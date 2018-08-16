Мадонна та її блискуча кар'єра у фото

Поп-діва, акторка, режисерка і письменниця Мадонна святкує сьогодні свій 60-тий день народження.

Співачка, повне ім'я якої Мадонна Луїза Вероніка Чикконе, виступила з 10 концертними турами і продала понад 300 млн альбомів, ставши найуспішнішою артисткою в історії музики і багаторазовою рекордсменкою Книги рекордів Гіннесса.

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Фотогалерея присвячена кар'єрі та особистому життю зірки: від моменту, коли вона приїхала до Нью-Йорка навчатися танцям, - до вершин хіт-парадів, всесвітніх турне і зйомок в кіно.

Мадонна виросла в Рочестері в штаті Мічиган.

В 1977 році вона переїхала до Нью-Йорка, де почала займатися танцями і працювала моделлю.

На знімках з її перших фотосесій вже можна помітити, як вимальовується оригінальний стиль майбутньої співачки і увага до власного іміджу.

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Музична кар'єра Мадонни починається із кількох демо-записів, які вона зробила зі своїм тодішнім хлопцем Стівеном Бреєм.

Лист з відмовою продюсера однієї з нью-йоркських студій 1981 року рівно через 20 років продадуть з аукціону.

"Співачка ще не готова, - зазначає автор листа. - Хоча в цих записах чути потенціал сильної виконавиці".

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Однак незабаром її пісні почув бос компанії звукозапису Sire Records Сеймур Стайн.

Продюсера вразили "драйв, пристрасть і безжалісність" молодої співачки, яка особисто прийшла до нього в лікарню, щоби переконатися, що контракт з нею буде підписано.

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Пісня Holiday стала першим хітом Мадонни в США. Вона потрапила до чартів наприкінці 1983 року і вже у січні 1984-го піднялася до 16-тої позиції.

Незабаром вийшли й її перші знакові сингли - Like A Virgin і Material Girl.

1985 рік став переломним у кар'єрі Мадонни. Квітки на її перший концертний тур Virgin Tour було повність розпродано, а на розігріві у співачки виступали Beastie Boys.

Того ж року вона заспівала на міжнародному благодійному фестивалі Live Aid (на фото нижче), зібравши гроші на допомогу жертвам голоду в Ефіопії.

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1985 року Мадонна також вперше знялася в масовому кіно, зігравши роль вуличної авантюристки в комедійній драмі "Відчайдушно шукаю Сьюзен" і отримавши загалом позитивні відгуки й критиків, і кіноглядачів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Розанна Аркетт і Мадонна у фільмі "Відчайдушно шукаю Сьюзен"

У 1985-му Мадонна вийшла заміж за актора Шона Пенна, з яким щойно познайомилася на студії Warner Brothers під час зйомок кліпу Material Girl.

Весілля, яке відбулося на скелі в Малібу, привернуло таку уваги журналістів, що через гуркіт гелікоптерів було не чути людей. Розсерджені молодята написали на землі гнівне і нецензурне послання папараці.

Наступного року пара разом зіграла у фільмі "Шанхайський сюрприз", дія якого відбувається в Китаї під час японської окупації 1938 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На зйомках "Шанхайського сюрпризу" з Шоном Пенном

Третій студійний альбом Мадонни True Blue, випущений в 1986 році, зміцнив її славу поп-зірки. Він посів перші місця в чартах 12 країн, 5 синглів з нього стали хітами.

Один з них Papa Don't Preach присвячений темі підліткової вагітності є свідченням того, що співачку не лякали суперечливі теми.

У 1989 році Мадонна розлучилася з Шоном Пенном і випустила сингл Like A Prayer. У знятому на нього кліпі палають хрести, а Мадонна пристрасно цілує чорношкірого святого.

Не дивно, що відео спричинило величезне обурення, однак це зовсім не завадило успіху альбому.

Наступний сингл Vogue і турне Blond Ambition демонструють зміни в іміджі співачки. Її образ сповнений сексуальності і жіночої сили.

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Копирайт изображения Getty Images Image caption Частиною нового сценічного іміджу став бюстгальтер з конусами, який буде довго асоціюватися з образом діви

У 1992 році Мадонна знову збурила громадськість, випустивши "Секс" - альбом фотографій, на яких у відвертих фотосесіях разом з нею знялися Наомі Кемпбелл, Vanilla Ice та інші зірки.

