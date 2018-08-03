Там, де трактор не проїде і літак не пролетить - аграрні дрони

Копирайт изображения HYLIO Image caption Дрони можуть точніше застосовувати пестициди та добрива, стверджують їхні прихильники

Щось незвичайне відбувається на фермах у маленькій центральноамериканській країні Ель-Сальвадор. За багатьма полями, в основному цукрової тростини, зараз доглядають дрони.

Великі безпілотні дрони з шістьма пропелерами, оснащені 20-літровими цистернами для перевезення добрив або пестицидів, слідують наперед заданими маршрутами та обприскують рослини.

Це не той випадок, коли нова техніка витісняє старе сільськогосподарське обладнання - деякі з цих полів взагалі обприскують вперше.

"Ми обприскуємо посіви, які раніше не оброблялись", - говорить Нік Навратіл, виконавчий директор компанії Hylio, яка й проводить експеримент.

"Дрони відкривають велетенські можливості", - каже він.

У країні, де доступ до полів часто ускладнений для тракторів і навіть літаків, безпілотники демонструють величезний потенціал. Пан Навратiл вважає, що врожайність може покращитись на "десятки відсотків".

Копирайт изображения HYLIO Image caption Дронам потрібні команди з людей, щоб керувати ними, але робоча сила дешевша в країнах з економікою, що розвивається

Пан Навратіл стверджує, що за один ранок бригада може обробити 40 га (більше 56 футбольних полів).

Він сам бачив, наскільки швидше цукрова тростина починає рости й досягає висоти у 6 метрів після обприскування добривами.

Дрони вважаються корисними у сільському господарстві, оскільки вони, теоретично, можуть покращити точність використання добрив, пестицидів (для боротьби зі шкідливими рослинами й тваринами) або фунгіцидів (для боротьби із грибками). Це пов'язано з їх здатністю розпилювати фіксовані обсяги речовин на маршрутах, визначених за допомогою GPS.

Один південноафриканський фермер нещодавно стверджував, що завдяки дронам зменшив використання пестицидів на своїй фермі на 30%.

Копирайт изображения HYLIO Image caption Традиційній сільськогосподарській техніці часто важко пересуватися територією країни

Економність може знизити побоювання щодо шкоди навколишньому середовищу, яку може спричинити надмірне використання пестицидів та добрив. Таких як зменшення біорізноманіття та отруєння водних ресурсів, коли хімічні речовини потрапляють до річок після дощу.

Для країн, що розвиваються, на висококонкурентних світових аграрних ринках, безпілотники виглядають вигідно. Нещодавно Філіппіни оголосили, що, проведуть тестування дронів-розпилювачів на 5 000 га овочевих фермах.

В Індії подібний пілотний проект для бавовняних ферм був розпочатий державними органами у травні.

Кілька років тому Стеліос Котакіс та його колеги з маркетингової дослідницької компанії IHS Markit прогнозували, що у 2017 році в сільському та лісовому господарствах буде близько 400 000 безпілотних дронів.

Копирайт изображения PRECISIONHAWK Image caption Багатоспектральні сенсори дрона можуть бачити інфрачервоні та ультрафіолетові хвилі

"З результатів опитування, яке ми провели серед представників галузі, ми були дуже близькі до цього числа", - говорить він.

Є багато технічних компаній, які стверджують, що їхні сільськогосподарські системи на основі дронів можуть збільшити врожайність фермерських господарств, серед них американська PrecisionHawk та американська Airinov.

У випадку Airinov багатоспектральні камери використовуються для аналізу поглинання азоту на окремих етапах дозрівання врожаю.

Це допомагає фермерам визначити найкращий час для використання добрив, а також де вони потрібні найбільше, зменшуючи витрати цього дорогого ресурсу.

За даними фірми, великий французький агрокооператив під назвою Ocealia отримав в результаті середнє збільшення урожайності на 10%.

Копирайт изображения AIRINOV Image caption Легкі дрони Airinov з фіксованими крилами для моніторингу агрокультур можна запустити вручну

Багатоспектральні сенсори можуть записувати невидимі хвилі, такі як інфрачервоне випромінювання та ультрафіолетове світло, а також видиме світло.

Це дозволяє їм виявити дефіцит поживних речовин, пошкодження від шкідників та нестачу води.

Дрони можуть бути автоматизованими, але їх все ще має пілотувати, обслуговувати та програмувати людина, що підвищує вартість їх використання.

У країнах, що розвиваються, де робоча сила дешевша, безпілотні дрони здаються більш комерційно привабливими.

"У країнах, де робоча сила дешевша, її застосовують ширше, ніж у таких країнах, як США та Велика Британія", - говорить Філіпп Сімард з компанії Simactive, яка надає програмне забезпечення для обробки зображень з дронів та супутників.

Пан Навратіл стверджує, що розрахунок Hylio на місцевих працівників допомагає уникнути втрати робочих місць у Сальвадорі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Повітряний флот дронів транспортує чайне листя над гірською провінцією Чжецзян у Китаї

"Там немає американців, які б керували дронами, ми тренуємо місцевих жителів", - говорить він.

Компанія містера Сімарда пропонує фермерам можливість перетворити знімки з дронів на 3D-карти полів.

Так вони можуть показати, як вода буде текти через них - це корисно, для визначення впливу затоплення на агрокультури та ґрунт.

Інша інформація також міститься на зображеннях. Недавній проект у Бразилії використовував систему для виявлення рослин уражених багатоніжкою.

Але, попри ці перспективні приклади, безпілотникам в сільському господарстві ще багато чого потрібно доводити, вважає Брюс Еріксон, директор з питань дистанційного аграрного навчання та охорони навколишнього середовища в Університеті Пердью в Індіані (США).

Для великих фермерських господарств постійне зростання врожайності та прибутковості в результаті використання дронів є все ще футуристичним.

Але пан Еріксон вважає, що зменшення вартості дронів та сенсорів, ймовірно, стимулюватиме успішне застосування технології на фермах. Іншими словами, це лише питання часу.

"Немає жодної людини, з якою я говорю про це і яка не вважала б, що це буде стандартною процедурою в майбутньому", - говорить він.

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