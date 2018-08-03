Навіть легке забруднення повітря шкодить серцю. Як цьому зарадити?

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Якщо ви постійно дихаєте повітрям навіть із легким забрудненням, це може нашкодити вашому серцю. За словами експертів, ці зміни стану серця можна порівняти з тими, що відбуваються на ранніх стадіях серцевої недостатності.

В ході дослідження, в якому взяли участь 4 тисячі британців, з'ясувалося, що ті, хто жив біля гучних, завантажених доріг, у середньому мали більші серця, ніж мешканці менш забруднених територій.

І це попри те, що учасники дослідження жили в районах, забруднення яких не перевищує британські норми.

Фахівці виявили чіткий зв'язок між впливом вищих рівнів забруднення та збільшенням правого і лівого шлуночків - важливих насосних камер в серці.

Дослідження очолив Лондонський університет королеви Марії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дизельні авто - потужне джерело забруднення атмосфери

Із кожним додатковим мікрограмом дрібних часток забруднення повітря на кубічний метр (а також із кожними десятьма додатковими мікрограмами діоксиду азоту на кубічний метр) серце збільшується приблизно на 1%.

Ці зміни можна порівняти зі станом людини, яка веде неактивний спосіб життя або має підвищений артеріальний тиск, зазначає доктор Ней Онг, що керував аналізом даних дослідження.

"Лікарі та громадяни повинні знати про цей вплив, коли думають про здоров'я свого серця, кров'яний тиск, холестерин та вагу", - наголошує він.

Втім, за його словами, ці зміни в серці були невеликими і потенційно зворотними.

П'ять способів уникнути забруднення

Тримайтеся подалі від завантажених доріг - забруднення концентрується навколо місць із найбільш жвавим рухом

По можливості, використовуйте об'їзні дороги - вони є чистішими, оскільки трафік там набагато менший

Остерігайтеся концентрованих точок брудного повітря: двигуни часто залишають увімкненими під час зупинок в русі. Це може створити "міські каньйони" забрудненого довкілля, особливо навколо світлофорів. Тож відійдіть вбік, коли чекаєте на світлофорі, а потім перетинайте дорогу.

Коли підіймаєтеся пішки на пагорб, йдіть з того боку вулиці, де машини їдуть униз, подалі від вихлопів.

Прості маски для обличчя - не надто дієві. Вони відфільтровують пил, але не решту забруднення. Науковці радять натомість взагалі уникати завантажених доріг.

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