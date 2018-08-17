"Кузьма був більшим, ніж просто шоумен" - режисерка фільму за повістю Скрябіна

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17 серпня легендарному українському музиканту Кузьмі з гурту "Скрябін" виповнилось би 50 років, а вже за місяць у прокат вийде перша екранізація його повісті "Місто, в якому не ходять гроші".

Більшість українців знають Кузьму Скрябіна (справжнє ім'я Андрій Кузьменко) саме як музиканта, проте літературний доробок у нього також вагомий.

Першу екранізацію його повісті розпочали ще в 2013 році, проте зйомки затримав Євромайдан та війна, а потім і трагічна загибель Кузьми в автокатастрофі у лютому 2015 року.

У фільмі буде багато самого Кузьми - там часто звучатиме його оригінальний закадровий голос.

"Я була у пошуку історії для нового фільму і прочитала повість Кузьми "Місто, в якому не ходять гроші", - починає розмову з ВВС News Україна режисерка фільму Ганка Третяк.

"Мене глибоко вразив літературний талант Кузьми та талант оповідача. Я одразу його набрала і ми почали говорити про повість", - згадує режисерка.

BBC News Україна: Як відреагував на вашу пропозицію Кузьма?

Ганка Третяк: Він спитав мене, чому обрали саме цю повість. Я відповіла, що тема, яка піднімається в цьому творі, мені найцікавіша: людина і свобода, як основна цінність. Різниця між закритим і відкритим суспільством, демократичним і тоталітарним.

Копирайт изображения gankafilm Image caption Режисерка фільму Ганка Третяк

Мені сподобалось, як у місті, де всі підлаштовуються під систему, людина починає боротись. Це було цікавим і я зрозуміла, що для Кузьми ця повість теж була важлива. Бо він одразу ж погодився і передав права на екранізацію.

BBC News Україна: Чи планувалась участь Кузьми у фільмі?

Г. Т.: Ми планували, що він буде звуковим продюсером фільму. Він починав роботу, підбирав музику, казав, що в нього є близько 400 пісень, які він написав у стіл і їх ніхто не чув. Думаю, їх ніхто не чув і досі.

Також Кузьма мав грати невеличку, але дуже важливу роль консьєржа в готелі. Там він пояснює головній героїні Алісі, в яку халепу вона втрапила.

Вже 2016 року, коли затвердили всіх акторів, людину на цю роль довго не могли знайти. Роль в мене складалась саме у виконанні Кузьми.

Навіть поїхали на зйомки до Дрогобича без актора на цю роль, сподівались, що актор якось сам з'явиться.

Так і сталось - у Дрогобицькому драматичному театрі є чудовий актор Іван Герасимчук, який чудово зіграв роль.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Кузьма був одним із найвідоміших музикантів незалежної України

Сам Кузьма у фільмі буде представлений голосом від автора за кадром.

BBC News Україна: Кузьма загинув у 2015 році, коли вже йшла робота над фільмом. Як це вплинуло на картину?

Г. Т.: Ми почали роботу в 2013 році, зйомки спочатку відтермінував Майдан, а потім війна. Сили направили на інші речі.

Коли підходили до початку зйомок, то сталась трагедія й Кузьма пішов. Знімати почали тільки в 2016 році, тож його смерть звичайно на це вплинула. Музикою мав займатись Кузьма, і це була одна історія, а потім все довелось змінювати.

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BBC News Україна: Які у вас були стосунки з Кузьмою?

Г. Т.: Нас якось познайомив Фагот (Олег Михайлюта, вокаліст гурту ТНМК. - Ред.), ми знали один одного, як усі люди у творчому середовищі - були просто знайомими. Спільних проектів до цього фільму у нас з ним не було.

BBC News Україна: Маєте якісь яскраві спогади про Кузьму?

Г. Т.: Знаєте, Кузьма мав образ такого яскравого і веселого чоловіка, людини, яка розкаже для кожного веселу історію.

Але потім, коли ми почали працювати та говорити над сенсами та ідеями, він розкривався зовсім інакше. Він був глибокою і серйозною людиною - це мене вразило. В якийсь момент він розкривався, і я усвідомлювала, що він - глибина.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Кузьма розбився на власному автомобілі вранці 2 лютого 2015 року

Гумор - це невіддільна ознака його характеру, але вона не була головною, він був набагато глибшим, цікавішим і вдумливішим. Кузьма був набагато більшим, ніж шоумен, його пісні та творчий доробок це підтверджують.

BBC News Україна: У вас вже є домовленість про вихід фільму у кінотеатрах?

Г. Т.: Прокат фільму стартує 13 вересня, його показуватимуть у всій країні. Ми вже отримали прокатне посвідчення. Показуватимуть як мережеві кінотеатри, так і муніципальні.

BBC News Україна: Скільки ви витратили на фільм?

Г. Т.: Ми витратили близько 3,2 мільйона гривень, бюджет досить скромний. Але хочу подякувати нашим колегам - професіоналам у різних сферах, які допомагали у виробництві фільму безкоштовно і просто по-дружньому.

Знімали власним коштом, тому ще не все можемо порахувати, скільки саме витратили.

BBC News Україна: Намагались отримати державне фінансування?

Г. Т.: Ми йшли своїм шляхом, заробляли гроші й вкладали в кіно. Один раз я ходила у держкіно, щоб дізнатись, як отримати фінансування. Але ми не встигали подати проект на конкурс.

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Був варіант, що можна отримати оцінку вже зробленого й отримати гроші. Я дізналась, що так зумів зробити - знімати за свій кошт, а потім звертатись по допомогу, один режисер - Олег Сенцов.

Зараз якраз займаємось тим, що знімаємо ролики на підтримку Олега Сенцова, їх в нас вже понад 150. Так намагаємось допомогти.

BBC News Україна: Ваш фільм вийде через місяць після 50-річчя Кузьми. Це випадковість?

Г. Т.: Знаєте, йому назавжди залишилось 47. А вихід фільму зараз - це випадковість, просто збіг.

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