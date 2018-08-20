Зниклий під Іловайськом: мати чотири роки шукає сина

Копирайт изображения Facebook Ядвіги Лозинської Image caption Андрій Лозинський - зниклий безвісти боєць 93-ї бригади

Ядвіга Лозинська востаннє чула голос свого сина Андрія, бійця 93-ї бригади, 5 вересня 2014 року.

Тоді він повідомив, що потрапив у полон під час виходу сил АТО з Іловайська.

Від того часу чоловік вважається зниклим безвісти.

Є люди, які засвідчили, що Андрія Лозинського розстріляли у полоні. Про це ж говорять і результати попередніх аналізів ДНК одного з тіл, яке вивезли з Донеччини.

Але Ядвіга Лозинська знайшла й інших свідків. Вони стверджують, що її син вижив й перебуває у полоні сепаратистів.

Про пошуки сина і те, чому не довіряє результатам ДНК-експертизи, Ядвіга Лозинська розповіла в інтерв'ю BBC News Україна.

Як зник?

Копирайт изображения Facebook Ядвіги Лозинської

BBC News Україна: Коли син пішов служити?

Ядвіга Лозинська: 3 квітня його мобілізували на десять діб. Він тільки з армії прийшов, його взяли на перенавчання.

16 травня їх вивезли до зони АТО, хоча офіційно вони числилися на навчаннях. Повернувся звідти 11 серпня і мав отримати відпустку. Але замість цього їх відправили ремонтувати техніку.

З цією недоремонтованою технікою їх висунули на Савур-Могилу. Туди вони не дійшли й потрапили в Іловайськ.

Звідти виходили з колоною військ. А далі - нічого конкретного немає, одні чутки...

BBC News Україна: Коли востаннє говорили з ним?

Я.Л.: 28 серпня ще поговорили нормально, а 5 вересня він подзвонив з невідомого номера і розповів, що у полоні.

Офіційно до цього часу ніхто не "пробив" цей номер. Неофіційно - його перевірили. Дзвонили із району Сніжного (Місто під контролем самопроголошеної "ДНР", де на початку вересня 2014 року був один з таборів полонених українських військових, які виходили з Іловайська. - Ред.)

Потім його друг розповів, що знає людину, яка була з ним у полоні й стверджує, що Андрія розстріляли.

Копирайт изображения Facebook Ядвіги Лозинської Image caption Ядвіга Лозинська стверджує, що колишні полонені під Іловайськом розходяться у свідченнях

BBC News Україна: По офіційній версії, що з ним сталося?

Я.Л.: Кажуть, що його начебто розстріляли за те, що він попросив телефон подзвонити матері.

Але людей, які про це розповідають, я давно вже викрила на брехні... Вони спочатку говорили, що все сталося на їхніх очах.

А тепер кажуть, що, мовляв, Андрій почав обурюватися, його відвели у бік, далі був постріл, й офіцер повернуся без нього. Тепер уже кажуть, що не бачили, чи той постріл був у повітря, чи по-іншому.

Військова прокуратура встановила, що люди, які начебто були розстріляні з моїм сином, насправді загинули від фугасу.

І те тіло, яке мені намагаються передати, - це також загиблий від фугасу.

Але це нікого не хвилює, ніхто не хоче розслідувати.

BBC News Україна: Вам показували фото тіла, і ви сказали, що це не ваш син?

Я.Л.: Звичайно. Матір, напевно ж, свого сина впізнає у будь-якому стані.

Мені через три з половиною роки "намалювали" співпадіння ДНК (За порівнянням з ДНК родичів ідентифікують особи загиблих бійців. - Ред.). При цьому я його тоді вже не здавала (Жінка здавала зразок ДНК у вересні 2014 року. - Ред.).

Пошуки

BBC News Україна: А який офіційний статус в Андрія?

Я.Л.: Зниклий безвісти.

Я неодноразово зверталася через народних депутатів, щоб його внесли до списку полонених - на основі свідчень хлопців, з якими він був у полоні.

Копирайт изображения Facebook Ядвіги Лозинської Image caption Жінка зібрала нотаріально засвідчені розповіді інших полонених. Один з них розповів: "Під час перебування в ІТУ №10 в м. Сніжне Донецької області я зустрічав під час робіт і перевірок полоненого військовослужбовця ЗСУ Лозинського Андрія Володимировича, 24.04.1992 року народженя. Останній раз я його бачив... 29.09.2014 року".

Проте ніхто цього не робить.

Говорила з хлопцями, яких обміняли 17 листопада 2014 року, - він тоді залишався…

Потім була інформація, що їх перевели в Луганську область. Через знайомих ми дізнавалися - по фотографії впізнали, що він був на заводі між Брянкою та Свердловськом.

Потім їх перевели в інше місце. Є припущення, що це 38-а колонія під Луганськом (Свердловська виправна колонія. - Ред.).

BBC News Україна: Він взагалі ніколи не значився в офіційних списках полонених?

Я.Л.: Був у офіційних списках на обмін на 26 грудня 2014 року. Мені та ще трьом людям їх показував заступник міністра оборони - є свідки.

Чому він звідти зник - я не знаю, мені ніхто нічого не розповідав.

"Немає довіри"

Копирайт изображения Катерина Стрельченко Image caption Ядвіга Лозинська об'єднала зусилля з родинами інших зниклих безвісти на Донбасі

BBC News Україна: У чому проблема з аналізом ДНК?

Я.Л.: У нас немає довіри їхнім результатам. (Ядвіга Лозинська - керівниця "Всеукраїнського об'єднання рідних зниклих безвісти та загиблих захисників України", куди входять 39 родин. - Ред.)

