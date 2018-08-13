У столиці Індонезії Джакарті мешкає понад 10 мільйонів людей. Цей мегаполіс став одним з міст світу, які швидко потопають, повідомляють кореспонденти Індонезійської служби ВВС Маюрі Мей Лін та Рафкі Хідайят.

Якщо не вжити заходів, до 2050 року цілі райони Джакарти зникнуть під водою, вважають дослідники.

Image caption Північна Джакарта йде під воду зі швидкістю 25 см на рік

Джакарта побудована на болотистих ґрунтах, поруч з містом - Яванське море, через столицю протікають 13 річок. Тож не дивно, що в Джакарті часто трапляються повені. Ситуація погіршується з кожним роком.

Місто фактично зникає з лиця землі.

"До 2050 року 95% північної Джакарти опиниться під водою", - прогнозує Хері Андреас з Бандунзького технологічного інституту.

Північна Джакарта по суті вже тоне. Рівень води піднявся на 2,5 метра за останні 10 років, а в деяких районах мегаполісу продовжує збільшуватися на 25 сантиметрів на рік.

Практично половина міста зараз знаходиться нижче рівня моря.

В колишній офісній будівлі в районі Муару-Бару перший поверх заповнений непроточною водою, їй просто нікуди піти.

Image caption Непроточна вода заповнила перший поверх цієї покинутої офісної будівлі

Поруч знаходиться рибний ринок. Доріжки тут нагадують хвилі - нерівні, вигнуті, періодично вони переміщаються або зовсім йдуть під воду.

Північна Джакарта історично була портовим містом, зараз тут розташований один з найжвавіших портів Індонезії Танджунг Пріок.

Стратегічне розташування в гирлі річки Сілівунг, що впадає в Яванське море, спонукало голландських колоністів заснувати тут жваве поселення в XVII столітті.

Зараз в околицях порту мешкає приблизно два мільйони людей. Багатьом з них доводиться щороку ремонтувати свої будинки - через зростання рівня води в будинках одна за одною з'являються тріщини.

Все це мало хвилює забудовників. Розкішні апартаменти продовжують зводитися в Джакарті, попри всі ризики.

Копирайт изображения AFP Image caption Частково затоплення Джакарти пояснюється поширеним викачуванням ґрунтових вод

У західній Джакарті земля просідає на 15 сантиметрів на рік, в східній частині міста - на 10 сантиметрів.

Частково затоплення міста пояснюється викачуванням ґрунтових вод, які використовуються як питна вода та в побуті. Водопровідна вода або не доступна в більшості районів, або мало придатна до споживання. Тому люди бурять власні свердловини.

Копирайт изображения AFP Image caption Альтернативні джерела води для Джакарти недоступні. Наприклад, річка Чітарум надзвичайно забруднена

Коли ґрунтові води відкачують, ґрунт починає просідати.

Хері Андреас каже, що мешканці міста відкачують більше ґрунтових вод, ніж їм потрібно. Самі мешканці Джакарти посилаються на те, що влада не в змозі забезпечити їх потреби у воді.

Копирайт изображения AFP Image caption Інспекція будинків в центральній Джакарті виявила, що часто викачування ґрунтових вод відбувається без жодного дозволу

Індонезійська влада розраховує, що Джакарту допоможе врятувати від затоплення 32-кілометрова зовнішня морська стіна з 17 штучними островами, яку зараз будують навколо міста.

Проект коштує 40 мільярдів доларів і здійснюється за підтримки урядів Нідерландів та Південної Кореї.

В рамках проекту створять штучну лагуну, в якій рівень води можна буде знижувати.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Захисна стіна має захистити місто від затоплення

Копирайт изображения Getty Images Image caption Проект захисної стіни коштує 40 млрд доларів

Однак у 2017 році неурядові організації Нідерландів виступили з доповіддю, в якій поставили під сумнів ефективність цього проекту.

У документі йдеться про те, що стіна та лагуна зможуть лише на якийсь час зупинити затоплення та убезпечать Джакарту від затоплення не більше, ніж на 20-30 років.

Копирайт изображения Biro Pers Setpres Image caption Президент Індонезії Джоко Відодо вважає, що багато років піде на очищення річок в Джакарті

Єдиним варіантом порятунку автори доповіді називають загальну заборону на відкачування ґрунтових вод та перехід на використання води з інших джерел.