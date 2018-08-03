У Росії звільнили українця Олександра Костенка. За що його ув'язнили

Копирайт изображения Укрінформ

З колонії у Росії звільнили активіста Євромайдану, кримчанина Олександра Костенка, якого засудили за те, що він, буцімто, травмував співробітника кримського "Беркуту" в Києві.

Про звільнення пана Костенка повідомила у Facebook український омбудсмен Людмила Денісова.

Він відбував покарання у місті Кірово-Чепецьк в Кіровській області Росії і був звільнений після відбуття строку.

"Наразі він вже під захистом української влади. Олександр знаходиться з Консулом України і вони прямують до Москви в Посольство України в РФ. Він під юрисдикцією нашої країни", - написала пані Денісова.

У чому звинувачували

В травні 2015 року суд в анексованому Криму виніс вирок Олександру Костенку. Його звинуватили в тому, що він нашкодив здоров'ю силовика під час протестів у Києві в лютому 2014 року - нібито жбурнув камінь, який влучив у співробітника "Беркута".

Чоловіка засудили до чотирьох років і двох місяців ув'язнення в колонії загального режиму. Згодом строк покарання зменшили до 3,5 року.

Представником обвинувачення була тодішній "головний прокурор" Криму Наталія Поклонська.

"Зламана рука"

За словами адвоката, в лютому 2015 року пана Костенка затримали на виході з під'їзду його будинку в Криму.

"Його було пов'язано співробітниками ФСБ, було побито, у нього була зламана рука, вивихнуте передпліччя. Упродовж дня його били, після чого його було доставлено в Слідчий комітет РФ", - розповідав адвокат Дмитро Сотников.

Як зазначав він, на момент анексії півострова Росією кримський "Беркут" прийняв російське громадянство, після чого порушили справу через "завдання шкоди здоров'ю" співробітникам "Беркута".

"Вони вважають, що можуть порушувати кримінальні справи, що нібито ці замахи було скоєно на громадян РФ", - заявляв адвокат.

Також, за словами Сотникова, його підзахисному підкинули зброю, його катували, але справу про катування порушити відмовилися.