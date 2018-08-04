Сухий закон: як на Дніпропетровщині військові містечка виживають без води

Копирайт изображения UNIAN Image caption Десантники та їхні родини в селищі Гвардійському залишилися без водопостачання

На Дніпропетровщині в розпал літньої спеки тисячі жителів військових містечок Гвардійське та Черкаське під Новомосковськом залишились без води. Щоб повернути цивілізацію в домівки військових та їхніх сімей, знадобляться мільйони гривень та капітальний ремонт водогону.

Перебої з водопостачанням траплялися і раніше, але цього року стався справжній "колапс", кажуть місцеві. Ще у червні воду подавали хоча б дві години на добу, а в середині липня вона зникла остаточно.

Жителька Гвардійського Анна Хмельовська, мати двох дітей, розповідає, що черги по воду, яку підвозять пожежні машини, простягаються на 500 метрів. Воду жінці доводиться носити на восьмий поверх сходами пішки.

"Це 18 літрів за один раз, в обох руках. Шестирічний син теж несе бутиль з водою, - скаржиться вона. - Воду витрачаємо дуже економно. Якщо мию посуд або купаю дітей в тазку, то потім ця брудна вода йде на змив в унітазі. Але це не дуже допомагає - каналізація забита, запах йде страшний. Доводиться наймати асенізаторську машину, яка відкачує каналізаційні стоки з люків".

Стояти в черзі по воду доводиться по три-чотири години, каже Марія Захожа, дружина офіцера-десантника, який з весни 2014 року перебуває в зоні АТО, а зараз тимчасово відпочиває в тилу.

"Чоловік щодня перебуває на навчальному полігоні, приходить додому весь у пилюці, а з водою така проблема, - додає Захожа. - Ходимо три рази до пожежної машини і п'ять разів до струмка, де можна набрати відносно чистої води. Однак, я боюсь давати її дітям, тому ми купуємо ще й бутельовану воду в магазині".

Воду народу

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У пошуках придатної для споживання питної води люди почали шукати струмки і бурити свердловини в садибах.

Крім того, місцеві мешканці почали пікетувати районну владу у Новомосковську, а потім - облдержадміністрацію у Дніпрі.

"Воду народу!", "Військові хочуть пити!", "Обіцянками не помиєшся!" - з такими гаслами вийшли на акцію протесту відставники, учасники АТО та члени їхніх сімей.

"Води немає через постійні прориви Перещепинського водопроводу. Він у жалюгідному стані. Труби навіть відремонтувати неможливо, тому що від будь-якого втручання вони просто розпадаються, дірки латають дерев'яними кілками", - пояснюють учасники акції.

Капітального ремонту від влади домагаються вже не перший рік, кажуть активісти. 48 кілометрів траси мали зробити за 2016-2017 рік, але так і не зробили, хоч гроші на це спрямовували усі селища.

Керівництво облдержадміністрації пообіцяло, що воду для господарських потреб возитимуть пожежними машинами з Дніпра.

І додають, що проблема водопостачання стосується не тільки Дніпропетровської області. Мовляв, якщо раніше діяла програма "Питна вода України", яка дозволяла модернізувати мережі, то сьогодні ця програма практично не реалізується.

"Крім технічної проблеми, є ще невраховані поливи, особливо в літню пору. Водоканали змушені збільшувати тиск в трубах, через що відбувається по 12-15 проривів на тиждень. Взимку такої проблеми немає, оскільки води використовують менше і тиск в трубах не такий великий", пояснюють в ДніпроОДА.

Виживаємо, як можемо

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Голова Черкаської селищної ради Павло Ніколюкін, сам колишній військовий, вважає, що його населений пункт опинився у найгіршому становищі. Адже вода, що йде по водогону з каналу Дніпро-Донбас через низку населених пунктів, доходить до Черкаського в останню чергу.

"Виживаємо, як можемо, - каже він. - На даний момент вода з водогону ледь тече: 10 кубометрів на годину - це майже нічого для селища, а треба, якщо враховувати потреби військових - 1300 кубів".

Коли військові виходять на ротацію з зони АТО, населення збільшується до 10 тисяч людей - усім треба їсти й пити, митися, прати білизну та одяг. Колись військове селище брало воду зі свердловин, але після того, як приєднали водогін, воду почали отримувати з каналу Дніпро-Донбас, пояснюють в містечку.

Головна проблема місцевого водогону - іржаві труби, які не міняли три десятиліття. Вони у дуже поганому стані. Замінити їх намагалися ще кілька років тому, але виконали лише чверть обсягу робіт.

Для повної заміни труб потрібно 160 млн гривень, каже селищний голова.

У військових містечок таких грошей нема. Зокрема, селищний бюджет Черкаського - близько 2 млн гривень.

Починаючи з 2016 року, місцева влада та жителі військових містечок неодноразово звертались по допомогу до Міністерства оборони, Кабінету міністрів та Верховної Ради.

"160 мільйонів можна було б знайти й в обласному бюджеті - не така вже це значна сума, як на нинішній час", - впевнений селищний голова.

Довга боротьба

Копирайт изображения Сайт Дніпропетровської облдержадміністрації Image caption Влада Дніпропетровщини пообіцяла незадоволеним мешканцям до кінця року спланувати капітальний ремонт водогону в регіоні

Пікетування обласної влади дещо зрушило справу з місця. Губернатор Дніпропетровщини доручив до 1 жовтня розробити проект, а до кінця року провести тендер на виконання робіт з капітального ремонту водогону.

Паралельно будуть шукати джерела фінансування та звертатись до уряду, розповідає учасниця акції, депутат Черкаської селищної ради Лілія Корчун.

Втім, водопостачання - лише частина проблеми. В такому ж стані системи каналізації та опалення.

"Практично всі котли на котельнях - в неробочому, аварійному або списаному стані, - каже Лілія Корчун. - Більшість з них відслужили термін ефективної експлуатації, так само, як труби, а також і житлові будинки, в яких ремонт не робився ніколи".

Корчун вважає, що комунальні проблеми будуть переслідувати військові містечка, доки не змінять систему формування місцевого бюджету. Зробити це змогла би об'єднана територіальна громада (ОТГ), утворення якої добиваються мешканці Гвардійського та Черкаського.

За їхніми підрахунками, в разі утворення ОТГ місцевий бюджет збільшився б до 100 млн гривень.

Крім того, активісти вважають, що необхідно розмежувати власність та повноваження з Міністерством оборони, якому належить земля та майно.

Як розповідають у обох селищах, районна влада нібито сприймає такі плани без особливого ентузіазму. Тому місцеві активісти добиваються від Центрвиборчкому, щоб вибори органів влади нової Черкаської ОТГ призначили якнайшвидше - вже на жовтень нинішнього року.

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