Гачок для моряків: як мафія з України організовує перевезення нелегалів до Греції

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У грецьких в'язницях відбувають покарання понад 150 українських моряків. Їх засудили за перевезення нелегальних мігрантів до Євросоюзу.

Багато хто стверджує, що йшли працювати на туристичні судна, а опинилися в пастці через дії злочинців.

Моряки та їхні родичі звернулися до правоохоронців, й Нацполіція відкрила справу. Однак деталей розслідування не повідомляють.

То чому так багато українських моряків засуджено в Греції, що відбувається з ними у в'язниці та чи допомагає своїм громадянам Україна - досліджувала BBC News Україна.

Як працює схема?

Якщо ввести у пошук "робота на туристичній яхті в Туреччині", то можна отримати безліч різних оголошень з пропозиціями та оплатою від 1000 доларів і вище.

Приблизно так "влаштовувалися" на роботу ті, хто тепер перебувають у грецьких тюрмах.

Чоловіку пообіцяли зарплату в тисячу доларів на місяць Ірина, дружина засудженого Олександр Бєланова

Пані Ірина, дружина засудженого моряка Олександра Бєланова, розповіла BBC News Україна, що її чоловік повернувся з АТО минулого року і почав шукати роботу, аби покращити фінансове становище родини.

"Він відслужив в АТО, має статус учасника бойових дій, був у Іловайському котлі та має нагороду", - каже жінка.

"Знаю, що чоловіка, який брав на роботу, звали Віталік. Він все гарно розповів і пообіцяв зарплату в тисячу доларів на місяць", - додала вона.

І вже в Туреччині, за її словами, почали відбуватися незрозумілі речі. На яхту заводили групи людей - ставили завдання перевозити. "Їх просто обманули", - вважає Ірина.

Суд дав Олександру Бєланову 8 років.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У грецьких тюрмах відбувають покарання щонайменше 151 український моряк

Сестра іншого засудженого - Юрія Новака - Ангеліна каже, що її брат не моряк та не має досвіду роботи на судні. Але чоловіку запропонували кілька місяців туристичного сезону попрацювати на яхті в Туреччині.

"Затримали його восени 2014 року. З того часу він у в'язниці", - розповіла вона.

Юрію Новаку дали максимальні 25 років.

Схожі розповіді й у багатьох інших. При цьому контрактів ніхто не підписував. Всі домовленості усні, без офіційного документа.

Українці пристають на привабливі пропозиції роботи, а опиняються в грецькій тюрмі за звинуваченням у тяжкому злочині. Який в Греції за мірою покарання прирівнюють до вбивства. Дипломати зізнаються, що саме через це витягти моряків з тюрми напрочуд важко.

За даними МЗС, сьогодні у грецьких тюрмах перебуває 151 громадянин. За останні два роки вдалося повернути додому лише 21.

BBC News Україна не може стверджувати, що всі ці моряки не знали, на що йдуть.

Дипломати кажуть, що знають ситуації, коли деякі влаштовувалися на подібну роботу вдруге чи втретє.

Сувора політика Греції

Тема нелегальної міграції - дуже гостра для Греції. Саме тому ця країна встановила жорсткі покарання за цей злочин.

Звертають увагу на кількість нелегалів на судні, їх стать та вік, ще - на наявність серед них дітей. Після врахування всіх цих моментів, в сумі часто виходять "нереальні" терміни - 400, 800 чи навіть понад тисячу років ув'язнення. У таких випадках це насправді означає 25 років, які є максимальними у країні.

BBC News Україна вдалося телефоном поспілкуватися з тими, хто наразі відбуває покарання у Греції.

48-річний Юрій Новак, колишній бізнесмен, отримав максимальний термін ув'язнення. В його корпусі є й інші українці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Грецьке законодавство передбачає за нелегальну міграцію 25 років

"Я взагалі не знав, що існує такий вид заробітку, як перевезення нелегальних мігрантів. В Україні це була не дуже популярна тема. Але коли ми вже опинилися в такій ситуації, то все зрозуміли", - розповідає він.

"Історії у нас практично однакові. Всіх нас запросили на роботу до Туреччини, працювати на яхтах. Перевіряли наші документи, провели співбесіду, оплатили переліт до Туреччини, розмістили в готелі, й у нас не виникало підозр", - каже Юрій.

