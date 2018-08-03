Як "диво" повернуло цей портрет у сім'ю
Лейса Сірні була вражена, коли побачила на смітнику в австралійській провінції портрет добре вбраної пари.
Вона вирішила возз'єднати портрет із сім'єю.
І завдяки силі соцмереж та удачі їй це вдалося.
"Ця картина мене одразу ж привабила, - сказала пані Сірні. - Я просто не могла залишити ту прекрасну пару на звалищі".
Пані Сірні живе у містечку Станторп на півдні Квінсленда. Вона історик і "жваво цікавиться сімейною історією". У пошуках родичів пари з портрета вона звернулася до Facebook.
"Я припустила, що вони могли бути місцевою парою, тому розмістила фото на сторінці громади", - розповідає вона.
Проте той, хто до неї звернувся потім, виявився не місцевим жителем.
За сотні кілометрів, у містечку Хоум-Хілл 78-річна Елеанор Торта прокручувала свою стрічку Facebook і раптом побачила пост пані Сірні.
Вона упізнала пару миттєво.
"Я думала, що то сон, коли побачила фотографію, - розповідає пані Торта. - Я одразу ж зрозуміла, що то були мої бабуся й дідусь. То було диво!"
Вона побачила пост, який розшерив її друг. Але, за збігом обставин, саме у той день вона вивчала своє сімейне дерево.
Вона зв'язалася із пані Сірні, пояснивши, що та пара - то її дідусь та бабуся, Том і Амелія Джонс.
Портрет вивезли на смітник по тому, як їхній літній родич захворів і переїхав до закладу із догляду. Цього тижня картина возз'єдналася з пані Тортою.
Пані Сірні ж розповідає, що коли вона побачила інші фотографії подружжя, то одразу зрозуміла, що на тому портреті були саме вони.
За словами пані Сірні, вона була "дуже схвильованою", коли розмовляла з пані Тортою телефоном:
"Вона плакала, і мені було так приємно, що я змогла принести цю радість у її життя".
Пані Торта зазначила, що вона надзвичайно вдячна пані Сірні за те, що та вберегла портрет, і що завдяки їй він лишився у родині.
Портрет Тома та Амелії - це чорно-біла фотографія, розфарбована фарбою або чорнилом. Ця техніка була популярною на початку 1900-х років.
Пані Торта не впевнена, коли був зроблений цей портрет, але думає, що це було понад 70 років тому.
На задній частині рамки є печатка - "Empire Art Co. Pyt. Ltd". Як показують записи, ця фірма була заснована в Сіднеї 1920 року.
Пані Торта каже, що її вразила сила соціальних мереж, яка з'єднує людей:
"Я завела Facebook уже в старості. Я бачу там деякі речі, які мені не подобаються. Але те, що ви там можете знайти - неймовірно!"
"Я використовую його, щоб підтримувати зв'язок з моїми онуками, а тепер бачу там фотографії моїх бабусь і дідусів!" - додає вона.
Розповідь Джорджа П'єпойнта, UGC and Social News