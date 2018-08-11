Як побачити великий зорепад - потік Персеїдів

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Найважливішим часом для нічного неба серпня є пік щорічного метеорного потоку Персеїдів.

Це явище трапляється, коли Земля проходить через потік осколків комети 109P/Свіфта—Туттля.

Спостерігати потік можна з кінця липня до кінця серпня. Кількість метеорів повільно збільшується і досягає піку в ніч з 12 на 13 серпня.

Частинки потоку входять у нашу атмосферу і згорають, в результаті чого виникає промінь світла, яку називають "зіркою, що падає" або метеором.

Копирайт изображения PETE LAWRENCE Image caption Композитний знімок, що показує активність Персеїд у 2014 році

Перспектива, з якої ми спостерігаємо це явище, створює враження, ніби метеори летять з єдиної області в небі, відомої як радіант потоку. Пік відбувається, коли радіант знаходиться в сузір'ї Персея.

У період, близький до піку, радіант знаходиться ближче до Подвійного скупчення або "Руків'я меча" Персея.

Це місце можна знайти, провівши лінію від центральної зірки W-подібної Кассіопеї через наступну зліва і подовживши лінію трохи більше, ніж на ще на таку саму відстань.

Пік можна побачити неозброєним оком, а ще легше за допомогою бінокля.

Копирайт изображения PETE LAWRENCE Image caption Графік показує рух радіанту Персеїд у липні й серпні

Молодий місяць цього року зручно припадає на 11 серпня. Це означає, що період, близький до піка зорепаду, буде темним і ідеальним для спостереження за метеоритами.

Найбільша кількість метеорів буде видна між 9 і 16 серпня, а фактичний пік припаде на ніч з 12 на 13 серпня.

Ряд чинників впливає на видимість цього явища, включаючи ясність неба, висоту радіанту та час спостереження.

Ляжте і насолоджуйтеся найкращим видом на світлове шоу...

Лежак або шезлонг у темному місці - це найкращий спосіб спостереження за зорепадом.

Дайте своїм очам побути щонайменше 20 хвилин у темряві, аби звикнути до неї, а потім дивіться в гору на висоту приблизно двох третин неба.

Підходить будь яка сторона світу, але якщо вам потрібна рекомендація, то дивіться на південь. Найбільший шанс побачити щось цікаве буде з 3:00 до світанку.

Якщо ви не хочете дивитись на всю подію, то присвятіть цьому принаймні 30 хвилин.

Типовий потік Персеїдів утворюється, коли згорає частинка розміром з піщинку. Більші частинки яскравіші. Яскравий вогняний шар може бути дивовижним і часто супроводжується слабким свіченням іонізованого газу, відомим як метеорний слід, який повільно зникає, по мірі того як втрачає енергію.

Як правило, його можна бачити протягом декількох секунд, однак справді яскравий метеор може утворити слід, який можна спостерігати протягом десятків секунд.

Іноді можна побачити, як вони викривляються, коли високі атмосферні вітри їх здувають.

Копирайт изображения PETE LAWRENCE Image caption Вам доведеться бути терплячим, але за це ви будете винагороджені прекрасним променем світла, як ця!

...Але будьте терплячі!

Найвищими показниками активності, вважається 80-120 метеорів на годину. Ці норми розраховані лише для ідеальних умов з радіантом безпосередньо над головою та полем зору на ціле небо.

Реальність же часто відрізняється від ідеалу, тому очікуйте, що фактичний візуальний максимум буде нижче - зазвичай 20-50 метеорів на годину.

Важливо розуміти, що це не постійна кількість, і цілком нормально, сидячи надворі, якийсь час не бачити нічого. А щойнови зберетеся здатися і піти, з'являється яскравий метеор, який знову триматиме вас на гачку!

Щасти і ясного неба!

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