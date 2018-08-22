Чи став День незалежності улюбленим святом українців

Копирайт изображения UNIAN Image caption Серед молоді популярність Дня незалежності суттєва більша, ніж серед старших людей

За роки незалежності 24 серпня стало одним із важливих святкових днів, проте все ж суттєво поступається за популярністю традиційним релігійним святам та навіть 9 травня.

Соціологи намагаються дізнатись про ставлення українців до свят з різних ракурсів і відстежити, як змінюються їхні уподобання.

Більшість громадян України називають День незалежності святом, проте до п'ятірки найулюбленіших цей день поки тільки наближається.

Показово, що чим людина молодша та освіченіша, тим День незалежності для неї є важливішим.

Напередодні 27-ї річниці проголошення незалежності ВВС News Україна за допомогою цифр спробувала розібратись, наскільки близьким та важливим для українців стало це свято.

Свято чи ні?

Як свідчать соціологічні опитування, більшість населення України ствердно відповідає на питання, чи є для них День незалежності святом.

У 2015 році центр Разумкова поцікавився ставленням українців до незалежності загалом і 24 серпня зокрема.

Більшість опитаних - 72% - назвали цей день святом.

Таким він є для більшості людей у всіх регіонах. Найменше на сході - 53%, а найбільше на заході - 87%.

Але "святковість" цього дня ще переважно визначається певним офіціозом, а не чимось близьким для людей.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Дослідження показують, що важливість Дня незалежності зросла після початку війни на Донбасі

Тільки 29% вважають День незалежності "дійсно великим святом", натомість значно більше - аж 43% - "звичайним, як і всі інші офіційні".

Майже чверть населення взагалі День незалежності святом для себе не вважає - для 20% він є "звичайним вихідним", а ще 4% взагалі хочуть, щоб цей день був робочим.

Схожі дані представила компанія Research & Branding Group.

Їхні цифри ще цікавіші, адже соціологи простежили динаміку з 2013-го по 2017 рік, яка показує, що за чотири роки свято стало для громадян суттєво ближчим.

Після Євромайдану та на фоні війни на Донбасі, як свідчать дані Research & Branding Group, частка українців, для яких 24 серпня є "дійсно великим святом", зросла з 16% до 25%.

Натомість з 41% до 38% зменшилась кількість людей, які називають його "одним з офіційних".

Якщо у 2013-му 32% опитаних називали День незалежності "простим вихідним днем", то зараз таких стало 26%.

Для 7% мешканців України 24 серпня є "взагалі не святом", а до війни таких було 11%.

Важливіше за 8 березня

2017 року соціологічна група "Рейтинг" зробила дослідження на замовлення польської академії наук про ставлення українців до спільних історичних подій.

Польським науковцям було цікаво дізнатись, які державні дати України є найважливішими для населення.

В дослідження спеціально не включили релігійні свята, щоб простежити формування історичної свідомості. Новий рік також опинився поза межами опитування.

Респондентам запропонували розставити за важливістю для себе вісім дат - День соборності - 22 січня, Міжнародний жіночий день - 8 березня, Міжнародний день праці - 1 травня, День пам'яті та примирення - 8 травня, День перемоги - 9 травня, День Конституції - 28 червня, День незалежності - 24 серпня та День захисника України - 14 жовтня.

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Найважливішим з цього переліку виявився День перемоги. Його на перше місце поставили 39% опитаних.

Але не дуже від нього відстав і День незалежності - 30%. З великим відривом на третьому місці опинилось 8 березня - 11%.

Молодь і вища освіта

Київський міжнародний інститут соціології з 2013 року відстежує святкові уподобання українців.

Проте там використовують специфічну методологію. На відміну від колег з "Рейтингу", які просили чітко назвати одне найважливіше свято, у КМІС пропонують обирати одразу п'ять найулюбленіших. І додали до переліку релігійні дати та Новий рік.

У 2013 році 12% опитаних включали День незалежності до п'ятірки найважливіших та найулюбленіших. До 2016 року стався значний стрибок, і на фоні війни на Донбасі цей показник зріс до 20%, але до 2018-го знову впав до 16%.

За методикою опитування КМІС, День незалежності за важливістю опинився аж на 7 місці.

Першим йде Великдень - 82%, далі Різдво - 81%, Новий рік - 79%, Міжнародний жіночий день - 45%, День перемоги - 31% та Трійця - 35%.

За різних методик "Рейтингу" та КМІСу суттєво різниться позиція 8 березня. Коли є можливість обрати одразу п'ять дат, респонденти туди охочіше включають жіночий день, ніж коли мусять обрати тільки одне свято.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Традиційні релігійні свята в Україні набагато популярніші за державні

У дослідженні КМІС також дуже показова відмінність ставлення до Дня незалежності у молоді та старших людей - майже у два рази.

Якщо у віковій групі понад 60 років воно важливе для 11%, то у молодих людей, 18-39 років, які виросли вже в незалежній Україні, цей показник зростає до 20%.

Ще більша різниця у ставленні за рівнем освіти.

Серед респондентів з середньою освітою День незалежності є важливим для 10%. Але для людей з дипломом інституту чи університету важливість зростає майже утричі - до 26%.

У більш освічених українців День незалежності практично потрапляє у п'ятірку улюблених, наздоганяючи Трійцю та День перемоги.

Важливість Дня незалежності включили до 5 найулюбленіших свят 26% люди з вищою освітою 13% люди зі спеціальною освітою 10% люди із середньою освітою

Загалом соціологічні опитування свідчать, що повільно, але все ж таки День незалежності, і особливо для молоді, перетворюється з державного офіціозу чи простого вихідного на важливе свято.

Так само все більше мешканців України підтримують саму незалежність. Останнє опитування "Рейтингу" показало, що 79% респондентів підтримали б зараз її проголошення, а в 2012 році таких було лише 62%.

Соціолог Ірина Бекешкіна у розмові з ВВС News Україна визнає, що за роки незалежності саме релігійні свята стали лідерами та потіснили радянські. Вони є більш особистісними та певною даниною моді.

"Але цифри свідчать, що День незалежності теж є важливим для людей. До держави, як до органу управління, ставлення погане. А до держави, як країни, ставлення позитивне", - зауважує соціолог. Тому і така "серединна" оцінка свята незалежності.

Ірина Бекешкіна називає логічним те, що для молодого покоління воно є важливішим, ніж для старшого, яке подекуди ностальгує за СРСР.

Соціолог додає, що зараз серед молоді набагато більше людей з вищою освітою (безвідносно до її якості), ніж у старшого покоління, звідси і разюча різниця у ставленні за рівнем освіти.

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