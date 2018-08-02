Найгірша посуха в Австралії - у фото з повітря

Деякі райони східної Австралії страждають від найгіршої посухи в історії. Брак опадів узимку дуже шкодить сільському господарству.

Фоторепортер Reuters Девід Грей закарбував вигляд висушеної землі з повітря, віднайшовши дивовижні кольорові контрасти.

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Одиноке дерево - єдина ознака життя біля резервуару з водою на фермі біля міста Валгетт у Новому Південному Уельсі.

Власник ферми Мей Маккеон каже, що багато дощу вона не бачила з 2010 року.

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Від посухи постраждали близько 98% Нового Південного Уельсу та дві третини сусіднього Квінсленда. У результаті фермери вимушені замовляти корм для худоби, що значно підвищує їхні витрати.

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На цьому фото корова йде від резервуара для води у Тамворті, Новий Південний Уельс.

"Посуха, здається, завжди на крок попереду від мене", - каже фермер Том Волластон.

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Висохла гребля поблизу Гуннеди у Новому Південному Уельсі.

Урядова допомога фермерам, що постраждали від посухи, наразі перевищила 1 млрд австралійських доларів (738 млн доларів США). "Я прожив тут усе своє життя, і, здається, ця посуха скінчиться не скоро", - каже фермер Еш Вітні.

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На цьому фото вівці їдять зерно на околицях Тамворта.

Державна допомога включає фінансування кращої психологічної допомоги для постраждалих фермерів.

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У деяких районах Австралії зафіксували друге найспекотніше літо (з грудня по лютий) за весь період спостережень, а у країні в цілому - найсухіший липень з 2002 року.

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На цьому фото - контраст між зрошеним пасовищем та тим, яке не поливали.

Близько чверті сільськогосподарської продукції в Австралії надходить з Нового Південного Уельсу, тож посуха сильно вплинула на цей сектор економіки.

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Під час свого візиту до найбільш постраждалих районів у червні, прем'єр-міністр Малкольм Тернбулл сказав, що існує чіткий зв'язок зі зміною клімату.

"Серед тих людей у сільській місцевості Нового Південного Уельсу, з якими я спілкувався, майже усі вважають, що клімат стає сухішим, а кількість опадів - все більш нестабільною".

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