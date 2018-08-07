Жінки відмовляються від протизаплідних пігулок. Що вони обирають натомість?
Зараз більше жінок, ніж будь-коли, відмовляються від таблеток та презервативів на користь довготривалих протизаплідних засобів, таких як імплантати або спіралі. І найбільше серед них - молодих жінок, свідчать дані британської системи охорони здоров'я NHS.
У 2007 році 21% жінок в Англії, які отримували контрацепцію через спеціальні клініки сексуального здоров'я NHS, обрали якийсь із методів довготривалої зворотної контрацепції (LARC). До 2017 року цей показник зріс майже вдвічі - до 39%.
Довготривала зворотна контрацепція включає:
- мідні спіралі або внутрішньоматкові засоби (ВМЗ)
- гормональні спіралі або внутрішньоматкові системи (ВМС)
- імплантати
- ін'єкційні контрацептиви
Хоча оральні контрацептиви, такі як таблетки, залишаються на сьогодні найбільш поширеним типом контрацепції (їх обирають 44% жінок, що отримують контрацепцію через британські служби сексуальної медицини), їх використання протягом останніх 10 років зменшується.
Тож чому все більше жінок шукають альтернативні форми контрацепції?
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Починаючи з 2010 року, NHS в Англії докладає зусиль, щоб покращити обізнаність про контрацептиви з довгостроковою дією та підготувати більше кваліфікованих працівників у цій сфері.
По мірі того, як жінки дізнаються про більш широкий спектр варіантів, все більше із них прагнуть обрати довгострокові та негормональні засоби, вважає д-р Анатоль Менон-Йоханссон з лікарні Гая та Сент-Томаса та благодійної організації Brook, що опікується сексуальним здоров'ям молодих людей.
"Найефективнішою формою реклами контрацепції є особисті поради. Існує ефект "каскаду", коли люди чують про щось від друзів, які мали хороший досвід, тоді більше людей хочуть саме це", - каже він.
25-річна Роза, яка зараз живе в Іспанії і поставаила собі спіраль, каже: "Я хотла більш постійну форму контрацепції, про яку мені б не доводилось постійно думати".
Водночас 27-річна Сара обрала новий спосіб конрацепції, щоб уникати зайвих проблем: "Таблетки - це драма. Потрібно постійно отримувати новий рецепт, ти забуваєш, і вони закінчуються".
І саме те, що таблетки невчасно закінчуються - найпоширеніша причина, через яку жінки вагітніють, коли покладаються на пігулки як контрацепцію, каже д-р Менон-Йоханссон.
Він хоче, щоб довготривала зворотна контрацепція ставала все більш поширеною, оскільки, на його думку, вона набагато ефективніша за альтернативи, що залежать від людського фактору, такі як презервативи та таблетки - особливо якщо подивитись на їхнє типове використання.
Хоча теоретично при чіткому дотриманні інструкції таблетки ефективні більш ніж на 99%, при типовому використанні цей показник, за даними NHS, зменшується до 91%.
Це стосується лише запобігання вагітності - єдиним варіантом захисту від більшості інфекцій, що передаються статевим шляхом, залишаються презервативи.
Індекс Перля - це показник ефективності контрацепції при типовому - зокрема неправильному - використанні.
Відповідно до нього:
- з використанням імплантату вагітніє одна з 2000 жінок
- з використанням ВМС - одна з 500
- з ВМЗ - одна зі 100
- приблизно одна з 10 жінок вагітніє, покладаючись на таблетки
Але Сара розповідає про ще одну поширену проблему контрацепції. "Я турбувалась про своє психічне здоров'я", - каже вона.
Останніми роками зростає занепокоєння щодо зв'язку між оральною контрацепцією та депресією.
Серед жінок, що брали участь у дослідженні 2016 року, тим, які приймали таблетки, частіше вперше діагностували депресію за 13-річний період, ніж тим, які не приймали.
Проте дослідники не змогли довести причинно-наслідкові зв'язки між вживанням таблеток та депресією, хоча NHS перераховує "перепади настрою" як побічну дію комбінованої гормональної пігулки, яка містить як естроген, так і прогестерон.
Д-р Менон-Йоханссон каже, що пропонує ВМЗ багатьом жінкам, які хочуть використовувати негормональну контрацепцію, саме через побоювання щодо психічного здоров'я, хоча й наголошує, що чітких даних про такий зв'язок немає.
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Для багатьох жінок після 20 років гормональна контрацепція стала частиною їхнього життя відтоді, як вони були підлітками. І деякі з них вважають, що протягом всього свого дорослого життя вони вживали те, що потенційно може впливати на настрій - і тому не знають, яким би це життя було без таблеток.
Наприклад, Габріель почала усвідомлювати, що вона не знає, яким був би її психічний стан без вживання гормонів, яке вона розпочала з 18 років.
"Мені було просто цікаво, що вони роблять зі мною, і як мені буде без них", - говорить вона.
Зараз жінка хоче спробувати діафрагму, але каже, що її лікар "навіть і не чув про таке".
Натіка Хейліл, виконавчий директор Асоціації планування сім'ї, попереджає, що щодо контрацепції існує багато дезінформації.
Деякі жінки стурбовані тим, що приймають гормони довгостроково, або приймають таблетки, через які у них немає менструації. Пані Хейліл щодо цього каже: "Люди не повинні боятися. За останні 20-30 років методи контрацепції значно покращились".
Вона вважає, що таблетки можуть мати позитивний вплив на жінок - починаючи від стану шкіри і закінчуючи настроєм - але водночас довготривала контрацепція дійсно підходить не всім.
Наприклад, 26-річна Аліссія мала переважно позитивний досвід вживання таблеток, але через 10 років захотіла спробувати щось, що містить менше гормонів. Однак гормональна спіраль їй не підійшла, і тепер вона хоче її видалити.
Дезінформація
27-річна Шарлотта має синдром полікістозних яєчників і почала вживати комбіновані оральні контрацептиви у віці 15 років.
За її словами, з комбінованими таблетками вона відчувала себе психічно нестабільно, а коли почала вживати лише прогестерон, то в неї були постійні кровотечі.
"Мені сказали, що (гормональна. - Ред.) спіраль буде ідеальною, але, на жаль, із нею у мене були постійні кровотечі", - розповіла вона ВВС.
Д-р Есті Ача, провідний фахівець з контрацепції та сексуального здоров'я в лікарні Сент-Хеленс і Ноуслі, зазначає, що керівництво NHS має на меті забезпечити, щоб лікарі обговорювати зі своїми пацієнтами всі варіанти. І коли вони це роблять, багато жінок, які прийшли за таблетками, вирішують обрати щось інше.
Тепер пацієнти запитують її також і про довготривалу зворотну контрацепцію - великі зміни у порівнянні з тим, що було 20 років тому, коли жінки питали лише про таблетки.
Коли майже 60 років тому з'явились протизаплідні пігулки, вони ознаменували справжню соціальну революцію. Проте нове покоління жінок потребує більшого вибору.
І незважаючи на різний досвід, майже всі жінки, з якими ми говорили, сказали, що одна зміна, яку вони помітили - розширення варіантів того, що їм пропонують: від дуже сильного акценту на таблетках до значно більшої схильності до обговорення альтернатив.