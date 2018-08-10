Чи можна забрати Києво-Печерську лавру в УПЦ(МП)?

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В Україні обговорюють питання створення єдиної помісної православної церкви та передачі права користування будівлями Києво-Печерської лаври від одної релігійної громади іншій.

Зараз частину лаври використовує Українська православна церква (Московського патріархату). Київський патріархат говорить, що вона у мирний спосіб неодмінно стане "українською" після створення єдиної помісної Православній церкви в Україні.

BBC News Україна вирішила розібратись у тому, чи взагалі можлива передача права користування одним із найстаріших монастирів України і як це зробити.

Роль уряду

Територія лаври є власністю держави та належить до Національного Києво-Печерського заповідника.

Уряд у липні 2013 року передав Українській православній церкві (Московського патріархату) у користування 79 приміщень лаври, решту продовжує займати заповідник.

У переліку релігійних організацій під назвою "Українська православна церква" зареєстрована саме Київська митрополія Московського патріархату. Таку назву не може мати жодна інша релігійна організація.

За словами директора департаменту у справах релігій та національностей Мінкультури Андрія Юраша, рішення уряд тоді приймав дуже швидко, "буквально за 7 днів".

Причина поспіху - прагнення встигнути до 1025 річниці Хрещення Русі, сказав він BBC News Україна.

Юрист компанії Investment Service Ukraine Володимир Піщида зазначив, що, виходячи з чинного законодавства лавру передали УПЦ безоплатно і безстроково.

Оскільки уряд надав приміщення лаври в користування УПЦ (МП), то уряд може сам своє рішення й скасувати, підкреслив юрист в коментарі BBC News Україна.

Проте таке рішення можна буде оскаржити через суд, додає він.

Роль ЮНЕСКО

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У 1990 році ансамбль Києво-Печерської лаври внесли до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Відтоді держава взяла на себе міжнародні зобов'язання з охорони цієї пам'ятки.

Начальник управління історичної спадщини Мінкультури Олександр Єпіфанов розповів, що заповідник кожен рік звітує про стан збереження пам'ятки.

Минулого ж року до лаври приїжджали незалежні експерти від ЮНЕСКО. Після перевірки вони не виявили порушень з боку УПЦ (МП), сказав він BBC News Україна.

Водночас, Україна не повинна отримувати дозвіл від ЮНЕСКО на передачу лаври у користування, зазначив пан Єпіфанов.

"Дозвіл не потрібен. Повідомити ж про те, що вона (лавра) змінює свого користувача ми маємо", - сказав він.

Роль монастиря

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На території Києво-Печерської лаври діє чоловічий монастир. Його засновником є Київська митрополія Московського патріархату.

За українським законодавством, для переходу монастиря під іншу юрисдикцію необхідна згода засновника.

Таким чином, монастир не може сам вирішувати питання своєї підлеглості.

"Цей факт створює додаткові ускладнення у вільному виявленні волі монахів-ченців щодо своєї підлеглості: тут має бути збіг і їхнього бажання і волі керівного центру", - сказав представник Мінкультури Андрій Юраш.

Хоча пан Юраш каже, що в українській історії були приклади, коли монастирі самостійно ухвалювали рішення про зміну своєї юрисдикції.

Втім, завідувачка відділу історії релігії та практичного релігієзнавства Інституту філософії ім. Сковороди Людмила Филипович вважає, що братія монастиря навряд чи виступить за відхід від УПЦ (МП).

Важливо, що монастир займає не всі виділені УПЦ (МП) приміщення.

Крім нього, там розташовані храми, резиденція Київського митрополита та Духовна академія, розповів BBC News Україна керівник Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП) Архієпископ Ніжинський та Прилуцький Климент.

Таким чином, якби монастир і перейшов з однієї церкви до іншої, то з ним не перейшли б усі приміщення лаври.

Рішення політиків

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Очевидно, що рішення про зміни у лаврі матиме великий політичний резонанс, оскільки впливає на державно-церковні відносини.

Зараз держава активно долучається до релігійних справ.

Навесні Верховна Рада підтримала звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні.

На День Хрещення Русі президент Петро Порошенко зустрічався з делегацією від патріарха і обговорював питання надання томосу.

Втім, про можливість перепідрядкування лаври жодних офіційних заяв українських можновладців не лунало.

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Директор департаменту Мінкультури вважає, що ухвалення такого рішення є надзвичайно дражливим і потребуватиме проведення багатосторонніх консультацій.

Наразі ж підстав для передачі кому-небудь території лаври, представник Мінкультури не бачить.

УПЦ (МП) однозначно заявляє, що підстав для обговорення зміни підпорядкування лаври немає.

УПЦ Київського патріархату говорить про те, що лавра "має бути українською", проте статися це має "мирно і добровільно, без всякого насилля".

Людмила Филипович же вважає, що питання передачі релігійних будівель взагалі заморожене державою, аби уникнути конфліктних ситуацій.

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