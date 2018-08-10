Чоловіки краще орієнтуються в навігації: чому цим не варто пишатися

Копирайт изображения UIG via Getty Images Image caption Навігаційні здібності чоловіків і жінок у різних країнах відрізняються

Чоловіки краще орієнтуються в навігації, ніж жінки, як свідчать результати масштабного дослідження, але причина для цього - неприємна.

Науковці з Університетського коледжу Лондона кажуть, що розбіжності спричинені дискримінацією і нерівними можливостями, а не вродженими здібностями.

Такі результати виявили після тесту на деменцію.

Тест приніс безпрецедентні відкриття щодо навігаційної здатності людей у всьому світі.

Експеримент виглядав як комп'ютерна гра під назвою Sea Hero Quest, в яку зіграли понад чотири мільйони гравців.

У центрі гри - морська пригода, в якій потрібно врятувати втрачену пам'ять старого моряка. За допомогою дотиків на екрані мобільного слід прокладати курс так, щоб оминути безлюдні острови та крижини, які плавають в океані.

Копирайт изображения UCL

Гра анонімно записує дані щодо відчуття напрямку та навігаційних здібностей гравців.

Під час дослідження став очевидним чіткий результат, оприлюднений у журналі Current Biology: чоловіки краще орієнтуються в навігації, ніж жінки. Але чому?

Професор Х'юго Спірс вважає, що відповідь ховається у показниках Індексу гендерної нерівності Всесвітнього економічного форуму, який досліджує нерівність у різних сферах - від освіти до охорони здоров'я і посад у політиці.

Науковець розповів ВВС: "Ми не вважаємо, що ефекти, які ми спостерігаємо, - вроджені".

"В країнах, де існує велика гендерна нерівність, розбіжності в результатах чоловіків і жінок набагато більша. Це свідчить про те, що культура, в якій живуть люди, впливає на когнітивні здібності", - каже дослідник.

Sea Hero Quest оприлюднив низку результатів:

У Данії, Фінляндії та Норвегії найкращі в світі навігаційні здібності - можливо, грає роль їхня "вікінгська кров".

Відчуття напрямку постійно знижується після підліткового віку.

Люди, які проживають у заможніших країнах, мають кращі навігаційні здібності.

Копирайт изображения UCL Image caption Чим темніший колір, тим кращі навігаційні здібності в країні

Популярність гри перетворилася на найбільший у світі експеримент з дослідження деменції.

Коли людина губиться або почувається дезорієнтовано, це може бути однією з найперших ознак розвитку слабоумства.

Тім Перрі, директор британської організації з дослідження хвороби Альцгеймера, розповів: "Дані гри Sea Hero Quest надають безпрецедентну інформацію щодо того, як різняться і змінюються навігаційні здібності у різному віці, в різних країнах та в залежності від інших факторів".

"Це справді лише початок того, що ми можемо дізнатися про навігацію з цього важливого аналізу", - переконаний фахівець.

Цей проект фінансувала компанія Deutsche Telekom, а розробила гру британська компанія Glitchers.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.