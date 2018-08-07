Найбільші лісові пожежі в історії Каліфорнії - у фото

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На півночі Каліфорнії тривають пожежі, які місцева влада називає найбільшими в історії штату. Полум'ям охоплені майже 115 тисяч гектарів.

До цього найбільшою пожежею вважалась "Томас" (Thomas Fire), що сталася в округах Санта-Барбара та Вентура минулого року.

Нова пожежа отримала назву Mendocino Complex Fire. Загальна площа, яку вона охоплює, приблизно дорівнює Лос-Анджелесу.

Наразі пожежники мають справу з 16 точками вогню по всьому штату. Гасити полум'я доводиться в умовах спеки, сильного вітру та низької вологості повітря.

Найближчим часом ситуація не покращиться, кажуть синоптики, навпаки, температура може підвищитися до +43 градусів.

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До гасіння залучені близько 14 тисяч пожежників, у тому числі із інших штатів, та велика кількість військовослужбовців.

"Тільки подивіться, наскільки великою стала пожежа… І все це за якісь лічені дні", - каже Скот МакЛін, голова протипожежного департаменту Каліфорнії.

За його словами, нинішні лісові пожежі "розповсюджуються екстремально швидко, вони агресивні та екстремально небезпечні".

Очікується, що аби взяти ситуацію під контроль каліфорнійській владі знадобиться принаймні тиждень.

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Щодо стихійного лиха висловився і президент США Дональд Трамп. У своєму Twitter він написав, що ефективно вирішити ситуацію з гасінням пожеж у Каліфорнії заважають місцеві екологічні закони.

За його словами, природоохоронні норми не дозволяють використовувати великі об'єми води для гасіння пожежі. Трамп також порадив вирубувати дерева, аби припинити розповсюдження полум'я.

Каліфорнійські чиновники та фахівці коментарі президента розкритикували.

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