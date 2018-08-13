Мечеть без мінарету, бамбуковий сталактит та інші претенденти на архітектурний "Оскар"

Журі щорічногоВсесвітнього фестивалю архітектури (WAF) склало короткий перелік будівель-претендентів на "Оскар" архітектурного світу. Заявки надіслали з 81 країни світу.

Перелік насправді не дуже короткий: до нього увійшли 536 споруд усіх видів та призначень. Переможців визначать в листопаді протягом триденного фестивалю, який відбудеться в Амстердамі, де 100 членів міжнародного журі оцінюватимуть представлені роботи.

Ми пропонуємо вам підбірку будинків, які увійшли до категорії "Завершені будівлі".

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Каплиця Богородиці під відкритим небом в Фатімі, Португалія. Це робота архітектурного бюро Plano Humano Arquitectos, яку запропонували в категорії релігійних споруд.

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"Сільська кімната відпочинку" в китайському Чанчуні - перебудована будівля, призначена для дозвілля як місцевих жителів, так і туристів. Розроблена SUP Atelier.

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Бамбуковий сталактит в італійській Венеції - приклад вуличного дизайну, який радує око та слугує укриттям від дощу, а для когось - і від сонця. Автори - архітектурне бюро Vo Trong Nghia Architects.

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Комплекс готелів-котеджів Freycinet Lodge Coastal Pavilions на березі затоки Коулс-Бей на австралійському острові Тасманія. Автори - Liminal Architecture.

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Кінотеатр Palas в ірландському місті Голвей, сконструйований архітекторами dePaor.

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Концертна зала Королівської академії музики в Лондоні. Її творці з архітектурного бюро Ian Ritchie Architects, розробляючи проект, використали закруглені лінії, характерні для струнних музичних інструментів.

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Житловий багатоквартирний будинок в столиці Норвегії Осло, побудований архітекторами Code Arkitektur.

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Приватний "Будинок на мисі" в бразильському курортному місті Гуаруджа з видом на Атлантичний океан. Автори - Bernardes Arquitetura.

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Мечеть без мінарету Валі-е Аср в столиці Ірану Тегерані будували протягом 10 років за проектом Fluid Motion Architects. У деяких іранців цей сучасний проект викликав неприйняття, а дехто вважає, що авангардна форма мечеті нагадує єврейську кіпу.

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Музей сучасного африканського мистецтва Цайца в Кейптауні розмістили в побудованому в 1920-і роки зерносховищі. Автор проекту - один з провідних британських дизайнерів Томас Хезервік, який сконструював дизайн чаші для олімпійського вогню для Олімпіади в Лондоні 2012 року.

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Дерев'яний котедж на норвезькому гірськолижному курорті Квітфель. Автори проекту - бюро Lund Hagem Architects.

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Центр вивчення та дослідження нафти імені короля Абдалли (KAPSARC) в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії. Проект розроблений конструкторським бюро архітектора з Іраку Захі Хадід, яка померла в 2016 році. Робота над цим проектом почалася в 2009 році.

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Вілла на території виноробні в Фонтанаресі, в іспанській провінції Валенсія. Автори - Ramón Esteve Estudio.

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housEmotion - це абстрактна вулична композиція з алюмінієвих труб, які розташували на платформі. Автори - міланське архітектурне бюро Tabanlioglu Architects.

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Житловий та навчальний комплекс, за формою схожий на квадрат, збудований при Ексетер-коледжі Оксфордського університету. Автори - британське конструкторське бюро Alison Brooks Architects.

Після закінчення фестивалю архітектури обрані члени журі під головуванням голландського архітектора Наталі де Вріс визначать переможця, якого назвуть "Кращим будинком 2018 року".