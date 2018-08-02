Найгірша посуха в Австралії - у фото з повітря

  • 2 серпня 2018

Деякі райони східної Австралії страждають від найгіршої посухи в історії. Брак опадів узимку дуже шкодить сільському господарству.

Фоторепортер Reuters Девід Грей закарбував вигляд висушеної землі з повітря, віднайшовши дивовижні кольорові контрасти.

A lone tree stands near a water trough in a drought-affected paddock on Jimmie and May McKeown's property Копирайт изображения Reuters

Одиноке дерево - єдина ознака життя біля резервуару з водою на фермі біля міста Валгетт у Новому Південному Уельсі.

Власник ферми Мей Маккеон каже, що багато дощу вона не бачила з 2010 року.

Farmer May McKeown feeds her remaining cattle on her drought-affected property located on the outskirts of the town of Walgett Копирайт изображения Reuters

Від посухи постраждали близько 98% Нового Південного Уельсу та дві третини сусіднього Квінсленда. У результаті фермери вимушені замовляти корм для худоби, що значно підвищує їхні витрати.

A cow walks away from a water tank in a drought-affected paddock on farmer Tom Wollaston's property Копирайт изображения Reuters

На цьому фото корова йде від резервуара для води у Тамворті, Новий Південний Уельс.

"Посуха, здається, завжди на крок попереду від мене", - каже фермер Том Волластон.

Farmer Ash Whitney stands in the middle of a dried-up dam Копирайт изображения Reuters

Висохла гребля поблизу Гуннеди у Новому Південному Уельсі.

Урядова допомога фермерам, що постраждали від посухи, наразі перевищила 1 млрд австралійських доларів (738 млн доларів США). "Я прожив тут усе своє життя, і, здається, ця посуха скінчиться не скоро", - каже фермер Еш Вітні.

Sheep eat grain dropped in a drought-affected paddock on a property located on the outskirts of Tamworth Копирайт изображения Reuters

На цьому фото вівці їдять зерно на околицях Тамворта.

Державна допомога включає фінансування кращої психологічної допомоги для постраждалих фермерів.

An old bus used for storing farming equipment stands in a drought-affected paddock on a property located west of the town of Gunnedah Копирайт изображения Reuters

У деяких районах Австралії зафіксували друге найспекотніше літо (з грудня по лютий) за весь період спостережень, а у країні в цілому - найсухіший липень з 2002 року.

An irrigated paddock can be seen next to a ploughed paddock on a farm located on the outskirts of the town of Mudgee Копирайт изображения Reuters

На цьому фото - контраст між зрошеним пасовищем та тим, яке не поливали.

Близько чверті сільськогосподарської продукції в Австралії надходить з Нового Південного Уельсу, тож посуха сильно вплинула на цей сектор економіки.

A road can be seen next to tracks leading to a water tank located in a drought-effected paddock Копирайт изображения Reuters

Під час свого візиту до найбільш постраждалих районів у червні, прем'єр-міністр Малкольм Тернбулл сказав, що існує чіткий зв'язок зі зміною клімату.

"Серед тих людей у сільській місцевості Нового Південного Уельсу, з якими я спілкувався, майже усі вважають, що клімат стає сухішим, а кількість опадів - все більш нестабільною".

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