Як економно зібрати дитину до школи

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З наближенням 1 вересня актуальним стає питання підготовки школярів до нового навчального року. Як зібрати дитину до школи економно і якісно?

BBC News Україна спробувала зібрати поради від мам, які зголосилися розповісти про свій досвід.

1. Купуйте заздалегідь

Пані Олександра з Рівного радить готуватися до наступного навчального року ще з лютого. За її словами, саме тоді починаються розпродажі.

Заздалегідь можна купити зошити, рюкзак, канцелярію та різні шкільні дрібнички.

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Одяг та взуття, за словами Олександри, краще купувати вже влітку. Адже дитина росте, й можна не вгадати з розміром.

Пані Ірина з Житомира додає, що аби вийшло ще дешевше, можна купувати зошити та канцелярію оптом наперед.

А от Анна з Києва радить деякі речі купувати вже у вересні, бо тоді ціни одяг суттєво падають.

2. Через інтернет

Тетяна, мама двох дітей з Києва, радить замовляти одяг через інтернет. "Шкільний одяг купую на іноземних сайтах - так дешевше і якість краща", - пояснює вона.

Наприклад, дві білі сорочки для хлопчика обійшлися в 468 гривень, штани - 438 гривень, штани для дівчинки - 400 гривень, а спідниця - 200 гривень.

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Є мами, які радять купувати онлайн одяг з США та ЄС, що може бути дешевше.

Кілька порад стосуються купівлі шкільних речей на оптових сайтах, що значно дешевше, ніж в магазинах. Такий шлях значно економить час.

Пані Ірина радить звертати увагу на аукціони та різні акції в інтернет-магазинах.

При цьому вона звертає увагу на той факт, що якщо купувати одразу кільком дітям, то виходить вигідніше.

Проте є ризик, що в результаті вам принесуть річ, яка виглядатиме гірше, ніж на картинці.

3. Ринки, ярмарки та оптові магазини

Інші радять їхати на великі ринки для купівлі всього необхідного.

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Пані Олександра каже, що прямує за такими покупками до Хмельницького, а пані Інна радить їхати на 7-й кілометр в Одесу. Заодно - поніжитися на Чорноморському узбережжі.

Є мами, які радять великі магазини у ТРЦ, де проводять традиційні шкільні ярмарки. Але пам'ятайте, що такі походи забирають час та сили.

4. Секонд-хенд

Радять й не гребувати секонд-хендом, де іноді можна вполювати не тільки дешеві, але і якісні речі.

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Пані Олена з Миколаєва каже, що купує дитині "секонд", й це дуже зручно з огляду на те, як швидко діти ростуть і "нищать" одяг через свою енергійність та непосидючість.

"Коли я збирала малого в перший клас, то одягла "з голочки", у все новісіньке. А потім із тихим жахом спостерігала, як стильні чіноси витираються на колінах, сорочки одна за одною вкриваються плямами, які не відпираються, а носи модних туфель безжально зчісуються", - каже жінка.

Тепер вона замовляє вживані речі інтернетом, каже, що це досить економно.

"Звісно, тобі можуть надіслати речі в гіршому стані, ніж очікуєш, т й в "секонді" не завжди трапляється те, що потрібно прямо зараз. Але з часом я навчилася відмовлятися, якщо є підозри, та купувати тільки те, що справді класне і буде носитися", - каже пані Олена.

5. Секрет вишиванки

Пані Ольга з Києва каже, що при суворих правилах у школі щодо форми може врятувати наявність вишиванки.

"Ще під час підготовки до першого класу знайома порадила не купувати сину шкільний піджак. Мовляв, дитині незручно - він сковує рухи, парить. На моє здивоване запитання: "А як же перший і останній дзвоники, свята?" - відповіла: "Купи вишиванку", - каже жінка.

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За її словами, порада не лише виявилася дуже зручною для сина, а й зекономила чимало грошей.

"Гарну фабричну вишиванку можна купити за 150-200 гривен, піджак коштує понад 500. Щодня син носить сорочки, а коли холодно - трикотажний жилет, який також коштує недорого", - додає вона.

В цій ситуації жодного зауваження від вчителя чи керівництва школи бути просто не може. Адже хто піде проти красивої української вишиванки?

Поради від Супрун

Очільниця МОЗ Уляна Супрун теж дає поради батькам, які купують форму дітям.

Вона їх оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

"Для багатьох шкільна форма була важливим атрибутом, коли ми ходили до школи. Утім, зараз батьки все більше дискутують, як дитина навчатиметься в школі успішніше - у шкільній формі чи в одязі, який обере сама?" - каже пані Супрун.

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За її словами, носити чи не носити форму - вирішує керівництво школи разом з батьками.

Якщо ви зараз якраз обираєте шкільну форму, МОЗ радить звернути увагу на таке:

1. Склад тканини

Надавайте перевагу дитячому одягу з максимальним вмістом натуральних волокон. Вони забезпечують повітропроникність і тепловий комфорт.

Для дітей молодших і середніх класів шкільна форма, блузки і сорочки, натільна білизна, шкарпетки і колготи мають бути повністю натуральними або виготовлені зі змішаних тканин. Мінімальний вміст натуральних волокон у одязі має становити 50%.

Натільна білизна першокласників має бути виготовлена виключно із натуральних тканин.

Учні старших класів можуть носити одяг, виготовлений як з натуральних, так і змішаних або штучних тканин. Це стосується шкільної форми або будь-якого одягу другого шару.

2. Якість пошиття

Зверніть увагу на крій, якість фурнітури, а також, чи рівні рядки швів. Важливо, щоб ярлик у вигляді стрічки з інформацією по догляду був вшитий у шов - це свідчить про добросовісність виробника.

Не варто купувати одяг, якщо маркувальний ярлик відсутній або, наприклад, закріплений булавкою.

3. Зручність

Шкільна форма не повинна обмежувати рухи дитини. Модні, але дуже вузькі речі - поганий варіант для шкільного одягу. Не обирайте для дівчат молодшого шкільного віку строгі спідниці-олівці, а для хлопців - вузькі штани без резинки на поясі.

4. Безпечність

Уся продукція для дітей повинна мати висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, що засвідчують безпечність цього товару для здоров'я вашої дитини.

Зазвичай номер та дата висновку зазначені на етикетці. У продавця має бути копія цього висновку.

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