#НеПроґавте: хто в Україні платив Манафорту і перші фото Сенцова
Пропустили новини цього тижня? Надолужте втрачене із нашим коротким - і вичерпним - дайджестом.
Головні теми тижня:
Що буде із Олегом Сенцовим?
Це питання стає дедалі гострішим - із тим, як голодування українського режисера у російській в'язниці наближається до межі у три місяці. Українська омбудсмен Людмила Денісова намагається домовитися із російською колегою і керівництвом колонії у Лабитнангі про відео із Олегом Сенцовим.
Тим часом з'явилися перші фото режисера від початку голодування:
Ми поговорили із двоюрідною сестрою Олега Сенцова - Наталею Каплан - про те, як він почувається і що каже рідним.
А також із фігурантом його справи, іншим політв'язнем, звільненим російською владою - Геннадієм Афанасьєвим.
Пол Манафорт і українські політики
Новий поворот у справі Пола Манафорта у США - і до чого тут українські політики:
- Які українські політики платили Манафорту мільйони через офшори: нові свідчення
- Свідок заявив про співпрацю Манафорта з Порошенком, АП заперечує
Якщо ви забули, хто такий Пол Манафорт і як він причетний до Віктора Януковича, пригадайте всього за хвилину:
Річниця війни у Грузії
Цього тижня ми також пригадували 10-у річницю війни у Грузії:
- П'ять днів у серпні 2008 року: хроніка російсько-грузинської війни
- 10 років війни Росії з Грузією: невивчені уроки для України
Боротьба за українську автокефалію
В Україні тим часом обговорюють питання створення єдиної помісної православної церкви і, зокрема, передачу права користування будівлями Києво-Печерської лаври.
А священикам РПЦ відмовляють у візах до Греції - і вони пов'язують це саме із питанням української автокефалії. Дізнайтеся більше:
Чому зростає курс валют?
А й справді, чому?
Спека в Європі і зміни клімату
Втомилися від екстремальних температур? Гарні новини: спека почне поступово спадати. Погані: не всюди.
Дивуєтеся, звідки беруться такі погодні аномалії? А от науковці-кліматологи не дивуються. Вони давно вважають, що це - ознака змін клімату, спричинених людиною. Але ми все ще можемо змінити все на краще:
...і не дати більше гинути бичкам у Азовському морі!
Українські історії, які вас зацікавлять:
Із міжнародних новин:
А також - наука, культура, технології:
- Як менструальний цикл впливає на розумові здібності жінки
- Чоловіки краще орієнтуються в навігації: чому цим не варто пишатися
- Що станеться, якщо інтернет зникне на день в усьому світі
- Які серіали подивитися в серпні
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