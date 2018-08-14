Фестиваль чемпіонатів: Україна увійшла до топ-8 спортивних країн Європи

Копирайт изображения Getty Images Image caption Єлизавета Яхно стала однією з найуспішніших українських спортсменок на об'єднаному чемпіонаті

Впродовж останніх двох тижнів у шотландських Глазго та Единбурзі, а також у німецькому Берліні тривав перший в історії об'єднаний чемпіонат Європи з різних видів спорту - водних, велоспорту, спортивної гімнастики, академічного веслування, тріатлону, а також перша континентальна першість з гольфу.

На такий крок незалежні одна від одної федерації наважилися, аби збільшити увагу до не наймасовіших видів спорту на континенті.

За підсумками змагань переможець медального заліку отримав спеціальний кубок - European Championship Trophy. Його першим володарем стала команда Росії, яка здобула 66 нагород - 31 золоту, 19 срібних та 16 бронзових.

Українська збірна розташувалася восьмою, відразу за топовими країнами європейського спорту - Росією, Великою Британією, Італією, Нідерландами, Німеччиною, Францією та Польщею.

На рахунку українських спортсменів 26 медалей - 8 золотих, 13 срібних та п'ять бронзових. Такий результат можна вважати доволі успішним.

Особливо з урахуванням, що кілька найсильніших атлетів (олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, чемпіон світу-2013 зі стрибків у висоту Богдан Бондаренко, бронзовий призер Олімпійських ігор-2008 у стрибках у воду Ілля Кваша) змагання пропускали через травми.

Історичні досягнення легкоатлетів

Найчисельнішим було представництво легкоатлетичної команди. Команда здобула сім медалей: чемпіонами стали Мар'ян Закальницький (ходьба на 50 км) та Наталія Прищепа (біг на 800 м); срібло виграли Аліна Цвілій (ходьба на 50 км), Анна Рижикова (біг на 400 м з бар'єрами) і Марина Бех (стрибки в довжину); бронза на рахунку Сергія Никифорова (стрибки в довжину) і Ольги Ляхової (біг на 800 м).

Особливо вразили досягнення майстрів спортивної ходьби. Наприклад, серед українських жінок досі призеркою чемпіонатів Європи була тільки киянка Людмила Оляновська, яка виграла срібло в 2014 році.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наталія Прищепа виграла у змаганні на дистанції 800 метрів, а її вчинок викликав овації стадіону в Берліні

До Закальницького чемпіонами Європи зі спортивної ходьби були лише двоє українців. У 1971 році в Гельсінкі чемпіоном став Микола Смага з села Боброве на Сумщині, а через три роки в Римі переміг інший сумчанин, дворазовий олімпійський чемпіон Володимир Голубничий (на фото). Обоє тріумфували на дистанції 20 км.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мар'ян Закальницький здобув золото у ходьбі на 50 км і його результат є одним з найкращих в історії української спортивної ходьби

Наталія Прищепа, ставши чемпіонкою на 800-метровій дистнації вдруге поспіль, запам'яталася ще й людяним вчинком. Фінішувавши у півфінальному забігу першою, вона повернулася, допомогла піднятися і завершити дистанцію 22-річній бельгійці Рене Ейкенс, котра незадовго до фінішу впала у наслідок зіткнення з француженкою Клаудією Саундерс.

Жест Прищепи Олімпійський стадіон Берліна зустрів овацією.

Марина Бех завдяки стрибку 6,60 у першій спробі йшла другою, але перед п'ятою спробою Марину обійшли дві британки - срібна призерка чемпіонату світу-2016 Шара Проктор (6,69) і Жазмін Сойєрс (6,66). Бех стрибнула 6,67 і знову стала третьою, але в заключній спробі Сойєрс, стрибнувши ті ж 6,67, знову посунула українку на четверте місце.

Що останній стрибок у змаганні буде успішним, можна було припустити з емоцій, з якими Марина готувалася. І дійсно - вона стрибнула 6,73 і здобула срібло.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Марина Бех продемонструвала дивовижну волю до перемоги та виграла срібло

Серед розчарувань можна виділити провал віце-чемпіонки світу Юлії Левченко, яка стала лише дев'ятою, а також невдачу чемпіонки світу-2011 Ольги Саладухи, яка не зуміла подолати кваліфікацію у потрійному стрибку.

