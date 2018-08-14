Крим залишився без Visa та MasterCard. Чому ці карти там працювали?

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Генбанк, один з найбільших банків в Криму, у вівторок, 14 серпня, припиняє обслуговування карт Visa і MasterCard. Їх заблокують. У Криму мешкає майже два мільйони людей, у них більше немає можливості отримати картки міжнародної платіжної системи.

Заяву про те, що банк не буде більше обслуговувати карти Visa та MasterCard, в тому числі й ті, в яких ще не минув термін придатності, поширили в кінці минулого тижня.

За словами декількох клієнтів банку, їм пропонують замінити їх на карту платіжної системи "Світ". Її оператором є "Національна система платіжних карт", що належить російському Центробанку.

"Генбанк перейшов на карти "Світ" з січня. Перевипуск триває з січня, клієнтам банку кілька разів розсилали повідомлення з запрошенням отримати карти. Це вже останнє попередження для тих клієнтів, хто не встиг звернутися з тих чи інших причин", - сказав фахівець колл-центру Генбанку.

Скільки карт вже перевипустили, він сказати відмовився.

До 2017 року крім Генбанку карти міжнародних платіжних систем Visa і MasterСard випускав ще тільки банк "Рубльов". Але в червні цього року Центробанк відкликав у нього ліцензію.

Таким чином, випуск карт міжнародних платіжних систем в Криму повністю припинено.

Генбанк - друга за розмірами мережі кредитна установа Криму після РНКБ. Зараз у нього понад 90 відділень в Севастополі, Сімферополі, Ялті, Керчі та інших містах. У минулому році у Генбанку з'явився інвестор - Собінбанк, що входить до групи акціонерного банку "Росія", основним власником якого є Юрій Ковальчук, бізнесмен з найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна.

Як проходив обмін?

23 січня 2018 року Генбанк повідомив своїм клієнтам про те, що припиняє випуск та перевипуск карт платіжних систем Visa та MasterCard.

Тоді в повідомленні банку говорилося, що карти, випущені до цього дня, будуть працювати до закінчення терміну, зазначеного на карті.

Як розповів клієнт Генбанку Андрій, він дізнався про те, що його карту заблокують, лише кілька днів тому і ще не встиг обміняти свою картку MasterCard на нову.

"Коли я в минулому році прийшов у банк оформляти MasterCard, пам'ятаю здивування операціоністки, яка мене обслуговувала. Вона хотіла дізнатися, чому я замовляю саме цю карту. Виникло таке відчуття, що вона намагалася мене переконати, - розповів він. - Колись я побачив на сайті банку оголошення, що Генбанк більше не буде випускати MasterCard, але усі випущені карти працюватимуть до кінця терміну, зазначеного на карті. Моя карта чинна до вересня 2020 року, тому я спокійно нею користувався. І тільки кілька днів тому дізнався, що її заблокують".

Мешканка Севастополя Ольга розповіла, що її не повідомили про припинення обслуговування карти: "Я відкрила в 2017 році карту Visa Electron. Про те, що її заблокують 14-го числа, я зараз дізналася від вас. Правда, я практично цією картою не користувалася, тому припускаю, що через онлайн-кабінет мене і попереджали про те, що карту потрібно замінити. Але мені ніхто не дзвонив і прямо не говорив про це. У будь-якому випадку, я нову карту брати не буду, а цю закрию".

Кількість клієнтів, які бажають отримати карту Visa або MasterCard, останні кілька років скорочувалася, на умовах анонімності пояснив співробітник Генбанку.

"Якщо в 2015-му та частково в 2016 році у нас були проекти, орієнтовані на випуск Visa Electron, то пізніше під зарплати стали випускати тільки карти "Світ". Карти західних платіжних систем стали випускати тільки приватним особам, яких було дуже мало."Visa Electron" коштувала 500 рублів, а найдешевший "MasterCard Standard" - 2800", - розповіло джерело в банку.

Чому Visa і MasterCard ще працювали в Криму?

Росія анексувала Крим навесні 2014 року, після чого США ввели санкції. Visa та MasterCard припинили обслуговувати клієнтів банків, що працюють на півострові. Клієнти кримських банків не могли користуватися картками за межами Криму, а власники карт російських банків не могли знімати гроші на півострові.

У MasterCard заявляють, що діють відповідно до введених санкцій. У Visa повідомили, що відповідно до санкцій, введених в грудні 2014 року управлінням з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США, Visa не займається жодною діяльністю на території Криму.

1 квітня 2015 року в Росії та на території анексованого Криму почала працювати національна система платіжних карт, що мала за мету створення російської системи обробки платежів по пластикових картах. І міжнародні системи, які бажали працювати в Росії, мали обробляти платежі всередині Росії, хоча раніше інформація про транзакції оброблялася в процесинговому центрі за межами країни.

Це дозволило мешканцям Криму продовжувати користуватися картами Visa і MasterCard, випущеними російськими банками.

"У банкоматах і Генбанку, і РНКБ можна зняти гроші з карток банків континентальної Росії. До нас часто приходять люди з картами Ощадбанку або Альфа-банку. Все спокійно працює, але за зняття грошей з картки іншого банку стягується відсоток. У той же час розрахунок через pos-термінали безвідсотковий ", - пояснив співрозмовник в Генбанку.

У грудні 2015 році Генбанк потрапив під санкції США. Visa і MasterCard відключили його від платіжних систем. Його клієнти не могли скористатися картами банку за межами півострова. Але вже через кілька тижнів ситуація налагодилася.

"Ми завжди попереджали: карту якої платіжної системи ти б не оформив, її дія все одно буде обмеженою. Ані Visa, ані MasterCard, випущені в Генбанку, не працюватимуть поза територією Росії. З цієї ж причини такими картами ти не зможеш оплатити покупку на eBay або Amazon. У той же час в російських інтернет-магазинах Visa з MasterCard та карти системи "Мир" працюють чудово. AliExpress наші карти приймають", - запевняє джерело в Генбанку.

За його словами, заміна карт на клієнтах банку ніяк не позначиться - перш за все тому, що нові карти матимуть аналогічну функціональність.

"Функціональність може бути відносною, - вважає заступник директора групи банківських рейтингів АКРА Валерій Півень. - Чи буде доступ у цих карт в тому випадку, коли якоюсь з них будуть розплачуватися за кордоном? Все ж таки Visa і MasterCard є основними платіжними інструментами в світі. У Росії з картою "Світ" проблем не буде".

Насправді, розплатитися цими картами за кордоном буде не можливо, оскільки Генбанк знаходиться під санкціями США і ЄС.