По моїй дитині у висновку експерта на початку стоїть номер 3207, а всередині - 3212. Це, як недолугий студент, - взяв чужу роботу й зверху причепив свій листок.

А 3212 - це хлопець, який був упізнаний і похований ще 2 вересня.

Я з вересня 2014 року займалася цими питаннями й знаходила інформацію, що співпадіння по ДНК у різних випадках - брехня. У квітні 2015 року ми це передали Авакову.

Копирайт изображения Facebook Ядвіги Лозинської Image caption Рідні кількох зниклих безвісти під Іловайськом продовжують їхні пошуки

Потім у травні мені прийшов лист, що у мене є частковий збіг по ДНК - "робіть розширений аналіз".

Щоб не витрачати кошти, спочатку роблять експрес аналіз, а потім, якщо є часткове співпадіння, то треба робити розширений.

BBC News Україна: Ви робили?

Я.Л.: Ні, звичайно.

Після того, як фальсифікували всі показання, хочуть, щоб я щось визнала?

BBC News Україна: Якщо були підробки, то навіщо, чому ви так вважаєте?

Я.Л.: Тому що була вказівка не займатися цією справою і роздати трупи.

От розслідуванням займається поліція на місцях, але ж всі розуміють, що вона не може щось розслідувати на окупованій території…

Копирайт изображения Facebook Ядвіги Лозинської

Щось робити можуть лише міжнародні організації: ОБСЄ, ООН, Червоний хрест.

За законами військового часу цю роботу має вести Червоний хрест, але він цього не робить, бо офіційно війни у нас немає.

BBC News Україна: Ви до когось з них зверталися?

Я.Л.: До ОБСЄ - разів десять. 15 травня зустрічалася з заступником голови місії Александром Хугом. Проговорили шість годин, всю інформацію їм передали - списки та фотографії зниклих безвісти хлопців, які ми збирали самі.

Він пообіцяв їх передати у Мінськ (Де проходять переговори тристоронньої групи, зокрема, по звільненню та обміну полонених на Донбасі. - Ред.).

На жаль, поки що відповіді немає.

На "тій стороні"

BBC News Україна: Чи був він у списках "з того боку"?

Я.Л.: У тих, які надала Надія Савченко.

(10 січня 2010 року Надія Савченко, яка заявляла про власні перемовини з самопроголошеними "ДНР" і "ЛНР" щодо обміну полонених, опублікувала списки. В одному з них - "Список, що запрошує українська сторона" - є ім'я Андрія Лозинського". - Ред.)

У нас в країні це таємниця - жодних списків нікому не показують.

От нещодавно батьки полонених, які офіційно визнані такими, просили в ОБСЄ показати списки - їм нічого не сказали.

Там був брат хлопця, який потрапив у полон у травні цього року. Його завірили, що брат у цих списках полонених є, але як він міг там опинитися, якщо відомо, що їх складали у квітні?

Копирайт изображения УНІАН Image caption За офіційними даними, під Іловайськом загинуло 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 300 потрапили в полон, ще близько 150 вважають зниклими безвісти

BBC News Україна: Чи зверталися до Ірини Геращенко, яка залучена до переговорів про обмін полоненими?

Я.Л.: Вона з нами не спілкується, у неї є своя група, з якою постійно зустрічається.

Це матері, у яких полонені з невідомим місцем перебування. Вони ДНК не здавали, і ніяких збігів по загиблим у них немає.

Я написала Ірині Геращенко одну SMS, й вона мені відповіла: на жаль, на тій території ми шукати людей не можемо.

І таких відповідей я отримала дуже багато.

Мені кажуть: та сторона не підтверджує, що він у них. Я питаю: як же вони можуть підтвердити, якщо ви його не ставите у свої списки? На це відповідають: чому ми його будемо туди ставити, якщо він безвісти зниклий.

BBC News Україна: В інших інтерв'ю ви розповідали, що їздили "на ту сторону" й спілкувалися з людьми, які казали, що бачили Андрія живим.

Я.Л.: Звичайно. Вони знають, що Андрій живий.

Для цього не треба нікуди їздити. Є два десятки хлопців (Звільнених з полону. - Ред.), які це підтверджують.

Але це ніхто не хоче сприймати. Лише розповіді про розстріли.

Копирайт изображения Facebook Ядвіги Лозинської Image caption "Я тебе шукаю, синочку", - пише пані Лозинська у Facebook

Я їх (Тих, хто розповідає про розстріли. - Ред.) попередила - дай Бог мені повернути сина, і я їм виставлю позов на мільйони гривень за шкоду.

BBC News Україна: Є точка зору, що людина, яка стільки років провела у полоні, могла б знайти можливість подзвонити. Вам, очевидно, також про це кажуть люди, які не вірять у пошуки.

Я.Л.: Чомусь 38-у колонію охороняють росіяни, "ДНРівців" немає - навіть серед прибиральників. Чому так?

BBC News Україна: Це вам розповідали "з тієї сторони"?

Я.Л.: Звичайно. Я ж спілкуюся. Ми шукаємо всі шляхи, намагаємося знайти тих, хто нам допоможе.

Самі - на державу не сподіваємося.

BBC News Україна:Як ви собі пояснюєте, чому вашого сина так довго утримують без жодних звісток?

Я.Л.: Я вважаю, що їх утримують як заручників, щоб використати у якийсь потрібний момент.

Але я стовідсотково впевнена, що ми їх знайдемо. Рано чи пізно.

ВВС News Україна відправила запит до Об'єднаного центру з координації пошуку, звільнення незаконно позбавлених волі осіб, заручників та встановлення місцезнаходження безвісти зниклих в районі АТО щодо уточнення офіційного статусу бійця Андрія Лозинського. На момент публікації відповіді ще не було.