Мультимедалістка Яхно

Сім медалей здобули українські майстрині синхронного плавання у дев'яти видах програми. Безмедальними для українців виявилися лише змагання змішаних дуетів. Причина банальна - чоловіки синхронним плаванням в Україні поки не займаються.

Серед семи здобутих медалей у синхронному плаванні виділяється золото в комбінації, друге в історії після аналогічного успіху в Берліні-2014.

Цього разу команда в складі Марини Алексіївої, Владислави Алексіївої, Валерії Апрелєвої, Марти Федини, Олександри Кашуби, Яни Нарежної, Катерини Резник, Анастасії Савчук, Аліни Шинкаренко, Єлизавети Яхно, Вероніки Гришко та Олександри Коваленко в фіналі комбінації виступала першою та отримала найвищий бал 94,4667, випередивши італійок (92,6000) і іспанок (91,4667).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Українські дівчата здобули золото в комбінації у синхронному плаванні

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До всіх семи нагород української команди причетна головна прима українського синхронного плавання - 20-річна Єлизавета Яхно.

Крім золота у групових вправах у комбінації, вона здобула срібні медалі у технічній програмі солісток, технічній і довільній програмах у дуеті з Анастасією Савчук, технічній і довільній програмі у групових вправах, а також бронзу в довільній програмі солісток.

Домінатор стаєрського плавання

Збірна України з класичного плавання поїхала на європейський чемпіонат у Глазго незвично нечисельним складом - лише 12 спортсменів. Нічого дивного в цьому немає, адже після завершення кар'єри останніми плавцями, які почали займатися спортом ще у часи СССР, цей вид спорту в Україні сильно деградував.

У сучасній команді попри невеликий кількісний склад є кілька спортсменів, здатних демонструвати результати світового рівня. Україна здобула на чемпіонаті Європи в басейні олімпійського стандарту три золота та срібло, продемонструвавши найкращий виступ на континентальних першостях, починаючи з 2006 року.

Три з чотирьох медалей українській команді приніс рівнянин Михайло Романчук. Спортсмен, який під час Євро-2018 відсвяткував 22-річчя, з національними рекордами переміг на 400-метрівці та 800-метрівці та став другим на дистанції 1500 м вільним стилем.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Михайло Романчук здобув три нагороди - переміг на 400-метрівці та 800-метрівці та став другим на дистанції 1500 м вільним стилем

Ще одну золоту нагороду на коронній 50-метрівці батерфляєм здобув Андрій Говоров. Відразу після перемоги Андрій зізнався, що не дуже задоволений результатом. Вочевидь Говоров почувався не найліпшим чином, бо згодом він не зміг потрапити до фіналу на 50-метрівці вільним стилем.

Крок назад без Кваші

Після феєричного виступу на торішньому чемпіонаті Європи в Києві помітно збавили оберти українські стрибуни у воду.

На домашній континентальній першості українці з десятьма нагородами стали другими, поступившись у медальному заліку лише Росії. Зараз за відсутності дев'ятиразового чемпіона Європи Іллі Кваші українська команда обмежилася двома призовими місцями.

Золото українці здобули у першому ж виді змагальної програми. 16-річна Софія Лискун з Луганська і 25-річний миколаївець Олег Колодій трохи сенсаційно перемогли в командній першості в стрибках з триметрового трампліна і десятиметрової вишки.

Випередити досвідчених німців Марію Курйо і Лу Массенберга, а також росіян Юлію Тимошиніну і Євгенія Кузнєцова українцям вдалося завдяки бездоганному заключному стрибку юної Лискун.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 16-річна Софія Лискун з Луганська та 25-річний миколаївець Олег Колодій сенсаційно перемогли в командній першості в стрибках з триметрового трампліна і десятиметрової вишки

Копирайт изображения Getty Images Image caption Софія Лискун продемонструвала на змаганнях бездоганні стрибки

Ще одну медаль у синхронних стрибках з триметрового трампліна виборола українська мікст-пара Вікторія Кесар/Станіслав Оліферчик.

