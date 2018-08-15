Як звичайна капуста може зупинити рак

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Вчені говорять, що з'ясували, чому деякі овочі - зокрема капуста, броколі та капуста Кале - можуть знизити ризик раку кишківника. Те, що ці хрестоцвіті овочі добрі для кишківника, ніколи не ставилося під сумнів, але детального пояснення бракувало.

Команда науковців з Інституту Френсіса Кріка з'ясувала, що під час перетравлення цих овочів виробляються хімічні сполуки, які запобігають появі раку.

Дослідження фокусувалося на тому, як овочі змінюють слизову оболонку кишківника на прикладі мишей та мініатюрних шлунково-кишкових трактів, створених в лабораторії.

Як і шкіра, поверхня кишківника проходить постійний процес регенерації, що триває 4-5 днів.

Але цей постійний процес оновлення має контролюватися, інакше це призведе до раку або запалення кишківника.

Праця, опублікована в журналі Immunity показала, що хімічні речовини в хрестоцвітих овочах є життєво важливими.

Від кухні до профілактики раку?

Науковці дослідили хімічну речовину індол 3-карбінол, яка виробляється під час жування цих овочів.

Ця хімічна речовина змінюється під впливом шлункового соку під час проходження через шлунково-кишковий тракт.

У нижній кишці це може змінити поведінку стовбурових клітин, які відроджують оболонку кишківника, та імунних клітин, які контролюють запалення.

"Переконайтеся, що це не переварена і не сира броколі", - радить дослідниця, доктор Гітта Стокінгер.

Дослідження показало, що дієти з високим вмістом індол-3-карбинолу захищають мишей від раку, навіть тих з них, чиї гени створюють високий ризик захворювання.

Без захисної дієти, клітини кишківника розділені безконтрольно.

"Навіть тоді, коли в мишей почали розвиватися пухлини, а ми перейшли на відповідну дієту, це зупинило прогресування пухлин", - зазначає доктор Гітта Стокінгер.

Ознаки раку кишківника є наступними:

Кров у випорожненнях

Зміни у роботі кишківника, такі як частіше відвідування туалету

Болі в животі, здуття живота або дискомфорт

Доктор Стокінгер наголосила, що висновки дослідників є "причиною для оптимізму".

Вона зменшила кількість м'яса, яку їсть, і зараз споживає набагато більше овочів.

"Багато дієтичних порад, які ми отримуємо, періодично змінюються. Це дуже заплутує, і робить незрозумілим, де причини, а де наслідки. Просто сказати мені, що щось добре їсти, без вказування причини, не спонукає мене це їсти", - наголосила науковець.

"Після цього дослідження ми маємо молекулярний механізм того, як працює ця система", - наголосила вона.

Професор Тім Кі з Cancer Research UK так прокоментував останнє дослідження: "Це дослідження у мишей дає підстави вважати, що це не просто волокно, яке міститься в овочах, як броколі та капуста, яке допомагає знизити ризик розвитку раку кишківника, а також молекули, знайдені в цих овочах".

"Подальші дослідження допоможуть з'ясувати, чи мають молекули в цих овочах такий самий ефект у людей, але тим часом вже є багато корисних причин, щоб їсти більше овочів", - наголосив він.