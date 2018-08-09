Нагасакі: "забуте місто", що зазнало ядерного удару

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бомба, скинута на Нагасакі була потужнішою, ніж скинута над Хіросімою

Візит Генерального секретаря ООН Антоніу Гутеррашу до Нагасакі у четвер не можна назвати чимось надзвичайним. Проте це є перший випадок, коли людина на такій високій посаді бере участь у церемонії вшанування жертв ядерного бомбардування міста, що сталося 9 серпня 1945 року.

На сьогодні Нагасакі залишається останнім містом, яке пережило ядерний напад, який американська армія завдала наприкінці Другої Світової війни. Це місто часто називають "забутим" - на противагу до Хіросіми, на яку атомну бомбу було скинуло на три дні раніше.

Вже 14 серпня Японія погодилася на капітуляцію на умовах союзників. Документи були підписані 2 вересня 1945, що означало офіційний кінець війни.

Проте люди здебільшого пам'ятають бомбування Хіросіми, це місто відвідують високі гості, про нього пише преса. У той таки час Нагасакі відійшло на другий план у колективній пам'яті про цю війну.

Як зауважив американський письменник Грег Мітчел, ніхто ніколи не написав бестселер під назвою "Нагасакі" або ж не знав фільм "Нагасакі, моя любов".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Трагедія Хіросіми більше вкарбувалася у колективну пам'ять

Навіть під час історичного візиту президента Барака Обами до Японії у 2016, коли він став першим від часів Другої Світової війни американським лідером, який відвідав Хіросіму, відвідини Нагасакі не були заплановані.

Це розчарувало тих, хто вижив і дожив до сьогодення, а також родичів понад 50 тисяч жертв ядерного бомбардування цього міста 73 роки тому. Вважають, що кількість жертв у Нагасакі була меншою, ніж у Хіросімі, де, за останніми даними, загинули 135 тисяч людей.

"Малюк" - таким було кодове ім'я ядерної бомби, яку скинули на Хіросіму. Вона була урановою і її потужність становила 20 кілотонн.

Проте бомба, скинута на Нагасакі, була більш потужною.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бомба, яку скинули на Нагасакі, називалася "Товстун"

Парадоксально, але вона спричинила менші руйнування завдяки географічним особливостям міста.

Тоді як Хіросіма розташована на широкій пласкій рівнині, Нагасакі розташована на двох відокремлених горою площинах. Така топографія, за повідомленнями американської армії, "значно зменшило масштаби руйнування".

"Коли ми пригадуємо початок руйнівної ядерної ери, зазвичай ми зосереджуємося на Хіросімі. Вона була першою і закарбувалася як прецедент у нашій пам'яті. Руйнування там також були більшими за Нагасакі", - писав історик науки Алекс Веллерштайн у 2015 в статті до 70-річчя бомбардування. Проте є й ще одна причина, яка надає перевагу Хіросімі, - це те, що операція щодо цього міста була добре спланованою і здійсненою з військової точки зору. Зовсім по-іншому відбувалося у випадку з Нагасакі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Застосування ядерних бомб проти Японії досі є суперечливою темою

Везіння Кокури

Почнемо з того, що чотири найбільші міста тодішньої Японії навіть не розглядалися як першочергові військові цілі США.

У квітні 1945 Нагасакі увійшло до списку із 17 потенційних міст, повітряні удари по яких ускладнювалися топографією. У 1940-х у військовій авіації лише починали використовувати радари. Крім того, біля міста було розташовано табір для військових полонених із країн-союзників.

Хіросіма і Кокура, на противагу, були ключовими цілями щодо промисловості і населення, розташовані на великих пласких рівнинах.

Вони, як твердить Веллерштайн, були "ідеальними з точки зору масованого придушення за допомогою ядерної бомби".

Загалом, перший варіант цілей, крім Хіросіми і Кокури, містив ще Йокогаму і Кіото.

Йокогаму зрештою було вилучено зі списку, оскільки місто було вже так зруйновано звичайними бомбами, що побачити ефект від ядерної зброї, яку до того випробовували лише на полігонах, було б складно.

Незабаром було вилучено і Кіото, - з тих міркувань, що руйнування імператорської столиці Японії не дозволило б Вашингтону виграти "серця і голови" японців.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Нагасакі додали до списку потенційних цілей ядерного бомбардування лише згодом

Насправді, те, що Нагасакі опинилося у списку цілей для удару, виглядає поспіхом, у якому готувалася операція. Назва міста написана чорнилами на друкованому документі із грифом "Цілком таємно" від 24 липня 1945. Навіть тоді - лише як можлива заміна на випадок непередбачуваних обставин.

