Парникова Земля: життя під загрозою - попри зменшення викидів CO2

"Парникова Земля" звучить як назва низькопробного науково-фантастичного фільму, але для планетологів це фатально вагоме поняття.

На думку дослідників, у прийдешні століття людство перетне поріг, за яким на нас очікує пекельно гаряча температура повітря і підвищення рівня морів.

Навіть якщо країни й зможуть досягти запланованого зниження викидів вуглекислого газу, ми все одно вирушимо в дорогу, "з якої нема вороття".

Як свідчать результати дослідження, таке може статись, якщо глобальна температура підвищиться на 2 градуси Цельсія.

Міжнародна група дослідників опублікувала статтю в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. У ній вчені б'ють на сполох, адже через потепління, якого слід очікувати протягом наступних кількох десятиліть, деякі природні сили Землі (які поки що нас захищають) можуть перетворитися на ворогів.

Щороку ліси, океани та ґрунт поглинають приблизно 4,5 мільярда тонн вуглецю. Інакше ці викиди підвищували б температуру повітря в атмосфері.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption В умовах сценарію "Парникова Земля" багато частин світу можуть зазнати руйнувань

Та в міру глобального потепління ці вуглецеві відкладення самі можуть стати причиною викидів вуглецю і створити проблеми, від яких клімат суттєво погіршиться.

Вічна мерзлота в північних широтах сьогодні стримує мільйони тонн нагрітих газів, амазонські дощові ліси теж захищають нас. Але що ближче ми до 2 градусів потепління порівняно з допромисловим рівнем температури, то більш імовірно, що наші природні союзники викинуть в атмосферу більше вуглецю, аніж зараз поглинають.

Ще 2015 року уряди країн світу взяли на себе зобов'язання докладати зусиль, щоб рівень температури не зростав більш ніж на 2 градуси й був нижчий за 1,5 градуса. За словами авторів дослідження, якщо їхні розрахунки підтвердяться, то сучасних планів щодо зменшення викидів вуглекислого газу може виявитися замало.

"Тобто якщо буде досягнуто 2 градуси потепління, то цілком імовірно, що планета Земля сама перебере на себе контроль", - повідомив у інтерв'ю BBC News співавтор статті, проф. Йохан Рокстрем зі стокгольмського Центру з надзвичайних ситуацій.

"Поки що ми контролюємо ситуацію, але коли температура зросте більш ніж на два градуси, система Землі з друга перетвориться на ворога. Наша доля буде повністю залежати від системи Землі, яка почала виходити з рівноваги".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Через танення криги в Арктиці в космос відбиватиметься менше сонячного світла

Нині глобальна температура підвищилася приблизно на 1 градус порівняно з допромисловим рівнем. Упродовж кожного десятиліття вона зростає на 0,17 ˚С.

У своєму новому дослідженні автори розглянули 10 природних систем, які назвали терміном "процеси зворотного зв'язку".

Наразі ці процеси допомагають людству уникнути найгірших наслідків викидів вуглецю та зростання температури. До них належать ліси, морська крига Арктики та гідрати метану, що містяться в океанічному дні.

Якщо одна з цих систем відмовить і почне викидати в атмосферу величезні обсяги CO2, то решта можуть теж не витримати й посипатись за принципом доміно. І це непокоїть.

Що таке сценарій "Парникової Землі"?

Якщо в двох словах, то нічого хорошого.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Повені й розмивання узбережжя - великі проблеми потеплілого світу

У статті йдеться про те, що з настанням періоду Парникової Землі глобальна температура зросте до небаченого за останні 1,2 мільйона років рівня.

Клімат може стабілізуватися, коли температура стане на 4-5 градусів Цельсія вищою, ніж у допромислову добу. Через танення льодовикових щитів рівень моря може піднятися на 10-60 метрів вище, ніж зараз.

Загалом це означатиме, що деякі частини світу стануть непридатними для життя.

Результат буде "масштабним, подеколи раптовим і, без сумніву, руйнівним", стверджують автори.

