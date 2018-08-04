Операція "Гоморра": як союзники мало не винищили Гамбург

Копирайт изображения BPK | HANS BRUNSWIG Image caption Масштаби руйнувань в Гамбурзі посіяли страх і паніку по всій Німеччині

(Попередження: стаття містить описи подій та фотографії, які можуть шокувати).

Сторіччя королівських військово-повітряних сил Великобританії (RAF) збіглося відразу з двома найприкметнішими датами їхньої історії.

Цього року виповнюється 75 років з дня проведення однієї з найвідоміших операцій RAF, в результаті якої в травні 1943 року в Німеччині було знищено греблі. Ескадрилья, що виконала завдання, увійшла в історію під назвою Dambusters - "руйнівники дамб".

75 років виповнюється також найбільш суперечливій операції королівських ВПС.

Кейт Хоффмайстер було 19 років, коли вона намагалася вибратися з палаючого котла, в який перетворився її район в Гамбурзі:

"Я ледве бігла проти вітру посеред вулиці, ми не могли перейти на інший бік, тому що асфальт на дорозі розплавився.

Уздовж дороги лежали люди. Одні були вже мертві, інші ще живі, але вони застрягли в асфальті. Напевно, вони поспішали перебігти, не подумавши про наслідки.

Їхні ноги загрузли, і вони намагалися спертися на що-небудь, щоб звільнитися. Так вони і стояли навкарачки і кричали".

Авіаналіт на Гамбург - друге за величиною місто Німеччини - відомий як операція "Гоморра", за назвою біблійного міста, знищеного вщент потоками вогню і сірки.

Повітряні удари під час Другої світової війни були звичайною справою. Кошмарні нальоти, які пережили Герніка, Варшава, Роттердам, Лондон, Ковентрі і Кельн, в результаті яких загинули сотні людей, притупили суспільну свідомість.

Але "Гоморра" в липні 1943-го вивела війну з повітря на новий страхітливий рівень: жодне інше бомбардування союзників в Європі в роки Другої світової війни не може з нею зрівнятися.

"У британському суспільстві є тенденція прирівнювати те, що сталося в Гамбурзі та Дрездені, до бомбардувань Лондона і Ковентрі. Але Гамбург - це зовсім інший масштаб, це більше схоже на те, що трапилося в Нагасакі", - говорить Кіт Лоу, автор книги "Інферно" про події в Гамбурзі.

Копирайт изображения IWM Image caption Сотні літаків з десятків аеродромів летіли в напрямку Гамбургу. На цьому фото бомбардувальник "Ланкастер" злітає з бази RAF в Ноттінгемпширі

"Гоморра" стала результатом роботи над помилками. На ранніх етапах війни дії британських ВПС були абсолютно провальними: лише дуже маленький відсоток бомб лягав хоча б приблизно поруч з ціллю.

У 1941 році підрахували, що на п'ять тонн скинутих снарядів припадав один убитий німець. Кількість загиблих ворогів і втрати серед екіпажів авіації союзників були приблизно однаковими.

Треба було негайно міняти тактику. Від точкових ударів по промислових цілях практично зовсім відмовилися.

"Гамбург став результатом спланованої політики. Можна було б зрозуміти рішення бомбити територію навколо авіаційного заводу, наприклад, якщо не вдається розбомбити сам завод. Але вони пішли далі: більше не було спроб бомбити сам завод, мішенями стали робітники та їхні сім'ї", - пояснює Кіт Лоу.

У 1942 році військовий кабінет міністрів і командування повітряних сил вирішили зруйнувати всі німецькі міста з населенням понад 100 тисяч людей, щоб "зломити бойовий дух ворожого цивільного населення - зокрема, працівників промисловості".

До наступного року у бомбардувального командування Королівських військово-повітряних сил на чолі з вельми цілеспрямованим Артуром Харрісом вже було досить літаків і технічних знань, щоб приступити до виконання цього плану.

"Шляхом інтенсивних випробувань встановили, що найбільш руйнівна комбінація - це фугасні і запалювальні бомби", - говорить Лоу.

"Спочатку великі бомби: вибухи від них блокували дороги, руйнували канали водопостачання і, найголовніше, зривали з будинків дахи та вибивали вікна. Потім скидалися тисячі запалювальних бомб, від яких всюди спалахували тисячі пожеж, так що полум'я знищувало все навколо", - продовжує історик.

Разом з британськими RAF в операції "Гоморра" брали участь Військово-повітряні сили США (USAF).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Масштаби руйнувань вразили самих пілотів. Це фото було опубліковано в британських газетах - на ньому момент одного з найменш потужних нальотів

Повітряна операція тривала вісім днів і повністю виправдала свою назву.

Були й інші фактори, які погіршили страждання Гамбургу. Те літо видалося дуже спекотним і посушливим, і місту не вистачало води.

Рятувальні бригади не встигали боротися з вогнем, тому що кинули головні сили на усунення наслідків попередніх бомбардувань в західних районах міста.

До того ж у королівських ВПС було секретна зброя під кодовою назвою Window.

