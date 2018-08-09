Скасування потягів до Росії: що це означатиме?

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6 серпня міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що його відомство підготувало низку контрзаходів у відповідь на дії Росії в Азовському морі та на Донбасі.

Одним з таких заходів може стати припинення пасажирського залізничного сполучення з Росією, сказав міністр.

Мінінфраструктури вже підготувало рішення про скасування сполучення з РФ, проте його ще не внесли на розгляд уряду.

BBC News Україна вирішила з'ясувати, що на практиці означатиме таке рішення, якщо його все ж ухвалять.

Що скасують?

За інформацією "Укрзалізниці", компанія має вісім поїздів, які курсують у напрямку Росії.

Це такі потяги як: Київ-Москва, Харків-Москва, Одеса-Москва, Київ-Харків-Санкт-Петербург, Хмельницький-Москва, Миколаїв-Москва, Львів-Москва і Кривий Ріг-Москва.

Проте територією України їздять і транзитні потяги залізниць інших країн.

Наприклад, поїзди Молдавської залізниці: два з Кишинева до Москви й один до Санкт-Петербурга.

Також на маршрут виходить один потяг Російської залізниці ("РЖД") Москва-Кишинів.

Транзитом через Росію в Україну проходить зимовий потяг Азербайджанської залізниці ("АЖД") Баку-Харків, Київ.

Володимир Омелян у коментарі BBC News Україна відзначив, що скасування сполучення з Росією буде стосуватись виключно українських потягів.

Тож, усі іноземні потяги і далі вільно курсуватимуть територією України та будуть зупинятись на українських станціях по маршруту слідування.

Що робити пасажирам?

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У 2017 році у напрямку Росії "Укрзалізниця" перевезла 900 тис. пасажирів.

Це - спад у понад 5 разів у порівнянні з 2013 роком, свідчать дані, які компанія надала ВВС News Україна. І така тенденція зберігається.

За 7 місяців 2018 року цим маршрутом скористалися 454,1 тис. пасажирів.

Якщо залізничне сполучення скасують, то пасажирам доведеться або відмовитись від поїздок, або шукати інші шляхи.

За словами керівника Центру транспортних стратегій Сергія Вовка, очевидним рішенням для пасажирів буде скористатись потягами, що їдуть з Молдови, або ж автобусами.

У коментарі ВВС News Україна він відзначив, що останній спосіб буде менш зручним та довшим за часом.

Інший можливий варіант - скористатись послугами країни-посередника, якою стане Білорусь.

За словами керівника Центру, до Росії можна буде доїхати через Гомель, де пасажири зможуть пересісти або на прямий потяг, або ж на літак до Росії.

Для півдня України все ж більш актуальним буде підсісти на одній зі станцій у потяг з Молдови.

Як скасують?

Рішення про скасування сполучення має ухвалити Рада нацбезпеки і оборони, проте попередньо його має розглянути уряд.

За словами міністра інфраструктури, відомство готове винести цю пропозицію на розгляд уряду, проте дату ще не визначили.

Оскільки прем'єр-міністр Володимир Гройсман перебуває у відпустці, то до наступного тижня уряд це питання точно не розгляне.

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В прес-службі відомства ВВС News Україна повідомили, що "Укрзалізниця" ще не проводила розрахунків того, скільки коштуватиме скасування пасажирського сполучення з РФ.

Вони відзначили, що загалом пасажирські перевезення збиткові.

Водночас Сергій Вовк відзначив, що з 5 найприбутковіших пасажирських маршрутів "Укрзалізниці", три йдуть в Росію.

В "Укрзалізниці" підкреслили, що виконуватимуть будь-які рішення, ухвалені на найвищому державному рівні.

Навесні 2017 року у ЗМІ вже говорили про можливе припинення пасажирського залізничного сполучення з Росією, проте тоді інформація не підтвердилась.

Вже тоді міністр Омелян говорив, що вважає за доцільне припинити будь-яке транспортне сполучення з Росією.

Авіаційне сполучення з Росією припинили ще наприкінці 2015 року.

Наприкінці 2014 року Російська залізниця скасувала свої пасажирські потяги до України.

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