Ikea відкрила перший магазин в Індії. Чи буде успіх?

Шведський меблевий гігант Ikea відкрив свій перший магазин в Індії, у Хайдарабаді.

Індія, як країна, де швидко зростає середній клас, може бути чудовою можливістю для компанії. Проте цей ринок має багато особливостей.

Перший магазин Ikea в Індії у фірмовому синьому кольорі розташувався на понад 5 гектарах вздовж магістралі поблизу HITEC city.

У цьому технологічному хабі у Хайдарабаді розташовані представництва таких світових фірм, як Microsoft, Google та Facebook.

В Індії ніколи не бачили магазинів такого розміру. І цей розмір вже цікавить тих, хто ніколи не чув про бренд. Але, звісно, є й багато тих, хто чув про Ikea.

Заможні індійці, які багато подорожують, добре знайомі з Ikea вже впродовж певного часу.

Фактично, якщо подивитися на кількість міжнародних торгових мереж, які прийшли в Індію впродовж останнього десятиріччя, можна сказати, що Ikea не поспішала.

"Індійський ринок є мрією для нас, - каже виконавчий директор компанії Яспер Бродін. - Але, якщо відверто, кілька років тому, коли ми оцінювали перспективи бізнесу в Індії, перспективи здалися нам надто ризикованими з точки зору наших цілей щодо прибутків".

То що ж змінилося?

Передусім, політика влади. У 2012 Індія дозволила інвестиції у торговельний бізнес із 100% іноземним капіталом.

Це було важливо для Ikea, яка не хотіла ставати на шлях відкриття спільного підприємства.

Поява і швидкий розвиток електронної комерції є ще однією причиною, чому Ikea бачить більше можливостей в Індії, ніж раніше.

Навіть тоді, коли компанія лише розпочинає свою фізичну експансію в країні, вона хоче продавати свої товари через інтернет по всій Індії з наступного року.

"Вони поставилися до Індії із надзвичайним терпінням. З огляду на зусилля і час, які знадобилися для відкриття першого магазину, я би сказав, що це навіть трохи незвично, - каже Арвід Шингал із консультаційної фірми Technopak Advisors. - Для мене це стало показником їхньої рішучості щодо правильного входження на ринок".

І Ikea дійсно доклала зусиль, аби адаптуватися до Індії.

По всьому світу товари з Ikea прибувають до клієнтів у так званих "пласких картонках".

Відкрити їх і зібрати меблі треба за принципом "зроби сам". Але це зовсім не те, до чого звикли індійці. Наявність дешевої робочої сили в країні означає, що люди звикли винаймати робітників для цього.

"Ми спробуємо переконати наших покупців робити це самостійно. Врешті, мета самостійної збирання - зекономити гроші, - каже пан Бродін. - Але ми не наївні. Та й навіть на інших ринках ми пропонуємо додатковий сервіс щодо доставки, збирання кухонь. В Індії, як ми розуміємо, таких сервісних послуг буде трохи більше, ніж в середньому на ринку".

Є й ще одна річ, яка асоціюється із Ikea, і яку довелося змінити, - шведські фрикадельки.

Так, вони будуть у ресторані на 1000 місць, проте не з традиційної свинини чи яловичини. Це могло б образити релігійні почуття індійців. Тож в індійській Ikea продаватимуться вегетаріанські і курячі фрикадельки.

В ресторані також будуть представлені деякі індійські страви - бір'яні (рис з м'ясом та овочами) і дал махані (пюре з бобових).

І, врешті, чи з'являться покупці в Ikea, залежатиме від цін.

"Індійці дуже чутливі як до ціни, так і до якості. Їх не цікавлять товари поганої якості, навіть якщо вони дешеві. Їм потрібно і гарна якість, і низька ціна", - каже Пареш Парех, партнер в Ersnt & Young.

"Вони дуже швидко втрачають довіру. Тому важливо від початку правильно збалансувати ціни, якість і сервіс".

Здається, що керівники Ikea взяли це до уваги.

"В Індії із 7500 товарів, які ми продаватимемо, близько 1000 матимуть ціну у 200 і менше рупій (близько 3 доларів), і 500 товарів - менш як 100 рупій", - каже Яспер Бродін.

"З також пропозицією це буде один із найбільш привабливих у ціновому аспекті ринків".

Але це не останній з викликів для Ikea в Індії. У більшості великих міст важко знайти великі ділянки землі, потрібні для справжніх фірмових магазинів. Тобто, вони є, але вони дуже дорогі.

Високі імпортні мита є іншою серйозною проблемою. А те, що треба утримувати низькі ціни, означає, що часу для повернення інвестицій треба більше.

Поки що Ikea заявила, що інвестує 1,5 млрд доларів в Індії.

Проте, визнає пан Бродін, це буде нелегко:

"Інвестиції великі, і час, коли ми досягнемо бажаного економічного результату, розтягнеться. Але ми спробуємо протриматися."

Тож від 9 серпня керівництво Ikea, затамувавши подих, стежитиме, чи як Індія відреагує на її прихід.