А ось досвідчені Олег Колодій і Олександр Горшковозов у цьому виді серед чоловіків стали четвертими. не змогли здобути нагород й інші українські стрибуни.

Трекові перемоги всупереч

Три медалі українська команда здобула у змаганнях велотрековиків у Глазго. Чемпіоном Європи у дисципліні скретч став 22-річний львів'янин Роман Гладиш. Для нього це досягнення - найвище у кар'єрі. На торішньому Євро в Берліні Роман у скейчі здобув бронзу.

Взагалі, золото Гладиша - перше для українських майстрів велотреку, починаючи з 2016 року. Тоді переможницею в кейріні стала луганчанка Любов Басова.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Роман Гладиш став чемпіоном Європи у дисципліні скретч серед велотрековиків

Нині Басовій (у дівоцтві - Шуліка) - 30. Вона - найдосвідченіша і найтитулованіша у складі української трекової команди. На старті Євро в Глазго Люба здобула свою п'яту медаль континентальних першостей.

Разом із на вісім років молодшою Оленою Стариковою вона стала срібною призеркою в командному спринті. Українки поступилися лише росіянкам Анастасії Войновій та Дарії Шмельовій.

Старикова раніше медалей європейських чемпіонатів не мала. Зате у Шотландії талановита українка згодом здобула ще одне срібло - на цей раз у гіті. У фіналі Олена поступилася тій же Шмельовій.

Три медалі для українського велотреку - результат вражаючий, особливо з урахуванням, що сучасних треків, а відповідно й стабільних умов для тренувань, українські спортсмени не мають.

Відновлення позицій

Дві медалі українці здобули на континентальній першості з академічного веслування - очікувану і не дуже.

До очікуваних належить срібло четвірки парної, котра на фініші програла майже три секунди польському екіпажу.

Переживши болючий процес зміни поколінь, українська четвірка, яка була непереможною на зламі десятиліть і завершила той етап олімпійським золотом-2012, поступово повертає втрачені позиції.

Із зіркового складу ще тієї команди в нинішній залишилася Анастасія Коженкова - олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу-2009, триразова чемпіонка Європи. Поряд із нею виступають Дарина Верхогляд, Олена Буряк та Євгенія Німченко. Цей склад здобув у Глазго срібло і продемонстрував медальний потенціал у світлі олімпійського Токіо-2020.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Українська жіноча команда здобула срібло в академічному веслуванні

Ще одну бронзову медаль українській команді у заключний змагальний день принесла 28-річна представниця Київщини Діана Димченко.

За себе і за того хлопця

Без олімпійського чемпіона Ріо-2016 Олега Верняєва, який відновлюється після операції, українська збірна зі спортивної гімнастики залишалася без медалей до заключного змагального дня.

Жіноча збірна України, посівши п'яте місце в командній першості, у фіналах окремих видів представлена не була. Чоловіки ж навпаки до фінальної десятки командної першості не пробилися, зате виступали в трьох фіналах на окремих снарядах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ігор Радівілов в Глазго підтвердив статус одного з найсильніших майстрів опорного стрибка

Якщо Петро Пахнюк у вправах на коні та брусах почати боротьбу за медалі не зумів, то досвідчений Ігор Радівілов вкотре виправдав статус одного з найсильніших майстрів опорного стрибка.

25-річний українець здобув свою вже п'яту срібну нагороду чемпіонатів Європи в опорному стрибку. Радівілов поступився лише росіянину Артуру Далалояну, та й то таке рішення суддів виглядає доволі суперечливим.

До зустрічі через чотири роки

У маунтінбайку, екстремальних видах велоспорту, велоперегонах на шосе, а також тріатлоні українці шансів на медалі не мали. В гольфі Україна не була представлена взагалі.

Загалом організатори залишилися задоволеними увагою до чемпіонату Європи з боку вболівальників та сподіваються провести наступний об'єднаний чемпіонат Європи в наступному міжолімпійському циклі, тобто в 2022 році.

Втім, ані місця проведення, ані точної кількості видів поки немає. З наступного року федерації з вище згаданих видів спорту проводитимуть континентальні чемпіонати в звичному режимі, окремо одне від одного.