Чому в українських таборах труяться діти

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15 липня на обід в дитячому таборі "Орлятко", що на Донеччині, був борщ. На наступний день у лікарні лежали понад 80 дітей.

У червні 30 дітей захворіли в оздоровчому комплексі "Маяк" на Запоріжжі - у закладі виявили гостру кишкову інфекцію.

Щоліта в українських таборах і санаторіях отруюються діти. Лише цього року сталося чотири спалахи гострих кишкових інфекцій у дитячих закладах відпочинку. З початку сезону у таборах і санаторіях, за даними Держспоживслужби, потруїлося вже 190 дітей.

Які причини масових отруєнь, що треба робити, щоб їх не було, дізнавалась ВВС News Україна.

Їжа і спека

Спека створює ідеальні умови для поширення збудників, що викликають захворювання на кишкові інфекції. До організму такі збудники найчастіше потрапляють із зіпсованими та неякісними продуктами та через брудні руки, розповідають про причини масових отруєнь в МОЗ.

Щоб запобігти цьому, в Україні діють жорсткі, хоч і дещо застарілі, правила і санітарні норми про те, як мають бути влаштовані місця відпочинку дітей і особливо, як має працювати кухня.

Причини кишкових інфекцій недотримання правил особистої гігієни недотримання технології приготування страв недотримання умов та термінів зберігання сировини та страв вживання неякісних продуктів, які містять збудник захворювання

Наприклад, на кухні мають бути промарковані окремі ножі і дошки для сирого, вареного м'яса і овочів, мити підлогу повинні не менше трьох разів, а ще є ретельна інструкція, як мити посуд і проводити інші дезинфікуючі заходи.

"Абеткою для кухаря є таке поняття, як "товарне сусідство" - коли готова продукція не може зберігатися з сировиною. Наприклад, сире м'ясо і котлети. Якщо у сирій продукції є мікроорганізми, під час термообробки, вони зникають. Але якщо зберігати все в одному холодильнику, то відбувається перезараження", - розповідає голова Держспоживслужби Володимир Лапа.

Працівники закладу мають проходити обов'язковий медогляд і дотримуватися особистої гігієни. Порушення багатьох з цих пунктів були і в таборі "Орлятко", і в "Маяку", і в інших таборах, де сталися отруєння.

Копирайт изображения DON.GP.GOV.UA Image caption Кухня санаторію "Орлятко"

Більше того в "Орлятку" допустили працювати на кухню двох хворих людей - з дизентерією та патогенним стафілококом. Інфікований ними борщ, вівсяна каша, а також посуд стали причиною зараження інших, провели розслідування у Держспоживслужбі.

Тисячі порушень

Всього 2200 таборів і санаторіїв, або кожен п'ятий заклад в Україні мають порушення санітарних норм. Працівники без медоглядів, кухні без холодильників, відсутність дезінфекції, страви готують, порушуючи технології, вода не відповідає нормам, звітувала про перевірки начальник Управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби Алла Григоренко.

Копирайт изображения unian Image caption Держспоживслужба знайшла тисячі порушень у дитячих таборах

Через це 25-м таборам заборонили відкриватися. Проте без погодження із Держпродспоживслужбою почали працювати 42 дитячі заклади відпочинку.

Хто і як перевіряє табори

Відсутність ефективного контролю називає однією з причин спалахів масових отруєнь у дитячих таборах голова Держспоживслужби Володимир Лапа. За його словами, чотири роки дії в Україні мораторію на перевірки у сфері господарської діяльності призвели до безвідповідальності.

"За чинним законодавством, приватні заклади відпочинку мають перевірятися лише раз на два роки. Але це нонсенс. Такий контроль неефективний. Щонайменше їх треба перевіряти раз на сезон", - каже пан Лапа. Він запевняє, що вже з січня 2019 року, з початком дії нового законодавства, запрацює більш жорстка система перевірок.

Спалахи гострих кишкових інфекційних захворювань в Україні І півріччя 2018 року - 90 спалахів, 1010 людей отруїлися І півріччя 2017 року - 79 спалахів, 942 людей отруїлися

Наприклад, без попереджень будуть перевіряти харчову продукцію. До цього план перевірок публікували на початку року і всі знали, коли чекати на інспекторів.

Перевіряти дитячі табори мають за такою схемою: якщо є невеликі порушення - видають припис на їх усунення, якщо серйозніші - штраф, якщо ще більші і є загроза життю - роботу табору зупиняють на термін до десяти днів, матеріали передають в поліцію.

"На жаль, у мене таке враження, що поки кожен господарюючий суб'єкт не зрозуміє, що за порушення буде відповідальність, і в критичних випадках, не тільки грошова, але й кримінальна, то таке зневажливе ставлення і буде", - каже пан Лапа.

Крім Держспоживслужби з інспекціями у дитячі табори їздять ДСНС - перевіряє пожежну безпеку, та Держслужба з питань праці, яка перевіряє робітників.

Копирайт изображения FACEBOOK/ DMITRIY EGOROV Image caption У санаторії "Лазурний" минулого року захворіло 30 дітей

Відповідальність у ставленні до організації дитячого відпочинку має бути на всіх рівнях, зауважує голова Держспоживслужби.

Він наводить такий приклад. У червні минулого року приватний санаторій "Лазурний" у Бердянську перевіряли п'ять разів і знайшли багато порушень. Але це не завадило санаторію виграти тендер на оздоровлення дітей, що його провела мерія Дніпра. У липні 2017 року в санаторії стався спалах гострого інфекційного захворювання, там постраждало 30 дітей. Після цього "Лазурний" закрили.

