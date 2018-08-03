Переможці крупних планів конкурсу International Garden Photographer
Проект Macro Art, який спеціалізується на фото з крупиним планом, оголосив переможців 2018 року. Серед них - фотографи з Хорватії, Китаю, Нідерландів, Словаччини, США, Іспанії, Росії, Ірландії та Британії.
Абсолютним переможцем цього року став Петар Сабол із Хорватії за фото мух-одноденок.
"Розкішне світло нового дня покрило пару цих одноденок, які ніжилися на квітці маку",- розповів Петат Сабол про своє фото.
Ця робота фотографа буде представлена на виставці У Королівському ботанічному саду в К'ю у лютому наступного року.
Друге місце отримав Ян Гілмор із Західного Йоркширу за кровохльобку, або ж совину траву.
"Красу цих крихітних квітів Sanguisorba minor можна розгледіти лише із макро-лінзами", - каже Ян Гілмор.
Третій приз отримала Ешлі Мур з Каліфорнії за Квітку, що розпускається.
"В сутінках лагідний промінь підсвітив листя фацелії, міцно згорнуті в пружину. На перший погляд може здатися, що це гусінь", - розповідає про свої відчуття Ешлі Мур.
Фіналіст, Листя дерева Бо, Лотта Гронкаєр-Функ, Копенгаген
"Я купила цей фікус у місцевому квітковому магазині, і використала квітку калли, яку розташувала за листям, щоб створити насичений колір".
Фіналіст, Павук-стрибунець, Річард Кубіч, Словаччина
"Я використовував макро-лінзи, фотозбільшувач і суміщений фокус, аби показати усі деталі цього дивовижного маленького хижака".
Фіналіст, Кайєнський анемон, Джекі Паркер, Бакінгемшир
"Цей знімок - креативний підхід до чудовою весняної квітки анемони, або ж вітряниці, або ж іспанських чорнобривців," - каже Джекі Паркер.
Фіналіст, Орхідея місцева або Зозуленець, Найджел Беркітт, Беркшир
"Мені подобається знаходити місцеві орхідеї, побачити їх - справжнє щастя. Ця Dactylorhiza fuchsii виглядала дуже яскраво і світилася, мов коштовне каміння".
Відзнака, Фотонна безтурботність, Петар Сабол, Хорватія
"Я використовував зірковий фільтр, аби створити цей незвичайний і драматичний ефект, зловити промінь на розлині і трьох мармурових метеликах".
Відзнака, Мати, Роб Бланкен, Нідерланди
"Щойно відкладені яйця і променисте сяйво стали контрастом до темної голови амфібії".
Відзнака, У вогні, Клаудіа де Йонг, Лапландія
"Початок весни викликає маленькі промені вогню із землі у формі моху - Polytrichum strictum. Подвійна експозиція допомогла мені додати знімку більше глибини і яскравості".
Відзнака, Небеса, Петар Сабол, Хорватія
"Щоб створии бульбашки, я використовував спеціальні лінзи - ідеальне доповлення до величності природніх об'єктів".
Відзнака, Замерзлий болотяний мох, Тіна Клаффі, Ірландія
"За температури нижче нуля я помітила болотяний мох, замерзлий на поверхні води, заморожений в часі у своїй містичній смарагдовій красі".
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