповідаєте бодай комусь чужий секрет, ви більше не можете завадити поширенню інформації.

Цю думку добре ілюструє ситуація із письменницею Джоан Роулінг, коли у 2013 році у Twitter був розкритий її псевдонім - Роберт Ґелбрейт, під яким вона написала детектив "Поклик зозулі".

Те, що це псевдонім Роулінг, було секретом: про це знало лише кілька осіб. Але це не допомогло зберегти таємницю. Як з'ясувалося, адвокат Роулінг розбовкав про це найкращій подрузі своєї дружини, і незабаром увесь світ дізнався про те, хто ховається за псевдонімом Роберт Ґелбрейт.

3. Коли справа стосується бізнесу

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Я знаю, де зберігається інформація..."

Успіх багатьох компаній пов'язаний з умінням зберігати в секреті важливу ділову інформацію, яка дає їм перевагу над конкурентами.

Наприклад, компанія Coca-Cola відома тим, що зберігає рецепт своїх напоїв у суворій таємниці. Його знає лише кілька співробітників. Рецепт не зберігають на електронних носіях - він записаний на папері та лежить у сейфі.

Компанія Google не менш серйозно ставиться до зберігання в таємниці інформації про алгоритм пошуку Hummingbird (Колібрі), який компанія застосовує з 2013 року. Hummingbird визначає відповідність документа до пошукової фрази, розшифровуючи зв'язок між поняттями, які використали в запиті. Google не розкриває технічні принципи роботи Колібрі.

Але не лише компанії базують свій бізнес на тому, що зберігають в секреті надзвичайно важливу інформацію.

Так само чинять і деякі люди, які будують кар'єру і прагнуть досягти успіху.

Легендарний американський ілюзіоніст і актор Гаррі Гудіні збудував свою кар'єру завдяки тому, що зберігав у таємниці секрети своїх трюків. Він ніколи не зізнавався як йому вдавалося звільнятися з кайданів або зникати з гамівної сорочки в той час, коли він висів у ній догори дриґом.

4. Щоб захистити себе

Копирайт изображения BSIP/UIG via Getty Image Image caption Говоріть лише коли ви готові до цього

Якщо ви поділитеся своїм травматичним або важким досвідом із психологом, психотерапевтом чи людиною, якій ви довіряєте, це може вам допомогти.

Але важливо не розповідати про це, поки ви не будете готові поділитися своїми переживаннями.

Психотерапія може бути дуже корисною, стверджують фахівці. Але перед тим, як почати, варто спитати себе: чи готовий я проаналізувати свої почуття та поведінку? Чи готовий я поділитися дуже особистими переживаннями та чимсь, про що мені важко говорити? І чи не потрібна мені спершу допомога ще із чимось?

5. Якщо це сюрприз

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ой лишенько!

Сюрпризи - якщо мова йде про вітання із днем народження або подарунок - це дуже приємно: вони дають зрозуміти, наскільки важлива для вас людина, для якої цей сюрприз готувався. Але перед тим, як влаштувати щось подібне, слід упевнитися, що людина справді любить сюрпризи й готова до них.

Невтомний романтик Марк Крейфорд півроку приховував від своєї дівчини, що брав уроки верхової їзди. Він також замовив у Німеччині лицарські обладунки. Все це він робив, щоб з'явитися перед своєю подругою в образі лицаря й освідчитися їй.

На жаль, коли Марк злазив з коня, він не дуже граційно гепнувся об землю. Тож освідчення виявилося не таким красивим і романтичним, як розраховував Марк. Але попри те, що сталося, його дівчина Трейсі все ж сказала "так".

6. Під час перемовин щодо чутливих питань

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Подробиці деяких ділових або міжнародних переговорів інколи тримають у секреті

На ранніх етапах міжнародних переговорів з приводу важливих питань, які стосуються, наприклад, безпеки або укладання миру, їхні деталі, як правило, зберігаються в таємниці. Це робиться для того, щоб сторони могли більш відкрито висловлювати свою позицію.

Інколи коли сторони погоджуються на переговори, вони йдуть на величезний політичний ризик, каже Патриція Льюїс, експерт Chatham House - британського аналітичного центру, який спеціалізується на міжнародних стосунках.

Тому, як зазначає експерт, для сторін дуже важливо бути впевненими в тому, що вони можуть відкрито вивчати можливості пошуку компромісу без побоювань, що деталі переговорів стануть відомими загалу.

7. Заради своєї безпеки або щоб захистити когось

Копирайт изображения Getty Images Image caption Американський плакат часів Другої світової війни нагадує, як важливо зберігати таємниці

Під час Другої світової війни багато людей зберігали великі таємниці, намагаючись захистити інших.

Під час окупації Данії нацистами родина Йоргена Кілера змогла врятувати життя тисячі євреїв, переправивши їх до Швеції.

За один вікенд юна Елсебет Кілер таємно об'їхала всю Данію, зібравши близько мільйона крон пожертв на цю операцію (ця сума сьогодні еквівалентна 168 тис. доларів).

Гроші пішли на підкуп солдат та оплату рибакам, які погодилися морем перевезти групи євреїв до Швеції.

Таємниці особливо важливі, коли мова йде про національну безпеку.

Можливо, ми ніколи не дізнаємося, скільки терористичних атак попереджають поліція та спецслужби щодня у всьому світі.

Коли про такі операції стає відомо, ми розуміємо, наскільки важливим було зберігати інформацію про них у секреті: поліції доводиться тривалий період часу таємно стежити за підозрюваними, щоб розкрити плани злочинців.

Нерідко вміння зберігати інформацію в таємниці рятує сотні або навіть тисячі життів.