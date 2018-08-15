США занепокоєні поведінкою таємничого російського супутника

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Держдепартаменті США побоюються, що Росія може використати новий супутник як зброю

Таємничий російський супутник, який демонструє "дуже аномальну поведінку" викликає занепокоєння в США. Про це оголосили в Держдепартаменті США.

"Ми напевно не знаємо, що це таке, і немає можливості перевірити це", - наголосила помічниця держсекретаря Ілем Поблет.

Вона озвучила побоювання щодо того, що незвичайний об'єкт може бути зброєю.

Росія відхилила подібні заяви як "необґрунтовані, наклепницькі звинувачення на підставі підозр".

Супутник був запущений в жовтні минулого року.

"Поведінка (супутника. - Ред.) на орбіті була несумісною з тим, що спостерігалося раніше, від інспекції на орбіті до здібностей забезпечення ситуаційної орієнтації в космосі, включно з іншими діями російських інспекційних супутників", - зазначила пані Поблет на конференції з питань роззброєння у Швейцарії.

"Російські наміри стосовно цього супутника незрозумілі й, очевидно, це дуже тривожна ситуація", - додала вона, посилаючись на недавні коментарі командувача космічними силами Росії, який заявив, що головним завданням цього роду військ є розробка "нових прототипів зброї".

Пані Поблет зазначила, що США "серйозно стурбовані" тим, що Росія розробляє протисупутникову зброю.

Один з провідних російських дипломатів Олександр Дейнеко в коментарі Reuters назвав це "наклепницькими звинуваченнями, які базуються на підозрах, на припущеннях і т.і."

Він закликав США зробити свій внесок у розробку договору, спрямованого на запобігання гонки озброєнь у космосі.

"Лазери або мікрохвильове озброєння"

Космічна зброя може бути розроблена таким чином, щоб заподіяти шкоду більш витонченим шляхом, ніж традиційна зброя, яка може спричинити появу значної кількості уламків на орбіті, пояснює дослідниця Александра Стікінгс з Royal United Services Institute.

"(Така зброя може включати. - Ред.) лазери або надвисокі частоти, які могли б просто припинити роботу (супутника. - Ред.) на певний час, або відключити його назавжди, не руйнуючи його при цьому, або зірвати його роботу за допомогою перешкод", - сказала вона.

Вона додає, що важко сказати, яка технологія доступна росіянам, оскільки чималий обсяг інформації про космічні можливості є таємницею.

Дослідниця вважає, що буде дуже важко довести, що будь-яка подія, яка є втручанням у роботу супутників, є навмисним, ворожим діянням конкретної держави.

Заява пані Поблет пролунала на тлі рішення президента Дональда Трампа про створення шостої гілки збройних сил США - космічних сил, додає пані Стікінгс.

"Заяви з боку США, полягають в тому, що "космос був справді мирним, а тепер подивіться на те, що роблять росіяни та китайці", - ігноруючи той факт, що США розробили свої власні можливості".

Речник Міністерства оборони Великої Британії заявив, що не може ані підтвердити, ані заперечити спостереження за поведінкою російських супутників.

"Існує низка загроз та перепон для космічних технологій… До них відносяться розробка протикосмічної зброї низкою країн", - зазначив він.