Саме ці обставини і склалися у день, коли літаки ВПС США опинилися над Кокурою, і повідомили про "туман і дим" над містом.

Пілоти отримали команду обирати цілі візуально, щоб максимізувати ефект від вибуху бомби.

Тож вони попрямували до другої цілі - Нагасакі.

До сьогодні японці вживають фразу "везіння Кокури".

Чи дійно бомбування було потрібне?

Бомбування Хіросіми і Нагасакі завжди було дуже контроверсійною темою. Проте це той рідкий випадок, коли "запасне місто" привертає більшу увагу.

Прикметно, що проміжок часу між двома бомбуваннями був дуже невеликий.

Офіційна версія президента Гаррі Трумена і його адміністрації полягала у тому, що бомбування були ключовими для примусу Японії до капітуляції, і що, власне, вони дозволили запобігти ще більшій кількості жертв, якби розпочалося наземне вторгнення.

Утім, історики завжди піддавали сумніву цю теорію, твердячи, що і без цього Японія вже схилялася до того, аби скласти зрою.

Наступник Трумена, Дуайт Ейзенхауер, фактично, засудив обидва бомбардування в автобіографії, що вийшла друком у 1963 році.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2016, Барак Обама став першим американським президентом, який вперше з часів Другої світової війни відвідав Хіросіму. Нагасакі у план візиту не включили

Водночас, розсекречені американської армії свідчать, що сценарій із двома бомбами завжди був у порядку денному як спосіб становлення руйнівного потенціалу уранової і плутонієвої бомби.

"Навіть якщо хтось і визнає аргумент, що бомбардування Хіросіми було потрібно для примусу Японії до капітуляції, то раціональних пояснень для знищення Нагасакі всього через три дні після цього - немає", - каже Брахма Челлані, професор Центру політичних досліджень.

"Японія стала чимось на кшталт піддослідної свинки у намаганнях США показати всьому світові, якою потужною руйнівною зброєю вони володіють", - каже науковець.

Телфорд Тейлор був головним прокурором Нюрнберзького процесу, - трибуналу, під час якого між листопадом 1945 і жовтнем 1946 були засуджені провідні нацисти. У своїй книзі, що вийшла у 1970, він припустив, що бомбардування Нагасакі можна віднести до воєнних злочинів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Хібакуша" - так у Японії називають вцілілих у атомних бомбуваннях. На фото - чоловік, який вижив у Нагасакі

Перший чи останній вибух?

Бомбардування Нагасакі стало другим і поки що останнім випадком застосування ядерної зброї у конфлікті. Проте деякі історики вважають, що опосередковано цю зрою було направлено і проти Москви.

8 серпня 1945 Радянський Союз оголосив війну Японії. Можливість радянського вторгнення у Японію непокоїла Вашингтон.

"Вразити Росію було важливішим, ніж завершити війну з Японією", - вважає Марк Селден, історик з Cornell University. Він також твердить, що адміністрація Трумена була під тиском через астрономічні витрати на Проект Манхеттен - програма, яка дозволила США створити першу атомну бомбу.

Копирайт изображения AFP Image caption Сумитеру Танігучі (праворуч) був одним з найвідоміших хібакуша, який подорожував із свідченнями жахливих поранень, отриманих під час бомбардування його рідного міста - Нагасакі

Покоління "хібакуша"

Словом "хібакуша" японці називають жертв обох ядерних бомбардувань які вижили.

Дослівно це означає "ті, що вражені вибухом", і стосується саме тих, хто постраждав від впливу радіаційного опромінення.

Від початку вони були "приховані" від решти світу, оскільки Вашингтон заперечував довгострокові наслідки бомбардування. Від 1957 року вони отримують безкоштовну медичну допомогу. Це право у 1978 році було поширене і на іноземців, - переважно корейців, які перебували на примусових роботах у Японії під час війни.

Близько 650 тисяч осіб були офіційно визнані як "хібакуша". За останніми даними, оприлюдненими у травні 2018, 154 859 із них все ще живі.

Як і Хіросіма, Нагасакі став містом, яке відіграє значну роль у боротьбі за мир.

Мер Нагасакі, Томіхіса Тауе публічно скритикував японського прем'єра Шиндзо Абе за відмову країни розпочати переговори про приєднання до Договору ООН про заборону ядерної зброї, схваленої минулого року.

"Як представник єдиної країни у світі, яка постраждала від військового використання ядерної зброї, я закликаю японський уряд переглянути стратегію покладання на ядерну парасольку та приєднатися до угоди про заборону ядерної зброї якомога швидше", - заявив мер Нагасакі.

Нині, як союзник США, Японія покладається на міць Вашингтона у разі ядерної небезпеки - тої самої, яка принесла японцям стільки болю і руйнувань.

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