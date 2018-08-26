Джон Маккейн: кандидат у президенти США, який вболівав за Україну

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Американський сенатор Джон Маккейн помер у 81 рік, повідомила його сім'я. У 2017-му в нього виявили пухлину головного мозку, і у грудні політик залишив Вашингтон. У цю п'ятницю стало відомо, що він вирішив припинити лікування.

Герой війни, політичний нонконформіст, палкий критик президентів Трампа та Путіна і багаторічний друг України - такими словами характеризували легендарного політика.

Він народився 29 серпня 1936 року на американській військовій базі "Коко-Соло". Його дід та батько були адміралами військово-морських сил США, і він сам пішов їхнім шляхом.

Черес специфіку служби батька родина часто переїздила, тож хлопець змінив близько 20 шкіл, але врешті опинився у війську.

Останні роки політик, який воював у В'єтнамі та провів п'ять років у полоні, мав фінальну битву свого життя - з раком мозку.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 серпня 2018 р.

У Вашингтоні його добре знали за стійкість і принциповий консерватизм, а вершиною його політичної кар'єри було балотування від Республіканської партії у президенти США в 2008 році.

Полон у В'єтнамі

У 1967 році на службі військовим пілотом у В'єтнамі Маккейн кілька разів ледве уник смерті.

Вперше, коли його літак стояв на авіаносці, а бойова ракета випадково вибухнула біля бака з пальним його літака.

В пожежі на кораблі тоді загинули 134 американських військових. Сам він отримав поранення у груди та ноги.

Копирайт изображения Getty Images/AFP Image caption Пораненого американського пілота Джона Маккейна, збитого над Ханоєм, у полоні оглядає лікар

Через три місяці його літак збили над В'єтнамом з радянської зенітної установки С-75. Пораненим він потрапив у полон, в якому провів п'ять років.

Він був сином адмірала ВМС США та командувача Тихоокеанським флотом, тож в'єтнамці запропонували йому швидке звільнення.

Проте Маккейн відмовився звільнятись раніше інших полонених і пережив важкі часи катувань та два роки в одиночній камері.

Через багато років - у 2009-му - під час візиту до Азії пан Маккейн відвідав камеру в якій провів роки полону.

Через важкі травми та переломи рук та ніг він потім довго пересувався на милицях і не міг піднімати руки вище голови. Саме у полоні волосся Маккейна посивіло.

Після звільнення з полону йому вдалось пройти складний курс фізичної терапії та повернути кваліфікацію пілота.

Згодом він потрапив до навчальної ескадрильї, яку за кілька років навіть очолив.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джон Маккейн служив пілотом у МВС США

До відставки з війська у 1981 році Джон Маккейн працював морським офіцером зв'язку при Сенаті США.

Загалом полон став для Маккейна переломним моментом в особистому житті - він все почав з чистого аркуша - розійшовся з першою дружиною та знову одружився з викладачкою з Фенікса та донькою відомого бізнесмена.

До речі, його син Джеймс пішов шляхом батька і також став військовим, а у 2007 році служив в Іраку.

Джон Маккейн був одним з найбільших прихильників проведення операції США у цій країні, тож не міг дозволити собі, щоб син уник служби у цій гарячій точці.

Політична кар'єра

Політичну кар'єру Маккейн розпочав в Аризоні. У 1982 році він став конгресменом від Республіканської партії, а в 1986 році вперше обрався сенатором.

На цю посаду у майбутньому він обирався ще п'ять разів поспіль - востаннє у 2016 році.

Вже як досвідчений сенатор і впливовий республіканець Джон Маккейн вперше спробував позмагатись за президентське крісло у 2000 році.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Президентські перегони 2008 року - вершина політичної кар'єри Джона Маккейна

Проте тоді він програв внутрішньопартійні праймеріз майбутньому президенту Джорджу Бушу.

Один з найавторитетніших і найдосвідченіших республіканців, яким називали Джона Маккейна, він таки став кандидатом від республіканців на виборах 2008 року.

Проте після двох термінів республіканця Буша на чолі держави позиції партії дещо похитнулись. Консерватор Маккейн програв молодому і популярному демократу Бараку Обамі 7% голосів.

Як кандидат в президенти критик Володимира Путіна та Росії, особливо на фоні російсько-грузинської війни літа 2008 року, Джон Маккейн був відвертим улюбленцем української влади.

Президент України Віктор Ющенко та Грузії Міхеіл Саакашвілі вбачали у ньому надійного союзника у протистоянні з Росією у регіоні Східної Європи.

Під час виборчої кампанії у США пан Ющенко відвідував Штати й відверто зробив ставку саме на Маккейна. на думку експертів, не сприяло налагодженню стосунків з новою адміністрацією Барака Обами.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У вересні 2008 року президенти України та Грузії зустрілись у США з кандидатом у президенти Джоном Маккейном та у віце-президенти Сарою Пейлін

Багато українських експертів називали ті вибори у США дуже важливими для регіону Східної Європи. Адже Барак Обама не проводив жорсткої політики щодо Росії за наслідками російсько-грузинської війни, а навпаки - започаткував "політику перезавантаження".

