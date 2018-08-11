Скандал із фільмом "Стус": автори обіцяють дозняти сцену з Медведчуком

Копирайт изображения UNIAN Image caption Василя Стуса у стрічці зіграє актор Дмитро Ярошенко (ліворуч). А от чи буде у фільмі згадуваися його адвокат Віктор Медведчук - невідомо

Автори першої художньої екранізації біографії поета Василя Стуса обіцяють дозняти сцену із адвокатом поета, а нині впливовим українським політиком Віктором Медведчуком - на тлі скандалу із видаленням цієї сцени із попередньої версії сценарію.

Вихід стрічки "Стус" запланований на 2019 рік, та вже зараз спричинив скандал в українській медіаспільноті: стало відомо, що зі стрічки вирізали одну із фінальних сцен - сцену суду, у який фігурує тодішній адвокат Стуса.

Знімальна команда відповіла на критику: сцену суду із Медведчуком видалили з двох причин, пояснили там. Перша - розмова із сином Василя Стуса - Дмитром - і його позиція щодо суду над батьком. Друга - вихід стрічки у розпал передвиборчої кампанії.

"Розуміючи, що картина виходитиме в прокат в розпал передвиборчої кампанії, ми не хотіли робити пам'ять про велику людину інструментом політичних впливів та аргументів", - заявила команда фільму.

Там додали, що зогляду на "суспільний запит" вирішили таки додати до фільму видалену сцену із судом і адвокатом, пообіцявши пізніше оприлюднити деталі.

Раніше наближені до зйомок особи озвучували різні версії зникнення сцени, одна з них - що її вирізали нібито після телефонного дзвінка із адміністрації пана Медведчука.

Медведчук і Стус?

Віктор Медведчук - український політик, голова об'єднання "Український вибір", якого ще з часів президентства Леоніда Кучми називають "сірим кардиналом" української політики і "кумом Володимира Путіна" - має менш відому широкому загалу сторінку у своїй біографії.

Випускник юридичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка, Віктор Медведчук наприкінці 1970-х - на початку 1980-х років був призначеним державою адвокатом у процесах проти українських поетів Василя Стуса і Юрія Литвина.

Причому сам Василь Стус, за деякими свідченнями, від адвоката Медведчука відмовився, а Юрій Литвин у своєму останньому слові у якості підсудного казав: "Пасивність мого адвоката Медведчука в захисті обумовлена не його професійним профанством, а тими вказівками, які він одержав згори, і підлеглістю: він не сміє розкривати механізму вчиненої проти мене провокації".

Дисидент Євген Сверстюк також згадував: "Коли Стус зустрівся з призначеним йому адвокатом, то відразу відчув, що Медведчук є людиною комсомольсько-агресивного типу, що він його не захищає, не хоче його розуміти і, власне, не цікавиться його справою".

Василя Стуса звинувачували в антирадянській агітації і пропаганді за ч. 2 статті 62 Кримінального Кодексу УРСР. В архівах збереглася стенограма із засідання суду, в якій адвокат Віктор Медведчук каже, що вважає "кваліфікацію його (Василя Стуса. - Ред.) дій вірною".

Радянська влада засудила Василя Стуса до 10 років примусових робіт і 5 років заслання.

Сам Віктор Медведчук пізніше заявляв, що не збирається "виправдовуватися із цього питання", і наполягав, що спеціальна комісія із адвокатської етики перевірила його роботу як адвоката Василя Стуса.

"Якщо хтось думає, що я міг би врятувати Василя Стуса, то він або брехун, або ніколи не жив у Радянському Союзі й не знає, що це таке. Рішення за такими справами ухвалювалося не у суді, а в партійних інстанціях і КДБ. Суд лише офіційно затверджував оголошений вирок", - казав політик.

Чому прибрали сцену з судом?

Неофіційних версій про те, чому у стрічці про Василя Стуса, яку знімає Держкіно, не буде сцени із судом, щонайменше три. Одна із них стверджує, що сцену прибрали на прохання Віктора Медведчука. Друга - що через прохання родини Василя Стуса. Третя версія каже, що сцену вирізали, аби зберегти хронометраж фільму. При чому усі три версії озвучують різні учасники знімального процесу.