Десятки тисяч смуг алюмінієвої фольги скинули з бомбардувальників в повітря - метал створював сильні перешкоди для німецьких радарів і позбавляв німців можливості застосувати засоби ППО.

Літаки союзників практично безперешкодно проникли в повітряний простір Гамбургу, і в ніч на 25 липня, о 00:55, 790 бомбардувальників з'явилися в небі над густо забудованими робочими кварталами в східній частині міста.

У наступні кілька годин в словнику військових термінів з'явилося нове поняття, яке раніше застосовували лише до опису атмосферного явища - "вогняний смерч".

Місто наче вразив гнів Господній.

Численні пожежі зливалися в одну, і концентрація вогню перетворила цілі райони Гамбургу на розпечену піч, що знищує все живе.

Температура повітря перевищувала 800 градусів за Цельсієм, а швидкість вітру досягала 240 км/год. Палало все: дерево, матерія, жива плоть. Тріскалися шибки, плавився метал, каміння розжарилося до червоного.

Багатоквартирні будинки за лічені хвилини перетворювалися на руїни.

Копирайт изображения SVEN HARTMANN Image caption Навіть в кварталах, що не потрапили у вогняний смерч, ситуація була катастрофічною

Випаленими вулицями носився ураганний вітер. Один з тих, хто вижив описує шум в місті як "звук старого церковного органу, на якому натиснули відразу всі ноти".

У цьому морі вогню пожежні бригади не могли зробити нічого: пожежні машини і одяг самих пожежних спалахували за лічені секунди. Хтось описав їх спроби гасити вогонь як "краплю води, кинуту на розпечений камінь".

Торнадо, що вивергає полум'я, сміття і вугілля, затягував в епіцентр живих людей - передусім людей похилого віку і дітей.

Хенні Кланк вибігла зі своєї квартири разом з чоловіком і дитиною, коли вже загорілися фіранки і почала осипатися стеля.

"У цей момент щось вдарило нашого сусіда: він, охоплений панікою, схопив зі свого ліжка покривало і вистрибнув у вікно. Ми не могли його зупинити. Якийсь час ми ще бачили його у вигляді палаючого смолоскипа, що летить в повітрі", - згадує Хенні.

Ховаючись в притулку, її сім'я, як і тисячі інших сімей, намагалася зробити вибір: залишатися всередині, ризикуючи бути похованими під уламками, задихнутися чи навіть підсмажитися, або ж вибиратися в те пекло, що відбувалося зовні.

Коли кисню стало так мало, що почали гаснути свічки, вони зламали стіну підвалу і вибралися назовні.

Там вони побачили картину кінця світу.

"Ми вийшли і потрапили пекло, що гриміло та палало. Горіли вулиці, горіли дерева - вітер пригнув їхні крони до самої землі. Повз нас промчали охоплені вогнем коні, що належали компанії перевезень Hertz. Палало навіть повітря, просто палало все", - згадує Кланк.

Копирайт изображения SVEN HARTMANN Image caption Вулиця Heussweg в центрі Гамбургу до бомбардувань

Копирайт изображения SVEN HARTMANN Image caption Та ж вулиця після операції "Гоморра"

Приблизно 10 квадратних кілометрів землі повністю випалило. І це тільки зона поширення "вогняного смерчу".

Руйнування охопили набагато більшу територію - приблизно в 31 квадратний кілометр. 16 тисяч будинків загальною протяжністю в 214 кілометрів, в яких жили 450 тисяч чоловік, горіли від верху до низу.

Кейт Хоффмайстер, яка бачила, як люди провалювалися в розплавлений асфальт, сама разом з мамою і своєю тіткою Еммою опинилася в полоні палаючих дерев.

Шанс врятуватися був тільки під крутим, порослим травою берегом: "Я запропонувала скотитися по ньому вниз. Я покотилася, і, за моїми відчуттями, перекотилася через декількох людей, які були ще живі. Десь там я втратила з поля зору тітку".

"Моє обличчя, руки і ноги вже були обпалені так сильно, що я могла пересуватися тільки навпомацки".

Копирайт изображения BPK | HANS BRUNSWIG Image caption Багато жителів Гамбургу гинули цілими сім'ями, охоплені вогнем або вбиті важкими брилами

У цей момент в сотнях метрів над їхньою головою повітряні екіпажі RAF оцінювали ефективність Window і масштаби проведеного рейду.

Повітряний стрілок Дуглас Фрай згадує: "Блискуче, краще, ніж [попередні рейди]. Пожежі були неймовірно сильні, неможливо було побачити навіть чорну цятку серед цього океану полум'я, який вкривав величезний простір".

"Ми не знали про вогняний смерч - ми просто знали, що ціль горить, а це означало успішний рейд".

Офіцер льотного складу Тревор Тімперлі так описав те, що відбувалося: "Полум'я було просто неймовірне. Я пам'ятаю, що сказав штурману, який займався картами: "Заради Бога, Сміті, подивися на це. Ти ніколи нічого подібного більше не побачиш".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жодне з попередніх бомбардувань в історії не залишало руйнувань такого масштабу

"Але події в Гамбурзі вперше змусили мене задуматися про етичну сторону бомбардувань", - говорить він.