Остання смертельна битва

Досвідчений політик та шестиразовий сенатор на 80-му році життя розпочав свою останню смертельну битву проти страшної хвороби.

У липні 2017 року йому робили операцію, щоб прибрати згусток крові поблизу лівого ока. Проте лікарі знайшли набагато страшнішу річ - невиліковну пухлину мозку, відому як гліобластома.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джону Маккейну у 2017 році робили операцію біля ока та знайшли пухлину мозку

Попри складні стосунки з багатьма політиками та колишніми президентами, практично всі вони одразу ж підтримали Маккейна.

Дональд Трамп, якого Джон Маккейн нещадно критикував до і після обрання президентом, заявив, що молиться за здоров'я сенатора.

А Барак Обама, який переміг Маккейна на президентських виборах 2008 року, назвав його "американським героєм".

"Рак не знає, проти кого він пішов", - написав тоді пан Обама.

Занепокоєний Трампом

Джон Маккейн ніколи не боявся займати принципову позицію, особливо після обрання президентом його однопартійця Дональда Трампа.

Відомий сенатор був одним з найактивніших критиків Дональда Трампа за його політику щодо Росії.

Особливо йому діставалось за можливе втручання Росії у вибори президента США 2016 року і дуже м'яку позицію Трампа з цього приводу.

"Сьогоднішня прес-конференція була одним з найганебніших виступів американського президента", - оцінив він спільний виступ Дональда Трампа та Володимира Путіна у Гельсінкі після саміту.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В останні роки Джон Маккейн найбільше критикував Дональда Трампа та Володимира Путіна

Трамп фактично підтримав позиції Путіна у критиці розвідувальних органів США.

Джон Маккейн тоді додав, що шкоду, яку завдає Трамп своєю наївністю, егоїзмом та симпатією до автократів, навіть важко оцінити.

Пан Маккейн часто йшов на співпрацю з демократами, коли це узгоджувалось з його поглядами.

Водночас він різко критикував ініціативи Дональда Трампа у внутрішній політиці.

Зокрема, так було у випадку із забороною на в'їзд біженцям, яку Маккейн називав зрадою американських цінностей та такою, що ллє воду на пропаганду Ісламської держави.

Друг України

На посаді голови комітету Сенату з питань збройних сил він був прихильником активної зовнішньої політики США.

Після агресії Росії щодо України Маккейн відкрито і наполегливо виступав за надання Україні летальної зброї, у тому числі протитанкових комплексів Javelin, які Київ врешті отримав.

Наприкінці 2017 року, коли інформацію про ракети повідомляли тільки з посиланням на джерела, Маккейн на своїй сторінці офіційно підтвердив це як голова профільного комітету.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Джон Маккейнна на сцені Євромайдану 15 грудня 2013 року

З кінця 2000-х років він тримав руку на пульсі подій у Східній Європі. Він часто відвідував Грузію та Україну.

У середині 2013 року Джон Маккейн різко критикував Володимира Путіна за його підтримку режиму президента Сирії Башара Асада. У вересні 2013 року пан Маккейн навіть написав спеціальну статтю, в якій назвав Путіна "другом тиранів".

Через чотири роки він взагалі охарактеризував Путіна "головною і найбільшою загрозою" для світу.

Не дивно, що під час антиурядових протестів у Києві взимку 2013-2014 років Джон Маккейн приїздив до України й виходив до протестувальників. Сенатор тоді був частим гостем в Україні.

Він рішуче підтримував нову українську владу та Україну в цілому під час протистояння з Росією.

У новорічну ніч 31 грудня 2016 року пан Маккейн з президентом Петром Порошенком приїхав до прифронтового міста Маріуполь до українських військових.

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Джон Маккейн багато працював для того, щоб США допомогали зброєю Україні

"Ми підтримуємо їх у боротьбі з путінською агресією", - написав Маккейн у себе в Twitter.

Така позиція та постійна робота Джона Маккейна не лишалась непоміченою в Україні.

У рейтингах українського Інституту світової політики Джона Маккейна неодноразово визнавали одним з найактивніших лобістів України у світі.

Не здавався

Коли з'явилась новина про його хворобу, офіс сенатора заявив, що пан Маккейн "у гарному настрої та продовжує відновлюватись вдома зі своєю родиною".

Його сім'я була шокована звісткою про рак.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У 2016 році Петро Порошенко нагородив Джона Маккейна орденом Свободи

Проте, як розповіла його донька Меган, саме Джон Маккейн був у родині найвпевненішим у собі та найспокійнішим.

"Рак міг вплинути на нього у різні способи, але він не змусить його здатись. Ніколи ніщо не змушувало", - запевняла донька.

Попри хворобу, Маккейн намагався не зупинятись ні на день і був надзвичайно активним політиком та головою сенатського комітету.

Не кажучи про те, що майже кожен крок Дональда Трампа не залишався без його уваги та оцінки.

Авторитет сенатора у США був наскільки великим, що оборонний бюджет США на 2019 рік за взаємною згодою Конгресу та Сенату ще за життя назвали іменем Джона Маккейна.