Питання лікарів

Ще одна проблема - це байдужість і некомпетентність таборових лікарів.

Киянин Святослав Бойко у червні чоловік забрав свою доньку Оксану з табору "Козацька фортеця", що на Черкащині, з гострим харчовим отруєнням. Найбільше його нарікань було на табірного лікаря, яка, за його словами, на цілу ніч залишила саму дитину, яку весь час нудило і у якої була температура.

"Батькам вчасно не повідомили про це, приховавши реальні симптоми хвороби. Не викликали швидку. Просто… годували таблетками", - написав він обурливий пост у Facebook.

Схожі нарікання на байдужість лікарки, її відмову викликати швидку, про відсутність належного нагляду і неможливість до дітей додзвонитися ВВС News Україна розповіли ще двоє батьків, діти яких захворіли у таборі.

Колишня працівниця табору, яка попросила не називати її ім'я, розповіла, що звільнилась після всього побаченого: "Медперсоналу було недостатньо. Для медпункту не було умов: проточної води, холодильника. Намет був на пагорбі під палючим сонцем, для хворих не було окремого посуду. Лікарка поводила себе неадекватно, у неї були нервові зриви".

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Водночас в адміністрації "Козацької фортеці" заявили, що у червні у таборі були "випадки поганого самопочуття дітей". Там запевнили, що лазарет був обладнаний, а всі необхідні ліки закуплені. Після службового розслідування медпрацівників, "які виявили недостатню уважність і тактовність до батьків" замінили, запевнили у таборі.

ВВС News Україна отримала ще кілька історій з інших таборів про те, що батькам повідомляли зі значною затримкою про хворобу дитини.

На прохання ВВС News Україна речник Міністерства охорони здоров'я Олександр Ябчанка, розповів, що має робити лікар у таборі:

Перше завдання лікаря - це збереження здоров'я дитини. Він має оцінити її стан і визначитись з тактикою лікування.

Другий напрямок - це унеможливлення розповсюдження захворювання, якщо є підозра, що це інфекція.

Головне, що має робити лікар - це допомагати дитині. Інформувати батьків - це завдання адміністрації табору. У лікарів не має контактів батьків, а основна задача лікарів - це пильнувати здоров'я дитини.

Лікар має визначитись, що робити. Якщо стан дитини потребує дообстеження і лікування, то задача лікаря відправити дитину до лікарні, бо табір - це не лікувальний заклад.

Якщо лікар вважає, що стан дитини потребує негайної госпіталізації, викликається екстрена медична допомога.

Якщо стан дитини потребує допомоги, але ситуація не екстрена, то силами табору дитину можуть відправити до лікарні.

Далі лікар з табору подає інформацію до регіонального відділення лабораторного центру МОЗу. До ситуації підключаються спеціалісти - інфекціоністи, епідеміологи. Вони вже визначають, як локалізувати спалах, оглядають дітей.

Головне - це кадри

Досвідчений керівник закладу, досвідчений лікар та вчасно прийняті управлінські рішення могли б серйозно зменшити масштаби захворювань у дитячих таборах, вважає Віктор Древаль, заступник директора департаменту оздоровлення Мінсоцполітики.

На його думку, проблема кадрів у дитячих таборів є дуже гострою. Для сезонної роботи важко знайти кваліфікованого лікаря, бо їхати працювати у дитячий заклад на три місяці мало хто хоче.

Останні роки не готуються кадри для закладів оздоровлення і відпочинку, тому приходять люди, які не мають ні знань, ні досвіду, вважає чиновник.

Копирайт изображения consumer.gov.ua Image caption Табір "Орлятко" закрили. За фактом масового отруєння відкрили кримінальне провадження

"Можуть ефективно працювати всі органи контролю і бути всі засоби дезінфекції, але є людський фактор - не було вчасного контролю на всіх рівнях і двоє працівників заразили понад сто людей", - обурюється Віктор Древаль.

Про важливу роль керівництва табору говорять і в Держспоживслужбі.

"Ми не можемо до кожного працівника поставити по інспектору, який буде дивитися хворий він, чи ні. Це відповідальність керівника закладу, щоб хворі люди не були допущені до відпочивальників, до продуктів", - заявив пан Лапа.

Звичайні рукавички

І в Мінсоцполітиці, і в Держспоживслужбі говорять про необхідність змінювати застарілі державні санітарні норми і правила роботи таборів, робити їх сучасними і більш жорсткими.

Копирайт изображения brusino.com.ua Image caption Табір Брусіно

Наприклад, оновити перелік ліків, які давно ніхто не міняв, або прибрати норму про необхідність залізної шафи зі скляними дверцятами для наметового табору, яка там зовсім не потрібна, і яку і так ніхто не ставить.

Водночас, за словами Віктора Древаля з Мінсоцполітики, серед дитячих таборів є приклади, коли керівництво бере на себе ініціативу і такі зміни запроваджує.

Чиновник розповів про візит до дитячого табору "Брусіно", що на Донеччині, де у харчоблоці є пачки з одноразовими рукавичками, і всі працівники, коли виходять за межі кухні, їх знімають, а коли повертаються - одягають нові.

"Це не прописано в жодній нормі, але це елементарні речі, і керівник закладу це зробив, щоб захистити дітей", - каже представник Мінсоцполітики.

При цьому чиновник вважає, що ситуація з отруєннями однаково погана не тільки в таборах, але і всюди в Україні.

"На превеликий жаль випадки масового отруєння в Україні відбуваються протягом року - отруїтися можна з однаковою вірогідністю у ресторані, шаурмою на вулиці, в таборі, чи купуючи фрукти на ринку", - каже Віктор Древаля.

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