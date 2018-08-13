Чому 10-мільйонна столиця в Азії може зникнути під водою
У столиці Індонезії Джакарті мешкає понад 10 мільйонів людей. Цей мегаполіс став одним з міст світу, які швидко потопають, повідомляють кореспонденти Індонезійської служби ВВС Маюрі Мей Лін та Рафкі Хідайят.
Якщо не вжити заходів, до 2050 року цілі райони Джакарти зникнуть під водою, вважають дослідники.
Джакарта побудована на болотистих ґрунтах, поруч з містом - Яванське море, через столицю протікають 13 річок. Тож не дивно, що в Джакарті часто трапляються повені. Ситуація погіршується з кожним роком.
Місто фактично зникає з лиця землі.
"До 2050 року 95% північної Джакарти опиниться під водою", - прогнозує Хері Андреас з Бандунзького технологічного інституту.
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Північна Джакарта по суті вже тоне. Рівень води піднявся на 2,5 метра за останні 10 років, а в деяких районах мегаполісу продовжує збільшуватися на 25 сантиметрів на рік.
Практично половина міста зараз знаходиться нижче рівня моря.
В колишній офісній будівлі в районі Муару-Бару перший поверх заповнений непроточною водою, їй просто нікуди піти.
Поруч знаходиться рибний ринок. Доріжки тут нагадують хвилі - нерівні, вигнуті, періодично вони переміщаються або зовсім йдуть під воду.
Північна Джакарта історично була портовим містом, зараз тут розташований один з найжвавіших портів Індонезії Танджунг Пріок.
Стратегічне розташування в гирлі річки Сілівунг, що впадає в Яванське море, спонукало голландських колоністів заснувати тут жваве поселення в XVII столітті.
Зараз в околицях порту мешкає приблизно два мільйони людей. Багатьом з них доводиться щороку ремонтувати свої будинки - через зростання рівня води в будинках одна за одною з'являються тріщини.
Все це мало хвилює забудовників. Розкішні апартаменти продовжують зводитися в Джакарті, попри всі ризики.
У західній Джакарті земля просідає на 15 сантиметрів на рік, в східній частині міста - на 10 сантиметрів.
Частково затоплення міста пояснюється викачуванням ґрунтових вод, які використовуються як питна вода та в побуті. Водопровідна вода або не доступна в більшості районів, або мало придатна до споживання. Тому люди бурять власні свердловини.
Коли ґрунтові води відкачують, ґрунт починає просідати.
Хері Андреас каже, що мешканці міста відкачують більше ґрунтових вод, ніж їм потрібно. Самі мешканці Джакарти посилаються на те, що влада не в змозі забезпечити їх потреби у воді.
Індонезійська влада розраховує, що Джакарту допоможе врятувати від затоплення 32-кілометрова зовнішня морська стіна з 17 штучними островами, яку зараз будують навколо міста.
Проект коштує 40 мільярдів доларів і здійснюється за підтримки урядів Нідерландів та Південної Кореї.
В рамках проекту створять штучну лагуну, в якій рівень води можна буде знижувати.
Однак у 2017 році неурядові організації Нідерландів виступили з доповіддю, в якій поставили під сумнів ефективність цього проекту.
У документі йдеться про те, що стіна та лагуна зможуть лише на якийсь час зупинити затоплення та убезпечать Джакарту від затоплення не більше, ніж на 20-30 років.
Єдиним варіантом порятунку автори доповіді називають загальну заборону на відкачування ґрунтових вод та перехід на використання води з інших джерел.