На нашу яхту завели 51 людину і наказали перевезти їх до Греції Юрій Новак, засуджений моряк

Згідно з пропозицією, моряки мали возити туристів від турецького Мармариса та Фетхіє до грецьких островів Родос, Кос та інших

"І якось у жовтня 2015 року в турецькому місті Фетхіє до нас на яхту почали заходити якісь незрозумілі люди. Ми з Миколою почали питати капітана, що за люди. Він каже: "Не ваше діло", - розповів Юрій.

Яхта мала відвезти немалу групу - 51 людину - за певними координатами. "Ми дзвонили роботодавцю в Україну, а він заявив: робіть те, що вам сказали і все буде добре".

Прибувши до Родоса, яхта зайшла в бухту та висадила людей. І вже потім поліцейські, які перебували недалеко і бачили ту картину, затримали українців.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Українські моряки кажуть, що перевозили нелегалів з Туреччини до грецьких островів

Суд над Юрієм Новаком був на Родосі.

"Він пройшов дуже швидко, нам повідомили, що дали по 25 років. Ми попросили перекладача пояснити, він сказав, що 8 років дали відразу, ще по 8 за кожного нелегала. Оскільки у нас 51 людина - рахуйте самі. І ми порахували - 416 років", - каже він.

В тюрмі чоловік ходить на роботу - майструє меблі, ще малює. "В основному малюю ікони. Чесно скажу, я їх тут продаю і маю з того якусь копійку. Покупці - люди у в'язниці. Ціна - від 20 до 80 євро".

Він каже, що за неофіційними даними, в різних тюрмах Греції вже понад 200 українців.

Що може Україна?

Ув'язнені моряки та їхні родичі, з якими ми поспілкувалися, не відкидають провини та усвідомлюють, що мова йде про злочин.

Грецьке законодавство передбачає забезпечення підсудних адвокатом та перекладачем, якщо ті не розуміють грецької мови. Однак, за словами ув'язнених українців, перекладачі в них погані, а державні адвокати - неефективні.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption В'язні з України скаржаться, що судовий процес проходить грецькою мовою і вони здебільшого не розуміють, що відбувається

"Не вистачає юридичної підтримки. Ми тут повністю без прав. Нам потрібна людина, яка розбирається в законах. І для держави Україна найняти тут в Греції такого юриста - це нескладно. Щоб він надавав юридичну консультацію", - каже ув'язнений Юрій Новак.

Родичі моряків розповідають, що часто перекладач не може пояснити, в чому їх звинувачують та який вирок оголосив суд. Адже як сам процес, так і вся документація - виключно грецькою мовою.

В деяких ситуаціях перекладача взагалі немає.

У зв'язку з цим родини засуджених зверталися до МЗС, писали звернення до уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової.

У дипломатичному відомстві кажуть, що Україна не може надати їм платного адвоката та перекладача. Тож поки що ця проблема залишається відкритою.

Заступник директора консульського департаменту МЗС Василь Кирилич пояснив, що країна може оплатити адвоката, якщо людину судять за політичними мотивами або їй загрожує довічне.

За його словами, грецька сторона запевняє, що все відбувається за стандартами ЄС. І якщо вони будуть дотримуватися всіх правил у в'язниці, вчитимуть грецьку мову та працюватимуть, то їх можуть звільнити після відбування третини терміну.

При цьому і дипломати, і самі моряки звертають увагу на той факт, що важливим міг би бути візит омбудсмена Людмили Денісової до Афін, аби обговорити ці питання з грецькою стороною. Зокрема, забезпечити право на захист та на переклад під час процесу.

Якщо вони будуть дотримуватися всіх правил у в'язниці, то їх можуть звільнити значно раніше Василь Кирилич, представник МЗС України

BBC News Україна зверталася за коментарем до пані Денисової, однак відповіді не отримала.

Згодом в МЗС України нам повідомили, що дипломати готують на вересень візит омбудсмена до Греції "з метою моніторингу дотримання прав затриманих та засуджених українців у цій країні".

Злочинна група "вербувальників"

Керівник проектів фонду допомоги морякам "Ассоль" Андрій Шевченко пояснює, що Україна посилила роз'яснювальну роботу. "Моряки стали уважніше та розбірливіше ставитись до того, куди йти працювати", - каже він.

Завдяки цьому менше людей "потрапляють на гачок". Хоча "найкрупнішу рибу", а саме тих, хто організовує такі канали та наймає людей на роботу, досі не знайшли.

Є версії, що майже всі моряки, які опинилися у в'язниці, знали, що будуть перевозити нелегалів. Проте у такій ситуації вони - виконавці. А хто ж організатори?

