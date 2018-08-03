Як "диво" повернуло цей портрет у сім'ю

Копирайт изображения Leisa Cearney

Лейса Сірні була вражена, коли побачила на смітнику в австралійській провінції портрет добре вбраної пари.

Вона вирішила возз'єднати портрет із сім'єю.

І завдяки силі соцмереж та удачі їй це вдалося.

"Ця картина мене одразу ж привабила, - сказала пані Сірні. - Я просто не могла залишити ту прекрасну пару на звалищі".

Пані Сірні живе у містечку Станторп на півдні Квінсленда. Вона історик і "жваво цікавиться сімейною історією". У пошуках родичів пари з портрета вона звернулася до Facebook.

"Я припустила, що вони могли бути місцевою парою, тому розмістила фото на сторінці громади", - розповідає вона.

Проте той, хто до неї звернувся потім, виявився не місцевим жителем.

Копирайт изображения Eleanor Torta Image caption Том і Амелія Джонс

За сотні кілометрів, у містечку Хоум-Хілл 78-річна Елеанор Торта прокручувала свою стрічку Facebook і раптом побачила пост пані Сірні.

Вона упізнала пару миттєво.

"Я думала, що то сон, коли побачила фотографію, - розповідає пані Торта. - Я одразу ж зрозуміла, що то були мої бабуся й дідусь. То було диво!"

Вона побачила пост, який розшерив її друг. Але, за збігом обставин, саме у той день вона вивчала своє сімейне дерево.

Вона зв'язалася із пані Сірні, пояснивши, що та пара - то її дідусь та бабуся, Том і Амелія Джонс.

Портрет вивезли на смітник по тому, як їхній літній родич захворів і переїхав до закладу із догляду. Цього тижня картина возз'єдналася з пані Тортою.

Пані Сірні ж розповідає, що коли вона побачила інші фотографії подружжя, то одразу зрозуміла, що на тому портреті були саме вони.

Копирайт изображения Eleanor Torta Image caption Бабуся та дідусь Елеанор сидять по обидва боки від її прабабусі (жінка в центрі із моделлю літака)

За словами пані Сірні, вона була "дуже схвильованою", коли розмовляла з пані Тортою телефоном:

"Вона плакала, і мені було так приємно, що я змогла принести цю радість у її життя".

Пані Торта зазначила, що вона надзвичайно вдячна пані Сірні за те, що та вберегла портрет, і що завдяки їй він лишився у родині.

Портрет Тома та Амелії - це чорно-біла фотографія, розфарбована фарбою або чорнилом. Ця техніка була популярною на початку 1900-х років.

Пані Торта не впевнена, коли був зроблений цей портрет, але думає, що це було понад 70 років тому.

На задній частині рамки є печатка - "Empire Art Co. Pyt. Ltd". Як показують записи, ця фірма була заснована в Сіднеї 1920 року.

Копирайт изображения Leisa Carney Image caption Компанія The Empire Art працювала у Сіднеї між 1920 і 1971 роками

Пані Торта каже, що її вразила сила соціальних мереж, яка з'єднує людей:

"Я завела Facebook уже в старості. Я бачу там деякі речі, які мені не подобаються. Але те, що ви там можете знайти - неймовірно!"

"Я використовую його, щоб підтримувати зв'язок з моїми онуками, а тепер бачу там фотографії моїх бабусь і дідусів!" - додає вона.

Розповідь Джорджа П'єпойнта, UGC and Social News