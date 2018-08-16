Мадонні 60: шість найцікавіших фактів про поп-королеву

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Співачці Мадонні 16 серпня виповнюється 60 років. BBC News Україна нагадує, чим запам'яталася королева поп-музики за свою 35-річну музичну кар'єру.

Відколи дебютний альбом Мадонни потрапив на полиці магазинів у 1983 році, вона здійснила 10 концертних турів і продала понад 300 мільйонів записів.

Завдяки цьому вона потрапила в Книгу рекордів Гіннеса як найбільш комерційно успішна співачка всіх часів.

Але це не все, що можна розповісти про поп-королеву.

1. Лідерка хіт-парадів серед співачок

Дванадцять альбомів Мадонни потрапляли на перше місце британських хіт-парадів. Тільки Beatles та Елвіс Преслі перевищили ці показники.

Найпопулярніші хіти альбому The Immaculate Collection провели 338 тижнів у хіт-парадах після випуску в 1990 році. З них понад два місяці вони займали першу сходину чатів.

Окрім того, 46 синглів Мадонни опинялися в топ-5 британських музичних чатів. Більші здобутки тільки у Елвіса.

Причому успіхи синглів співачки в чатах охоплюють три десятиріччя - від Like A Virgin 1984 року до Celebration 2009 року.

2. Найпопулярніша пісня

Like A Virgin - ваша улюблена пісня Мадонни? Ласкаво просимо до клубу: сервіс Spotify називає композицію 1984 року найпопулярнішою піснею співачки.

По суті, лише одна пісня в топ-5 улюблених хітів слухачів родом не з 80-х. Це композиція Hung Up 2005 року.

3. Мадонна - найбагатша співачка США

Минулого року Forbes оцінив статки Мадонни у 580 млн доларів, визнавши її найбагатшою співачкою Америки. Це майже на 200 млн більше, ніж у її найближчої конкурентки Селін Діон.

4. Поп-королева ненавидить власні хіти

Мадонна регулярно висловлює нелюбов до власних старих пісень, які стали улюбленими серед мільйонів людей по всьому світу.

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У 2008 році вона заявила: "Я не впевнена, що я можу знову заспівати Holiday або Like A Virgin. Я просто не можу. Хіба що хтось заплатив би мені 30 мільйонів доларів чи щось таке".

Рік потому вона подвоїла свою атаку на Like A Virgin: "Чомусь люди думають, що, коли ви йдете до ресторану або ходите по магазинах, то хочете почути одну з ваших власних пісень. Зазвичай це Like A Virgin. А це як раз та пісня, яку я не хочу чути".

А в 2015 році співачка критично висловилася щодо іншого свого популярного хіта.

"Найменше я люблю Material Girl. Я ніколи більше не хочу її чути".

5. Мадонна мріяла про Обаму, і ця мрія здійснилася

У 2015 році, в інтерв'ю журналу Us Weekly Мадонна зізналася, що страшенно мріє побачити тодішнього президента США Барака Обаму.

"Людина, з якою я б хотіла познайомитися понад усе - президент Обама. Коли це вже станеться? - заявила співачка. - Йому давно час запросити мене до Білого дому. Мабуть, він гадає, що я занадто скандальна, щоб бути там. Я серйозно. Якби я була трохи скромнішою чи якби я вийшла заміж за Джей-Зі. Схоже я дістану запрошення, тільки якщо Джей візьме мене другою дружиною".

Рік потому Мадонна таки познайомилася особисто з Обамою та навіть опублікувала в соцмережах спільні фото.

6. Від бунтарства до сімейного вогнища

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Мадонна росла в строгій католицькій родині, втім дівчинка з юних років відрізнялася бунтарським норовом.

Попри успіхи в навчанні, вона обрала кар'єру танцівниці - вступила проти волі батька до Мічиганського університету на відповідну спеціальність. А згодом кинула навчання, щоб піти до престижної танцювальної трупи в Нью-Йорку.

Нью-Йорк не був привітним до майбутньої поп-королеви. В 2016 році співачка зробила сенсаційне зізнання, що в 20 років її зґвалтували.

"В перший же рік в мене цілились з пістолета. Мене зґвалтували на даху будинку, куди мене затягли, приставивши ножа до спини. В мою квартиру вдиралися тричі. Не знаю навіщо. У мене не було нічого цінного, відколи вони забрали моє радіо першого разу", - поділилась Мадонна.

Після складного етапу вона швидко почала набирати обертів як співачка, епатуючи публіку сміливими сексуальними образами та неоднозначним зображенням релігійної теми в своїй творчості.

Вона двічі виходила заміж. Зі своїм другим чоловіком режисером Гаєм Річі Мадонна розійшлася після восьми років спільного життя в 2008-му.

Копирайт изображения WireImage Image caption Мадонна ходить по магазинах з донькою Лурдес в Парижі в 2004 році

У неї двоє біологічних та четверо прийомних дітей.

І після 35 років скандальної музичної кар'єри співачка зізналася в одному з інтерв'ю: "Мій ідеальний вихідний - цілий день лежати в ліжку. Дивитись старі фільми, їсти та валятись з дітьми".

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