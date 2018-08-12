Серіал "Друзі" завершився 14 років тому, але на Netflix він популярніший за сучасні телешоу
З часів виходу останнього епізоду серіалу "Друзі" пройшло 14 років, проте шоу все ще користується популярністю серед британців.
Американський сітком "Друзі" очолив рейтинг найпопулярніших телешоу Британїї - у цьому випадку йдеться лише про ті шоу, які можна переглянути на стрімінгових сервісах, накшталт Netflix та Amazon.
Netflix додала "Друзів" до своєї бібліотеки тільки у січні цього року, і за перші три місяці серіал дивилися частіше, ніж популярні сучасні телешоу - такі як "Корона", "Чорне зеркало", "Теорія великого вибуху" та "Вікінги".
Самі стрімінгові сервіси не публікують дані про перегляди своїх телешоу, проте таку статистику збирає Офіс комунікацій Великої Британії (Ofcom) - офіційна установа, що займається наглядом у сфері телебачення.
Хоча Netflix витрачає величезні кошти на створення власних фільмів і серіалів (6,8 мільярдів доларів лише за останній рік), популярнішими усе одно виявилися "Друзі".
Коли стало відомо про вихід серіалу на Netflix, значна кількість прихильників зраділа цій новині. Але є і глядачі, які вважають, що серіал морально застарів. У першу чергу це стосується його гумору, який за мірками 2018 року може бути розцінений як неприйнятний.
"Рівень гомофобії у "Друзях" просто вражає, - каже письменниця Ребекка Рід. - Суть будь-якого жарту про Росса полягає у тому, що його колишня дружина - лесбійка. Так ніби це його недогляд і це дуже смішно". За словам Рід, вона сама не завжди вірить, "як сильно серіал застарів із роками".
"Сексизм у "Друзях" просто нестримний. А ще це "найбіліше" телевізійне шоу на світі", - додає письменниця.
Виконавиця однієї з головних ролей Дженіфер Еністон нещодавно заявила, що "фантазує" про можливе повернення "Друзів" на екрани.
Окрім Netflix, серіал у Британії можна переглянути на каналі Comedy Central, який також влаштував серію тематичних фестивалів FriendsFest. Його відвідувачі можуть побувати на локаціях, що відтворюють знакові місця із серіалу. У чотирьох із шести міст публіка розкупила всі доступні квитки.
"Навіть моя донька дивиться "Друзів", а їй всього 15 - каже відвідувачка FriendsFest Сью Кемп. - Для неї це так само смішно, як для мене у мої 50".
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