Єдиний позитивний момент, якщо це можна так назвати, - найгірше може початися лише через одне-два століття. Але щойно це станеться, ми будемо безсилі - ось що жахливо.

Чи є сьогоднішня аномальна спека у Європі симптомом Парникової Землі?

Автори дослідження пишуть, що екстремальні метеорологічні явища, які ми спостерігаємо сьогодні в усьому світі, безпосередньо не пов'язані з ризиком підвищення температури на 2˚С.

Однак, за їхнім твердженням, це може свідчити про те, що Земля більш чутлива до потепління, ніж вважалося раніше.

"Ці екстремальні явища треба враховувати і сприймати їх як доказ того, що нам слід бути ще обачнішими", - зазначив проф. Рокстрем.

"Якщо це може статися в таких масштабах, то не варто дивуватися чи відкидати думку про те, що події можуть розгортатися швидше, ніж ми вважали раніше".

Але ж ми напевно знали про цей ризик раніше?

Автори дослідження намагаються донести до нас думку про те, що дотепер ми недооцінювали потенціал та чутливість природних систем.

Люди гадали, що зміни клімату стануть критичною глобальною проблемою для всіх, якщо температура підніметься на 3-4 градуси до кінця цього століття.

Але це дослідження показало: на 2 градуси вище - і природні системи, що наразі допомагають нам приборкувати температуру, можуть перетворитися на масивні джерела вуглецю. Згодом температура повітря в світі стане на 4-5 градусів вищою, ніж до промислової революції, і "вороття вже не буде".

А хоч якісь добрі новини є?

Ви здивуєтесь, але так!

Ми можемо уникнути парникового сценарію. Але для цього знадобиться фундаментальний перегляд нашого ставлення до планети.

"Зміни клімату та інші глобальні проблеми свідчать про те, що ми, люди, погано впливаємо на всю систему Землі. Але також це означає, що ми, як глобальна спільнота, можемо регулювати свої взаємини з природною системою, щоб запобігати планетарним катастрофам, що можуть статися в майбутньому.

"У цьому дослідженні запропоновано деякі важелі, якими можна для цього скористатися", - пояснює співавторка статті Кетрін Річардсон з Копенгагенського університету.

Тож до середини цього століття нам потрібно перестати спалювати викопне паливо. А ще необхідно саджати якомога більше дерев, захищати ліси, вигадати спосіб нейтралізувати шкідливість сонячного випромінювання і розробляти машини, які витягуватимуть вуглець із повітря.

Копирайт изображения CARBON ENGINEERING Image caption Наприклад, за допомогою таких машин можна буде видаляти діоксид вуглецю з повітря, кажуть автори

Автори дослідження зазначають, що потрібна повна переорієнтація людських цінностей, уявлень про справедливість, поведінки та технологій. Ми всі маємо стати добровільними помічниками Землі.

А що кажуть інші вчені?

Дехто вважає, що автори цієї статті занадто категоричні. Але багато інших підтверджують раціональність їхніх висновків.

"Внаслідок негативного впливу людини на клімат ми втратили шанс, що Земля охолоне "сама по собі", саме про це йдеться в новому дослідженні", - зауважує доктор Філ Вільямсон з Університету Східної Англії (Велика Британія).

"У сукупності ці ефекти вже наприкінці поточного століття можуть додати зайву половину градуса Цельсія до потепління, в якому ми вже й без того винні. Відтак буде перейдено поріг і критичну точку підвищення - близько 2 градусів Цельсія, і подальші зміни в стані планети на шляху до Парникової Землі вже будуть незворотними".

Інших турбує те, що віра авторів у спроможність людства усвідомити всю серйозність проблеми безпідставна.

"Озираючись на всю історію людства, я б назвав цю надію наївною", - іронізує проф. Кріс Реплі з Університетського коледжу Лондона.

"Зараз часи шаленого розквіту "правого" популізму. Люди не сприймають закликів тих, кого називають "космополітичною елітою", взагалі та не бачать проблеми в кліматичних змінах зокрема. Тож імовірність поєднання факторів, необхідних для приведення планети до прийнятного "проміжного стану", майже напевно близька до нуля", - зазначив він.