Наявність такої великої кількості абсолютно схожих історій свідчить про злочинну мережу, яка влаштовує на нелегальну роботу за кордоном. Імовірно, її представники діють як в Україні, так і в Туреччині. Самі моряки та їхні родичі називають таких людей "вербувальниками".

Група, яка працює в Україні, шукає моряків, розміщує оголошення в інтернеті, пропонує хороші заробітки. Потім морякам купують квитки до Туреччини, де обіцяють підписати офіційний контракт. Там їх зустрічають інші люди, які власне і заводять на яхту та ставлять завдання.

Однак в результаті документи з моряками не підписують, а після затримання, як правило, такі роботодавці зникають.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption В Україні існує група, яка набирає людей для перевезення мігрантів з Туреччини до Греції

До правоохоронних органів за останні кілька років вже надійшло багато заяв щодо цього. Їм передали імена, прізвища, номери телефонів, хоча їх швидко змінюють.

Однак родичі кажуть, що слідство ведеться неефективно, досі немає інформації про затримання.

Андрій Шевченко повідомив, що справу розслідують і в Греції, і в Україні.

"Якби вони (моряки - Ред.) чесно розповідали, хто і де їх найняв, то ці канали б закрили. Значить, або немає у наших правоохоронців інтересу це розслідувати, або моряки щось приховують", - вважає він.

"Різні ситуації бувають. А тому говорити, що всі вони винуваті або невинуваті, не можна. Тобто я не виключаю того, що якась частина йшла свідомо, а частина потрапляла у пастку через недосвідченість", - каже пан Шевченко.

Про легковажність моряків говорить і міністр закордонних справ Павло Клімкін. Ще на початку року він закликав співвітчизників відповідально підходити до вибору роботодавця.

"Хочу окремо застерегти потенційних правопорушників: співпраця з мафією обов'язково приведе вас до катастрофи. Мафія використає вас і врешті-решт здасть, розраховувати на її допомогу в біді безглуздо. Чудес не буває", - написав міністр у своєму блозі, присвяченому ситуації з моряками у Греції.

Група представників Нацполіції приїжджала до Афін в рамках розслідування цієї справи.

Засуджені мали змогу з ними поспілкуватися, надати свідчення та написати відповідні заяви. "Але після цього - тиша", - каже Юрій Новак, який спілкувався з українськими поліцейськими.

Або немає у наших правоохоронців інтересу це розслідувати, або моряки щось приховують Андрій Шевченко, представник фонду "Ассоль"

Інший ув'язнений з Одеси, Олександр Бельтек, з яким поспілкувалась BBC News Україна, каже, що передав поліції всі дані на "вербувальника", в тому числі номер телефону, який на той час ще працював.

"Вони приїжджали десь п'ять місяців тому. Я написав заяву. І тепер рідні питають їх, які новини, а ті відповідають - працюємо. Я віддав їм паспортні дані роботодавця, дав телефонні номери всі. Але він досі на волі, ніхто нічого не робить", - розповів він.

Олександр каже, після затримання дзвонив роботодавцю, той ніяк не відреагував та дав зрозуміти, що не боїться відповідальності: "Каже: пиши, куди хочеш, мені все одно - в мене є зв'язки".

Ми також спробували набрати номер, який Олександр передав правоохоронцям разом із заявою. Він виявився чинним. Чоловік на ім'я Сергій повідомив, що знає Олександра Бельтека, однак ніякого відношення до його ув'язнення не має.

"Я знаю, що він мене звинувачує... Уявіть, якби я наймав людей на нелегальну роботу, я б користувався зараз цим номером телефону?" - сказав він.

Чоловік повністю відкидає звинувачення на свою адресу, хоча визнає, що цей моряк звертався до нього з проханням допомогти знайти роботу, але до Туреччини він його не відправляв.

За словами Сергія, до нього не зверталися правоохоронні органи, яким Олександр Бельтек передав начебто всі деталі про роботодавця. В тому числі дані про Сергія, з яким нам вдалося поспілкуватися.

BBC News Україна звернулася із запитом про ситуацію з моряками до Нацполіції.

Там відповіли, що справи про "втягнення громадян України у злочинну діяльність, пов'язану з перевезенням нелегальних мігрантів до Греції" розслідують в кількох областях. Їх відкрили за статтею про торгівлю людьми.

Мова йде про 20 моряків. Деталі розслідування поліція повідомити не може.

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