"Я був згоден з тією точкою зору, що так звані мирні жителі були частиною німецької військової машини. Але діти ... Вони не були ні в чому винні, і думати про те, що з ними стало, було жахливо і важко".

Інші екіпажі розповідали, що відчували жар, який піднімався з землі, і навіть запах палаючої плоті, а на літаках залишався наліт попелу.

Копирайт изображения BUNKERMUSEUM HAMBURG Image caption Один зі сховків Гамбургу відновили і зробили в ньому музей

Операція "Гоморра" тривала до 3 серпня 1943 року та складалася з шести потужних бомбардувань. Дані про загиблих різняться: від 34 тисяч до 43 тисяч людей.

Було зруйновано 580 промислових заводів, 2632 приватних бізнесів (магазини, ресторани, пивоварні тощо), 379 офісних будівель, 24 лікарні, 277 шкіл і 257 урядових будівель і штабів нацистської партії.

Більше половини житлових будинків в місті було знищено. Мільйон жителів (з 1,7 млн містян) втекли з Гамбургу.

Кейт Хоффмайстер втратила свою тітку, батька і двох його братів, але пізніше дізналася, що лежить в одній лікарні з мамою.

Хенні Кланк вдалося втекти разом з сім'єю на човні, переповненому жінками та дітьми. Вигляд оповитого димом міста, коли вона глянула на нього востаннє, був жахливий.

Копирайт изображения иллюстрацииALAMY Image caption Цілі райони міста перетворилися в палаючі руїни

Німеччина заплатила високу ціну, але наскільки вплинула операція союзників на хід війни?

"Звістка про бомбардування поширювалися, як лісова пожежа. Ходили чутки про підготовку бунтів. Страх і паніка охопили інші міста, їхні мешканці бачили себе наступними в списках на знищення", - говорить Мальті Т'єссен, професор сучасної історії Європи.

"І страхи ці дійшли до самого верху. Міністр пропаганди нацистів Йозеф Геббельс написав у своєму щоденнику: "Над Німеччиною занесено дамоклів меч".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найбільш зруйновані райони перекрили, а вцілілим мешканцям дали інше житло

За словами професора Т'єссена, після бомбардувань Гамбург паралізувало ще на багато місяців.

"Хоча вже на початку 1944 року багато збройних і нафтопереробних заводів знову запрацювали, деморалізуючий і руйнівний ефект залишився надовго. Це і послабило військову промисловість".

"Необхідність захистити тили мала практичну сторону: знаряддя для цих цілей забирали з фронту. Був і психологічний момент - бійці на фронті запитували себе, що відбувається з їхніми близькими вдома", - каже історик.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На цій карті зруйновані райони Гамбургу позначені чорним. На карті нижче - більш детальне зображення району, окресленого червоним квадратом. Там був епіцентр вогняного смерчу

Копирайт изображения Getty Images Image caption Епіцентр вогняного смерчу

Глава Бомбардувального командування Королівських військово-повітряних сил Артур Харріс святкував тріумфальну перемогу. В пресі оголосили, що Гамбург перемогли, кінохроніка і газети писали про 40 тисяч жертв.

Автор книги "Інферно" Кіт Лоу каже: "Харріс впевнився, що кінець війні можна покласти одними бомбардуваннями, і просував цю ідею".

"Він продовжував свою політику, намагаючись знищувати міста шляхом бомбардувань: Берлін, Дрезден і ще десятки інших, і так до самого кінця війни, попри все більшу кількість доказів щодо того, що точкові удари по конкретних цілях були здійсненні та більш ефективні".

Image caption З цього командно-диспетчерського пункту на аеродромі Сайерстон відправляли в політ бомбардувальники, які брали участь в операції "Гоморра"

Але повторити "успіх" Гамбургу було вкрай важко. Вдосконалені системи захисту німців і великі відстані робили далекі авіарейди занадто витратними.

Навіть масоване бомбардування Дрездена в останні дні війни забрала набагато менше життів.

Більшу частину Гамбургу відновили лише через десятиліття, але церкву святого Миколая, яка колись була найвищою будівлею в Європі, вирішили залишити в напівзруйнованому стані.

В її підвалі створили музей, присвячений "вогняному смерчу". У дні роковин операції "Гоморра" там проходить виставка.

Копирайт изображения Alamy Image caption Церква святого Миколая сильно постраждала під час рейдів, але встояла. Сьогодні це меморіал в пам'ять загиблих в трагічні дні 1943 року

Віктор Байєнс був в'язнем концтабору і разом з сотнями таких же в'язнів його відправили збирати трупи та уламки бомб з руїн Гамбургу. Пізніше він написав, що масштаби руйнування вразили навіть ув'язнених.

"Пізніше, коли ми слухали жахливі розповіді про те, що сталося, нам уже не хотілося радіти, як ми це робили під час самих бомбардувань. Ми дуже ясно уявляли собі весь жах матерів, які намагалися серед вогню відшукати своїх дітей, і навпаки", - згадує Байєнс .

"Проклята війна".

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

...