Зліт кінокар'єри співачки, безперечно, пов'язаний із фільмом-мюзиклом "Евіта" режисера Алана Паркера, в якому вона зіграла головну роль - дружину аргентинського президента Хуана Перона.

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У тому ж 1996 році народилася перша дочка Мадонни, Лурдес, батьком якої був фітнес-тренер співачки Карлос Леон.

Мадонна повертається до музики в 1998 році з новим альбомом Ray Of Light, в якому вона поєднує танцювальну музику з електронікою і торкається серйозних тем духовності та материнства. Багато хто вважає сьомий альбом поп-королеви вершиною її кар'єри.

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У 1998-му співачка знайомиться з режисером Гаєм Річі на вечірці, влаштованій дружиною Стінга Труді Стайлер на честь виходу фільму Річі "Карти, гроші, два столи".

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У 2000 році в Мадонни і Річі народжується син Рокко. На фото нижче - хрестини в Кафедральному соборі Дорноха в Шотландії.

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Наступного дня після хрестин пара одружилася, влаштувавши ексклюзивний весільний прийом у романтичному шотландському замку Скібо в Інвернесі (на фото).

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Серед зіркових гостей церемонії були актор Руперт Еверетт, дизайнери Стелла Маккартні та Донателла Версаче. Почесною подружкою нареченої стала акторка Гвінет Пелтроу.

У 2002-му Мадонна знялася у фільмі свого чоловіка "Віднесені", в якому другу головну роль виконав італійський актор Адріано Джанніні.

Фільм про світську левицю, яка опиняється на безлюдному острові разом з моряком-комуністом, провалився в прокаті і здобув цілих п'ять "Золотих малин".

Церемонія MTV Video Music Awards 2003 року надовго запам'яталася глядачам виступом Мадонни зі своїми молодшими колегами по цеху Брітні Спірс і Крістіною Агілерою, після якого вона обох поцілувала в губи.

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Того ж року Мадонна випустила дитячу книжку "Яблука містера Пібоді" (на фото нижче - презентація в Нью-Джерсі).

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У 2004 році Мадонна знову вирушає у всесвітнє турне. Re-invention World Tour збирає понад 62,5 млн доларів з продажів квитків.

Танцювальне шоу включає акробатичні номери з елементами йоги, і зі сцени звучить варіація пісні Papa Don't Preach із соло на волинці.

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У 2008 році новим членом родини співачки стає 13-місячний Девід з Малаві, на всиновлення якого вона нарешті отримує дозвіл.

Цього ж року після восьми років спільного життя Мадонна і Річі розлучилися.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мадонна і Річі з сином Рокко та дочкою Лурдес у 2007 році на прем'єрі фільму "Артур та мініпути" в Лондоні.

У 2008-му співачка випускає наступний альбом Hard Candy, знімає свій перший фільм, комедійну драму "Бруд і мудрість", святкує 50-річний ювілей і вирушає у світовий тур Sticky & Sweet (на фото нижче).

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У 2012 році Мадонна виступає з грандіозним шоу на закритті Кубка американського футболу, церемонія, на якій у 2004-му в Дженнет Джексон трапився знаменитий казус із сукнею.

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Виступ мадонни на стадіоні Lucas Oil в Індіанаполісі подивилась рекордна в історії кількість глядачів.

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У 2014 році Мадонна разом зі своїм сином Девідом Банда Мвале Чикконе виходить на червону доріжку 56-й церемонії Grammy в Лос-Анджелесі.

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Під час виступу на нагородженні Brit Awards в 2015 році в Лондоні Мадонна впала зі сходинок, не втримавши рівновагу після того, як один з її танцюристів повинен був стягнути з неї плащ.

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У 2016 році Мадонна і Річі завершили судову справу про опіку над 16-річним Рокко.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Виступ у Китаї під час турне 2016 року Rebel Heart Tour

У 2017 році Forbes оцінив статок співачки в 580 млн дол. - вона стала найбагатшою співачкою в історію шоубіза Америки, друге місце посідає Селін Діон із 380 млн. дол.

Маючи за плечима сім великих світових турне, Мадонна наразі працює над стилем виконання для камерної аудиторії, зазначає вона в інтерв'ю BBC News в 2017 році.

"Мені подобаються невеликі концерти, де можна безпосередньо спілкуватися зі слухачами", - сказала вона.

"Це те, над чим я працюю зараз: шоу, яке не подорожуватиме світом, а залишатиметься на одному місці".

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