Зйомки стрічки "Стус", що спершу мала називатися "Птах душі", завершилися іще у липні. При чому про те, що сцени із Віктором Медведчуком у ній не буде, було відомо іще у травні - принаймні про це у ефірі від 1 травня на каналі "Еспресо" говорила арт-оглядачка Лєна Чиченіна.

Проте скандал зі зникненням сцени суду розгорівся лише зараз - після того, як про це у Facebook розповів актор і ведучий каналу "UA:Перший" Геннадій Попенко, який зіграв у фільмі.

За його словами, сцену суду "прибрали зі знімального графіку, нікого не попередивши".

"Навіть такого персонажа, як Медведчук, у фільмі вже немає. Проте кастинг на нього був, актора було знайдено, і він готувався до зйомок", - написав він.

Актор припустив, посилаючись на членів знімальної команди, що сцену прибрали, бо "продюсерам подзвонили з адміністрації Медведчука".

Проте продюсер фільму Артем Денисов у коментарі "УП.Життя" заперечив, що сцену суду вирізали через "дзвінок від Медведчука".

За словами продюсера, сцену справді довелося вирізати, але з інших причин - через хронометраж.

"Так, видалили дійсно, але не тільки цю сцену, але й деякі інші. Перш за все, бо сценарій спочатку передбачав майже 180 хвилин", - заявив він.

Водночас джерело, близьке до знімального процесу, у коментарі BBC News Україна стверджує, що "сцену вирішили викреслити, щоб уникнути конфлікту", проте даних про те, що це сталося саме з вимоги Віктора Медведчука, у нього немає.

Режисер стрічки Роман Бровко у коментарі ТСН заявив, що сцену із судом прибрали на прохання сина Василя Стуса - Дмитра, із яким консультувалася знімальна команда: "Для сім'ї Стуса є дві болючі теми - суду і відносин з (дисиденткою) Аллою Горською. Обох тем Дмитро Стус попросив нас не торкатися".

Сам Дмитро Стус тому ж ТСН заявив, що ні про що знімальну групу не просив. У іншому відеокоментарі син поета пояснює, що у контексті суду над Василем Стусом слід вести "комплексну" розмову і згадувати не лише про адвоката, а й про слідчих та інших учасників судового процесу.

Віктор Медведчук поки що скандал ніяк не прокоментував.

Флешмоб і реакція соцмереж

Скандал із вирізаною сценою розбурхав соцмережі.

Багато хто не вірить, що сцену із судом вирізали через хронометраж.

"Мені сказали, що покоротили, бо занадто довгий був сценарій! А це що, не було зрозуміло на етапі написання? На етапі здачі в Держкіно? На пітчингу?" - обурюється кінокритик Ярослав Підгора-Гвяздовський.

Обурені повідомленнями про вирізання сцени із адвокатом-Медведчуком користувачі Facebook розпочали флешмоб #МедведчукМиНеЗабули. Дехто з них вимагає, аби до стрічки повернули вирізану сцену, у Facebook навіть з'явився тег #фільмПроСтусаБезЦензури.

На захист авторів фільму став директор Центру Довженка Іван Козленко.

"Про те, що це художнє кіно, в якому конкретна біографія лише взята за основу, говорити якось некошерно. Що режисер має право вирішувати, виходячи з драматургічних завдань сценарію, які сцени з біографії екранізувати, а які ні, й зовсім не завжди вибір сцен свідчить про (само)цензуру - також", - написав він, розкритикувавши "низовий запит на "патріотичне кіно" і заклики до "громадського осуду Медведчука методами кіно".

Це вже не перший упродовж останнього тижня медіа-скандал, у якому фігурує Віктор Медведчук. Кілька днів тому медіапростір збурила перспектива участі в шоу "Танці з зірками" Оксани Марченко, телеведучої та дружини пана Медведчука.

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