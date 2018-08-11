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Вчені стверджують, що секрет успіху в онлайн-знайомствах - не опускати планку, писати короткі за обсягом повідомлення і бути терплячими.

Нещодавно в США здійснили аналіз знайомств в інтернеті. Як свідчать його результати, задивлятися на "занадто крутих" чи зустрічатися з людьми, яких вважають популярнішими за вас, - цілком виграшна стратегія.

Чоловікам більше щастило, коли вони писали жінкам, які, на їхню думку, були значно популярнішими за них самих.

Результати нового дослідження опублікували в журналі Science Advances.

У сучасному світі онлайн-знайомства стали основною формою пошуку кохання. Сьогодні цей спосіб зустріти партнера для постійних стосунків - третій за популярністю, адже приблизно половина всіх 18-34-річних користуються мобільними додатками для знайомств.

Готуючи новий звіт, науковці скористалися алгоритмом на основі технології Google, щоб зрозуміти бажання людей, які хочуть знайти собі пару. Вони проаналізували схеми обміну повідомленнями та демографічні моделі гетеросексуальних користувачів з Нью-Йорка, Бостона, Чикаго та Сієтла.

Як з'ясувалося, чоловіки та жінки цікавляться потенційними партнерами, які в середньому є приблизно на 25% популярнішими, ніж вони самі.

Ваша "популярність" залежить не лише від кількості повідомлень, які ви отримуєте, але й від авторів цих повідомлень.

Якщо повідомлення вам пишуть люди, які самі отримують багато повідомлень, то це робить вас популярнішими - за даними авторів дослідження.

Найкращі поради для класного побачення:

1) Надсилайте багато повідомлень - наполегливість винагороджується.

2) Ставте високу планку - вибирати занадто крутих може бути виграшною стратегією.

3) Пишіть лаконічно - довге проникливе повідомлення можуть просто не прочитати.

4) Будьте терплячі - можливо, партнер вашої мрії саме прицінюється до можливостей.

Коли жінки першими зверталися до чоловіків, вони отримували відповідь у 50% випадків.

Коли чоловіки націлювались на жінок, у яких був вищий рейтинг, ніж у них самих, то відповідь вони отримували в 21% випадків.

Може, це й небагато, однак, на думку авторів дослідження, користувачі сайтів знайомств вчинили мудро, коли ризикнули.

"Користувачі сайтів знайомств зазвичай скаржаться на те, що їм практично не відповідають на повідомлення", - розповіла провідна авторка дослідження, доктор Елізабет Брук з Мічиганського університету.

"Це може відбити будь-яке бажання. Але навіть попри незначну кількість відповідей, наш аналіз свідчить, що 21% людей, які знайшли в собі сили написати, справді отримують відповідь від людей, що їм не рівня. Тож наполегливість винагороджується", - додає вона.

Загалом більшість людей отримували максимум декілька відповідей. Але деяким писали значно частіше. Одну учасницю дослідження буквально бомбардували новими повідомленнями - вона одержувала по одному листу щопівгодини, і впродовж місяця, поки тривало дослідження, їй написали понад 1500 різних людей.

Оскільки дані були повністю анонімними, ми можемо лише здогадуватися, чим та жінка привернула увагу стількох чоловіків.

Онлайн-знайомства в цифрах 70% інформації у профілі має бути про вас 30% про те, чого ви сподіваєтесь від партнера 40 слів - максимальна кількість слів у першому повідомленні

50% - шанси жінки отримати відповідь, коли напише першою

21% - відповідей отримують чоловіки від вищих за статусом жінок Getty Images

Секрет успіху - пишіть лаконічно

Як чоловіки, так і жінки були схильні писати привабливішому партнеру довші повідомлення, а часом - і вдвічі довші. Але дослідження показало, що на кількість отриманих відповідей це ніяк не впливає.

За словами доктора Брук, "ми зекономимо людям багато часу, якщо не писатимемо довгі повідомлення".

Чому довгі повідомлення не спрацьовують?

"Насправді ми не знаємо. Одна з можливих причин - популярні люди мають у своїх скриньках так багато повідомлень, що не встигають їх усі прочитати. Те повідомлення, для якого ви так ретельно добирали слова протягом двох годин, може залишитися невідкритим", - прокоментувала доктор Брук в інтерв'ю BBC.

Співавтор дослідження, професор Марк Ньюман, який також працює в Мічиганському університеті, додає: "Писати тим, хто вищий від вас за статусом, можна, але кількість отриманих відповідей при цьому буде нижчою. Однак, здається, людей це не зупиняє, бо така поведінка доволі типова. В такому разі доводиться йти на компроміс між підвищенням свого статусу та малою кількістю відповідей, з якою доведеться змиритися".

Якщо вам ніхто не відповідає, наберіться терпіння. Імовірно, ваш потенційний партнер прицінюється до можливостей, перш ніж написати відповідь.

Арифметика тут складна, проте дослідження продемонструвало - ваші шанси вибрати найкращого партнера для побачення будуть найвищими, якщо ви одразу ж відмовите першим 37%. А далі вам слід обрати для побачення людину, яка буде кращою, ніж усі попередні.

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Що допомагає, а що заважає в онлайн-знайомствах

Попередні дослідження показали, що ваш профіль на сайті знайомств повинен містити 70% інформації про вас, а 30% - інформації про те, що ви очікуєте від партнера. Але тут є проблема: не факт, що люди читатимуть ваш профіль і ваші повідомлення.

"Жінки можуть собі дозволити бути амбітнішими, - зазначає доктор Брук. - Вони й так отримують достатньо багато відповідей, тож не постраждають, якщо їм не відпишуть".

Також варто продумати й час для відповіді на повідомлення. Доктор Брук попереджає: "О другій ночі та о восьмій ранку люди поводяться по-різному. А яка поведінка краще підходить для вас, залежить від вашої мети".

Стримані чоловіки

Також дослідження продемонструвало, що жінки, спілкуючись із привабливішими партнерами, частіше вживають слова з позитивним забарвленням. Тоді як чоловіки більш схильні розмовляти прохолодно, і позитиву в їхніх повідомленнях дещо менше.

Той факт, що привабливість чоловіків для жінок сягає піку приблизно в 50-річному віці, тоді як привабливість жінок для чоловіків зменшується починаючи з 18-річного віку, є підтвердженням відомого стереотипу.

Однак автори наголосили: не варто послуговуватися стереотипами як ключем до успіху в особистому житті. Люди можуть робити вибір.

"У кожного своє уявлення про привабливість: варіацій безліч, - зауважила доктор Брук. - Люди, які за нашими мірками не надто привабливі, можуть мати прекрасне й щасливе особисте життя".

Звичайно, налагодити контакт із людиною в інтернеті - лише перший крок у залицяннях. Більшість повідомлень не виправдовують сподівань.

За результатами попереднього дослідження, при безпосередньому спілкуванні проявляються характери людей. І це важливіше за поверхневе уявлення, яке складається за профілем у додатку для знайомств.

"Мене дуже цікавить продовження стосунків, що зав'язуються на сайтах знайомств. І ця стаття - лише перший етап дослідницької роботи. Після першої відповіді популярність відходить на другий план. На початку стосунків люди зосереджуються на поверхневих аспектах образу потенційних партнерів, а вже згодом усе це втрачає велике значення".

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