Гриценко наздоганяє Тимошенко - останні рейтинги

Копирайт изображения UNIAN Image caption Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко - давні соратники у політиці

Увійти до другого туру президентських виборів-2019 найбільші шанси мають лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко та очільник "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко.

Про це свідчать результати опитування, проведеного у липні Центром "Соціальний моніторинг" та Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка.

Згідно із соціологічними дослідженнями, Юлію Тимошенко підтримує 12,5%, Анатолія Гриценка - 9,1% від усіх виборців.

Результати цих опитувань суттєво не відрізняються від проведених раніше іншими соціологічними службами.

Третє місце, за даними Центру "Соціальний моніторинг" та Українського інституту соціальних досліджень, посідає лідер "Опозиційного блоку" Юрій Бойко (7,6%), четверте - лідер Радикальної партії - Олег Ляшко (6,3%).

Далі у рейтингу - Петро Порошенко (5,1%), Вадим Рабинович (4,9%), мер Львова Андрій Садовий - (2,9%), лідер "Свободи" Олег Тягнибок - (2,5%). Останнім у рейтингу умовних кандидатів, що їх було запропоновано респондентам, був мер Києва Віталій Кличко - (0,5%).

У той же час, близько 10% опитаних відповіли, що голосували б за іншого кандидата. Серед них вони називали, зокрема, Володимира Зеленського і Святослава Вакарчука, але, як твердять соціологи, частка голосів за цих умовних кандидатів була незначною.

У той же час, керівник Українського інституту соціальних досліджень ім. Яременка Ольга Балакірєва каже, що рівень довіри до усіх імовірних претендентів "лишається дуже низьким", кожен п'ятий опитаний не визначився зі своїм кандидатом, а кожен сьомий відповів, що не піде на вибори. Через ці причини рейтинг потенційних кандидатів, які наразі посідають 1-5 місця, може змінюватися.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олег Ляшко на четвертому місці за вісім місяців до виборів

"Я не вірю політикам" і "дивний феномен"

"Я не вірю сьогодні політикам" - ключова причина пасивності людей, коли ідеться про участь у виборах", - наголосила соціолог.

Окрім того, каже вона, практично усі кандидати мають "яскраво виражену регіональну підтримку", що, як і у попередні роки, свідчить про загрозу розколу суспільства.

За її словами, лише один умовний кандидат - Олег Ляшко - не має регіональних відмінностей підтримки.

"Олег Ляшко - дивний феномен, бо це той політик, який, посідаючи четверте місце у рейтингу, фактично, об'єднує країну", - сказала Ольга Балакірєва на прес-конференції.

Шанси партій

Результати досліджень свідчать, що, як і раніше, партії в Україні лишаються партіями "лідерського типу". Саме через це рейтинги політичних сил відрізняються від рейтингів лідерів партій як потенційних кандидатів у президенти.

На першому місці, згідно із опитуваннями, "Батьківщина" Юлії Тимошенко, але на друге місце респонденти поставили не "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка, а "Опозиційний блок". "Громадянська позиція" - на третьому місці.

Загалом пройти до Верховної Ради шанси мають дев'ять політичних сил. Окрім трьох партій-лідерів, також Радикальна партія Олега Ляшка, БПП "Солідарність", "За життя" Вадима Рабіновича, "Самопоміч", Аграрна партія та ВО "Свобода".

Як наголосила Ольга Балакірєва, рейтинги як потенційних кандидатів у президенти, так і партій, які за вісім місяців до виборів респонденти ставлять на 1-5 місця, можуть змінюватися, оскільки частка тих, хто не визначився, лишається високою.

Але як твердять соціологи, на сьогодні 71% виборців готові брати участь у виборах і це є доволі високим показником.

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