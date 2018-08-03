Переможці крупних планів конкурсу International Garden Photographer

Проект Macro Art, який спеціалізується на фото з крупиним планом, оголосив переможців 2018 року. Серед них - фотографи з Хорватії, Китаю, Нідерландів, Словаччини, США, Іспанії, Росії, Ірландії та Британії.

Абсолютним переможцем цього року став Петар Сабол із Хорватії за фото мух-одноденок.

Копирайт изображения Petar Sabol

"Розкішне світло нового дня покрило пару цих одноденок, які ніжилися на квітці маку",- розповів Петат Сабол про своє фото.

Ця робота фотографа буде представлена на виставці У Королівському ботанічному саду в К'ю у лютому наступного року.

Друге місце отримав Ян Гілмор із Західного Йоркширу за кровохльобку, або ж совину траву.

Копирайт изображения Ian Gilmour

"Красу цих крихітних квітів Sanguisorba minor можна розгледіти лише із макро-лінзами", - каже Ян Гілмор.

Третій приз отримала Ешлі Мур з Каліфорнії за Квітку, що розпускається.

Копирайт изображения Ashley Moore

"В сутінках лагідний промінь підсвітив листя фацелії, міцно згорнуті в пружину. На перший погляд може здатися, що це гусінь", - розповідає про свої відчуття Ешлі Мур.

Фіналіст, Листя дерева Бо, Лотта Гронкаєр-Функ, Копенгаген

Копирайт изображения Lotte Grønkjær-Funch

"Я купила цей фікус у місцевому квітковому магазині, і використала квітку калли, яку розташувала за листям, щоб створити насичений колір".

Фіналіст, Павук-стрибунець, Річард Кубіч, Словаччина

Копирайт изображения Richard Kubica

"Я використовував макро-лінзи, фотозбільшувач і суміщений фокус, аби показати усі деталі цього дивовижного маленького хижака".

Фіналіст, Кайєнський анемон, Джекі Паркер, Бакінгемшир

Копирайт изображения Jacky Parker

"Цей знімок - креативний підхід до чудовою весняної квітки анемони, або ж вітряниці, або ж іспанських чорнобривців," - каже Джекі Паркер.

Фіналіст, Орхідея місцева або Зозуленець, Найджел Беркітт, Беркшир

Копирайт изображения Nigel Burkitt

"Мені подобається знаходити місцеві орхідеї, побачити їх - справжнє щастя. Ця Dactylorhiza fuchsii виглядала дуже яскраво і світилася, мов коштовне каміння".

Відзнака, Фотонна безтурботність, Петар Сабол, Хорватія

Копирайт изображения Petar Sabol

"Я використовував зірковий фільтр, аби створити цей незвичайний і драматичний ефект, зловити промінь на розлині і трьох мармурових метеликах".

Відзнака, Мати, Роб Бланкен, Нідерланди

Копирайт изображения Rob Blanken

"Щойно відкладені яйця і променисте сяйво стали контрастом до темної голови амфібії".

Відзнака, У вогні, Клаудіа де Йонг, Лапландія

Копирайт изображения Claudia de Jong

"Початок весни викликає маленькі промені вогню із землі у формі моху - Polytrichum strictum. Подвійна експозиція допомогла мені додати знімку більше глибини і яскравості".

Відзнака, Небеса, Петар Сабол, Хорватія

Копирайт изображения Petar Sabol

"Щоб створии бульбашки, я використовував спеціальні лінзи - ідеальне доповлення до величності природніх об'єктів".

Відзнака, Замерзлий болотяний мох, Тіна Клаффі, Ірландія

Копирайт изображения Tina Claffey

"За температури нижче нуля я помітила болотяний мох, замерзлий на поверхні води, заморожений в часі у своїй містичній смарагдовій красі".

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