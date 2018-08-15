"Пакунок малюка" у пологовому - вже з 1 вересня. Що у ньому?

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Міністерство соціальної політики оприлюднило детальний перелік "пакунку малюка" - одноразової допомоги, яка видаватиметься після народження дитини.

Такі пакунки на суму п'ять тисяч гривень мами одержуватимуть, починаючи із 1 вересня.

До набору із 25 речей входитимуть: підгузки, вологі серветки, різні пелюшки, дві шапочки, "боді" з коротким рукавом та "боді"з довгим рукавом, штани-повзунки, "чоловічки" з довгим рукавом та штанцями, шкарпетки.

Також до "пакунку" покладуть термометри для води та тіла, манікюрні дитячі ножиці, прокладки для лактації, кілька ковдр, матрац для колиски, махровий рушник, іграшка-брязкальце, крем, мило-шампунь дитяче.

Весь комплект буде упакований в коробку-колиску з міцного картону.

У міністерстві соцполітики вказують, що ця допомога надається з метою "допомогти українським родинам забезпечити новонароджених найнеобхіднішими і високоякісними речами".

Окрім одягу та інших важливих для дитини речей, пакунок також міститиме інформаційні матеріали, що допоможуть батькам у питаннях найкращого догляду за дитиною.

"Пакунок малюка є безповоротною адресною соціальною допомогою і видаватиметься по одному на кожну дитину, а отримати його зможуть мати, батько, родичі або патронатний вихователь новонародженої дитини", - зазначили у міністерстві.

Щороку в Україні народжується 400 тисяч дітей. Тобто, на закупівлю пакунків із держбюджету виділятиметься близько 2 млрд гривень.

Одразу ж після появи інформації про намір уряду запровадити практику "бебі-боксів", що існує в інших країнах, у соціальних мережах висловлювалися неоднозначні коментарі, і не лише позитивні.

Зокрема, писали, що підбір підгузків і косметики - індивідуальна справа. Багато хто пропонував виділені кошти спрямовувати на інші потреби новонароджених, наприклад, на тести для виявлення генетичних захворювань.

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