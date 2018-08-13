"За Леніна, за Сталіна": як на Чернігівщині бережуть портрети "вождів"

Копирайт изображения ОЛЕКСАНДР ЯСЕНЧУК Image caption Портрети Леніна та Сталіна на водонапірній вежі

У центрі міста Новгород-Сіверський Чернігівської області поблизу кордону з Росією на водонапірній башті досі збереглись мозаїки, на яких зображені лідери СРСР Володимир Ленін та Йосип Сталін.

Місцева влада оберігає мозаїки, які встановлені ще в 1943 році, і не реагує на вимоги інституту національної пам'яті демонтувати зображення.

Мер міста навіть каже, що вони привертають туристів, які хочуть подивитись на своєрідну "вежу тиранів".

В інституті нацпам'яті наполягають, що збереження мозаїк у публічному місці є порушенням закону "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Згідно з цим законом, який ухвалили ще в 2015 році, з вулиць усіх українських міст та сіл мали давно прибрати пам'ятники комуністичним діячам та комуністичну символіку.

Натомість мер міста від "Опозиційного блоку" Олег Бондаренко стверджує, що закон не порушує.

Інститут проти мера

У липні 2018 року інститут національної пам'яті звернувся до прокуратури та поліції з вимогою порушити кримінальну справу за фактом публічного використання символіки комуністичного режиму.

Там наполягають, що портрети Сталіна та Леніна є саме такаою символікою, а також нагадують, що ці люди винні у загибелі мільйонів українців.

Копирайт изображения Олександр Ясенчук Image caption Башту збудували в 1901 році, а портрети Леніна та Сталіна додали в 1943 році. Водонапірна башта досі діє

До поліції неодноразово звертались і місцеві активісти, які вимагають покарати мера.

У листопаді 2017 інститут надіслав останнє офіційне звернення на ім'я мера, проте міський голова стверджує, що ці портрети комуністичною символікою не є.

"Вежа тиранів"

У розмові з ВВС News Україна Олег Бондаренко запевнив, що демонтувати портрети у місті не планують.

"Ми не пропагуємо даних осіб, не проводимо біля них якихось заходів, вони просто висять на вежі й це не заклик до будь-яких дій. Не будемо прибирати портрети", - наполягає мер міста.

Він каже, що ці портрети - історія.

"Таким чином ми приваблюємо туристів і звертаємо увагу на себе. Жодного порушення законодавства в цьому немає", - додає Олег Бондаренко.

Мер навіть вигадав туристичну назву для об'єкта - "вежа тиранів".

Копирайт изображения Олександр Ясенчук Image caption Мер міста впевнений - портрет Сталіна пережив XX з'їзд КПРС і розвінчування культу вождя, то може і зараз збережеться

Керівник міста наполягає, що перемістити портрети в музей без ушкодження самої вежі та мозаїки неможливо.

"Як варіант, я пропонував на гранітній дошці написати, що ці погані дядьки закатували багато мільйонів людей. Або зробити стилізовані ґрати на портретах", - розповів мер Новгород-Сіверська.

Він жартує, що портрет Сталіна не зняли навіть після XX з'їзду КПРС, на якому розвінчали культ Сталіна, натякаючи, що і нинішні часи мозаїка "вождя всіх народів" переживе.

Натомість представник інституту національної пам'яті Сергій Бутко стверджує, що наявність зображень Леніна та Сталіна у публічному просторі - це і є пропаганда комуністичної символіки.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Спасо-Преображенський Новгород-Сіверський чоловічий монастир - туристична окраса міста

"Уявіть собі замість комуністичних вождів на новгород-сіверській башті зображення Гітлера, Гіммлера або інших нацистських злодіїв. Природна реакція - кощунство, образа пам'яті мільйонів жертв", - стверджує пан Бутко.

Історик наполягає, що демонтовані мозаїки можуть зберігатись тільки в музеї.

Те, що портрети можуть приваблювати туристів, в інституті нацпам'яті якраз і вважають свідченням пропаганди комуністичних символів.

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