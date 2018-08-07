Жінки відмовляються від протизаплідних пігулок. Що вони обирають натомість?

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Зараз більше жінок, ніж будь-коли, відмовляються від таблеток та презервативів на користь довготривалих протизаплідних засобів, таких як імплантати або спіралі. І найбільше серед них - молодих жінок, свідчать дані британської системи охорони здоров'я NHS.

У 2007 році 21% жінок в Англії, які отримували контрацепцію через спеціальні клініки сексуального здоров'я NHS, обрали якийсь із методів довготривалої зворотної контрацепції (LARC). До 2017 року цей показник зріс майже вдвічі - до 39%.

Довготривала зворотна контрацепція включає:

мідні спіралі або внутрішньоматкові засоби (ВМЗ)

гормональні спіралі або внутрішньоматкові системи (ВМС)

імплантати

ін'єкційні контрацептиви

Хоча оральні контрацептиви, такі як таблетки, залишаються на сьогодні найбільш поширеним типом контрацепції (їх обирають 44% жінок, що отримують контрацепцію через британські служби сексуальної медицини), їх використання протягом останніх 10 років зменшується.

Тож чому все більше жінок шукають альтернативні форми контрацепції?

Починаючи з 2010 року, NHS в Англії докладає зусиль, щоб покращити обізнаність про контрацептиви з довгостроковою дією та підготувати більше кваліфікованих працівників у цій сфері.

По мірі того, як жінки дізнаються про більш широкий спектр варіантів, все більше із них прагнуть обрати довгострокові та негормональні засоби, вважає д-р Анатоль Менон-Йоханссон з лікарні Гая та Сент-Томаса та благодійної організації Brook, що опікується сексуальним здоров'ям молодих людей.

"Найефективнішою формою реклами контрацепції є особисті поради. Існує ефект "каскаду", коли люди чують про щось від друзів, які мали хороший досвід, тоді більше людей хочуть саме це", - каже він.

25-річна Роза, яка зараз живе в Іспанії і поставаила собі спіраль, каже: "Я хотла більш постійну форму контрацепції, про яку мені б не доводилось постійно думати".

Водночас 27-річна Сара обрала новий спосіб конрацепції, щоб уникати зайвих проблем: "Таблетки - це драма. Потрібно постійно отримувати новий рецепт, ти забуваєш, і вони закінчуються".

І саме те, що таблетки невчасно закінчуються - найпоширеніша причина, через яку жінки вагітніють, коли покладаються на пігулки як контрацепцію, каже д-р Менон-Йоханссон.

Копирайт изображения BSIP Image caption Внутрішньоматкові контрацептиви перешкоджають вагітності або завдяки міді, або завдяки гормонам

Він хоче, щоб довготривала зворотна контрацепція ставала все більш поширеною, оскільки, на його думку, вона набагато ефективніша за альтернативи, що залежать від людського фактору, такі як презервативи та таблетки - особливо якщо подивитись на їхнє типове використання.

Хоча теоретично при чіткому дотриманні інструкції таблетки ефективні більш ніж на 99%, при типовому використанні цей показник, за даними NHS, зменшується до 91%.

Це стосується лише запобігання вагітності - єдиним варіантом захисту від більшості інфекцій, що передаються статевим шляхом, залишаються презервативи.

Індекс Перля - це показник ефективності контрацепції при типовому - зокрема неправильному - використанні.

Відповідно до нього:

з використанням імплантату вагітніє одна з 2000 жінок

з використанням ВМС - одна з 500

з ВМЗ - одна зі 100

приблизно одна з 10 жінок вагітніє, покладаючись на таблетки

Але Сара розповідає про ще одну поширену проблему контрацепції. "Я турбувалась про своє психічне здоров'я", - каже вона.

Останніми роками зростає занепокоєння щодо зв'язку між оральною контрацепцією та депресією.

Серед жінок, що брали участь у дослідженні 2016 року, тим, які приймали таблетки, частіше вперше діагностували депресію за 13-річний період, ніж тим, які не приймали.

Проте дослідники не змогли довести причинно-наслідкові зв'язки між вживанням таблеток та депресією, хоча NHS перераховує "перепади настрою" як побічну дію комбінованої гормональної пігулки, яка містить як естроген, так і прогестерон.

Д-р Менон-Йоханссон каже, що пропонує ВМЗ багатьом жінкам, які хочуть використовувати негормональну контрацепцію, саме через побоювання щодо психічного здоров'я, хоча й наголошує, що чітких даних про такий зв'язок немає.

Для багатьох жінок після 20 років гормональна контрацепція стала частиною їхнього життя відтоді, як вони були підлітками. І деякі з них вважають, що протягом всього свого дорослого життя вони вживали те, що потенційно може впливати на настрій - і тому не знають, яким би це життя було без таблеток.

Наприклад, Габріель почала усвідомлювати, що вона не знає, яким був би її психічний стан без вживання гормонів, яке вона розпочала з 18 років.

"Мені було просто цікаво, що вони роблять зі мною, і як мені буде без них", - говорить вона.

Зараз жінка хоче спробувати діафрагму, але каже, що її лікар "навіть і не чув про таке".

Натіка Хейліл, виконавчий директор Асоціації планування сім'ї, попереджає, що щодо контрацепції існує багато дезінформації.

Деякі жінки стурбовані тим, що приймають гормони довгостроково, або приймають таблетки, через які у них немає менструації. Пані Хейліл щодо цього каже: "Люди не повинні боятися. За останні 20-30 років методи контрацепції значно покращились".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лікарі мають обговорювати з пацієнтами різні варіанти контрацепції

Вона вважає, що таблетки можуть мати позитивний вплив на жінок - починаючи від стану шкіри і закінчуючи настроєм - але водночас довготривала контрацепція дійсно підходить не всім.

Наприклад, 26-річна Аліссія мала переважно позитивний досвід вживання таблеток, але через 10 років захотіла спробувати щось, що містить менше гормонів. Однак гормональна спіраль їй не підійшла, і тепер вона хоче її видалити.

Дезінформація

27-річна Шарлотта має синдром полікістозних яєчників і почала вживати комбіновані оральні контрацептиви у віці 15 років.

За її словами, з комбінованими таблетками вона відчувала себе психічно нестабільно, а коли почала вживати лише прогестерон, то в неї були постійні кровотечі.

"Мені сказали, що (гормональна. - Ред.) спіраль буде ідеальною, але, на жаль, із нею у мене були постійні кровотечі", - розповіла вона ВВС.

Д-р Есті Ача, провідний фахівець з контрацепції та сексуального здоров'я в лікарні Сент-Хеленс і Ноуслі, зазначає, що керівництво NHS має на меті забезпечити, щоб лікарі обговорювати зі своїми пацієнтами всі варіанти. І коли вони це роблять, багато жінок, які прийшли за таблетками, вирішують обрати щось інше.

Тепер пацієнти запитують її також і про довготривалу зворотну контрацепцію - великі зміни у порівнянні з тим, що було 20 років тому, коли жінки питали лише про таблетки.

Коли майже 60 років тому з'явились протизаплідні пігулки, вони ознаменували справжню соціальну революцію. Проте нове покоління жінок потребує більшого вибору.

І незважаючи на різний досвід, майже всі жінки, з якими ми говорили, сказали, що одна зміна, яку вони помітили - розширення варіантів того, що їм пропонують: від дуже сильного акценту на таблетках до значно більшої схильності до обговорення альтернатив.