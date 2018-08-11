НеПроґавте: хто в Україні платив Манафорту і перші фото Сенцова

Пропустили новини цього тижня? Надолужте втрачене із нашим коротким - і вичерпним - дайджестом.

Головні теми тижня:

Що буде із Олегом Сенцовим?

Це питання стає дедалі гострішим - із тим, як голодування українського режисера у російській в'язниці наближається до межі у три місяці. Українська омбудсмен Людмила Денісова намагається домовитися із російською колегою і керівництвом колонії у Лабитнангі про відео із Олегом Сенцовим.

Тим часом з'явилися перші фото режисера від початку голодування:

Ми поговорили із двоюрідною сестрою Олега Сенцова - Наталею Каплан - про те, як він почувається і що каже рідним.

А також із фігурантом його справи, іншим політв'язнем, звільненим російською владою - Геннадієм Афанасьєвим.

Пол Манафорт і українські політики

Новий поворот у справі Пола Манафорта у США - і до чого тут українські політики:

Якщо ви забули, хто такий Пол Манафорт і як він причетний до Віктора Януковича, пригадайте всього за хвилину:

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Річниця війни у Грузії

Цього тижня ми також пригадували 10-у річницю війни у Грузії:

Боротьба за українську автокефалію

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В Україні тим часом обговорюють питання створення єдиної помісної православної церкви і, зокрема, передачу права користування будівлями Києво-Печерської лаври.

А священикам РПЦ відмовляють у візах до Греції - і вони пов'язують це саме із питанням української автокефалії. Дізнайтеся більше:

Чому зростає курс валют?

А й справді, чому?

Спека в Європі і зміни клімату

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Втомилися від екстремальних температур? Гарні новини: спека почне поступово спадати. Погані: не всюди.

Дивуєтеся, звідки беруться такі погодні аномалії? А от науковці-кліматологи не дивуються. Вони давно вважають, що це - ознака змін клімату, спричинених людиною. Але ми все ще можемо змінити все на краще:

...і не дати більше гинути бичкам у Азовському морі!

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Через тривалу спеку вода на мілині втратила кисень - стався масовий мор риби.

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