Дослідники з'ясували "рецепт" муміфікації у давньому Єгипті
Дослідження мумії виявило оригінальний рецепт давньоєгипетського бальзамування, що використовується для збереження тіл.
Дослідники провели кілька хімічних тестів на мумії, яку забальзамували приблизно у 3700-3500 роках до н.е. Вони з'ясували рецепт бальзамування і підтвердили, що його розробили набагато раніше і використовували ширше, ніж вважалося.
Домом для цієї мумії зараз є Єгипетський музей в італійському Турині.
Висновки дослідників опубліковані в Journal of Archaeological Science.
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Доктор Стівен Баклі, археолог з Йоркського університету, зазначив BBC News, що ця мумія "буквально втілює бальзамування, яке було в центрі єгипетської муміфікації протягом чотирьох тисяч років".
Доктор Баклі та його колеги розробили хімічний "відбиток" кожного інгредієнта, хоча кожен елемент міг надійти з ряду джерел.
Отже, до рецепта входили:
- рослинна олія - можливо, кунжутна олія;
- рослина "бальзамового типу" або кореневий екстракт, який, можливо, діставали з комишника;
- рослинна смола - натуральний цукор, який, можливо, видобували з акації;
- вирішальне значення мала смола хвойних дерев, ймовірно використовували смолу сосни.
При змішуванні з олією ця смола надає їй антибактеріальні властивості, захищаючи тіло від розпаду.
"Досі, - каже пан Баклі, - у нас не було доісторичної мумії, яка б фактично продемонструвала - так ідеально через хімічний аналіз - витоки того, що стане класичною муміфікацією".
Як науковці знайшли рецепт?
Доктор Баклі почав шукати рецепт кілька років тому, коли він та його команда дістали та проаналізували хімічні речовини з єгипетських тканин, які використовувалися для обгортання мумій. Тканини є частиною єгипетської колекції в музеї Болтона на півночі Англії.
Ці тканини датувалися 4000 років до н.е. і були старіше за той час, який вважався початком традиції бальзамування та муміфікації. "Муміфікація взагалі начебто розпочалася приблизно у 2600 році до н.е. - коли була побудована Велика піраміда", - розповідає доктор Баклі.
"Але ми помітили, що існують докази того, що збереження тіл розпочалося раніше", - додає науковець.
Це відкриття привело команду до доісторичної мумії в музейній колекції Турина. Вона ніколи не проходила обробки з метою кращого збереження, тому надала науковцям унікальну можливість дослідити давньоєгипетську хімію.
Єгиптолог та фахівець зі стародавніх єгипетських поховань з Університету Маккворі в Сіднеї доктор Джана Джонс зазначила: "Огляд тіла з Турина робить вагомий внесок у наше обмежене знання доісторичного періоду та розширення строків ранніх процедур муміфікації, а також надає життєво важливу нову інформацію про цю конкретну мумію".
"Поєднуючи хімічний аналіз з візуальним обстеженням тіла, генетичними дослідженнями, радіовуглецевим датуванням та мікроскопічним аналізом лляних тканин, що використовувалися для обгортання тіла, ми підтвердили, що цей ритуальний процес муміфікації відбувався близько 3600 року до н.е. , а тіло належало чоловіку, який помер у віці від 20 до 30 років".
Чому це важливо?
Той факт, що цей же рецепт використовувався практично через 2000 років для того, щоб бальзамувати фараонів, на думку доктора Баклі, означає: "існувала своєрідна стійка панєгипетська ідентичність ще до утворення першої національної держави у світі в 3100 р. до н.е. (в Давньому Єгипті. - Ред.). Вона з'явилася значно раніше, ніж ми думали".
Це також дає уявлення про те, як і коли давні єгиптяни удосконалили антибактеріальний рецепт бальзамування, який захищав та зберігав їхніх мерців, і привів до появи відомих нам єгипетських мумій.
Бальзамування було лише одним кроком у ретельному процесі збереження тіла. Основними кроками муміфікації були:
- Видалення мозку - можливо, використовуючи процес "збиття", щоб викликати розрідження мозку
- Видалення внутрішніх органів
- Розміщення тіла в природній солі, аби висушити його
- Розміщення тіла в розчині для бальзамування, аби вбити бактерії та загерметизувати його
- Обгортання тіла в тканину
"Саме рецепт сушіння та бальзамування був ключем для збереження. Єгипетська муміфікація була в центрі їхньої культури", - вважає пан Баклі.
"Загробне життя було лише продовженням насолоди життям. Проте вони потребували збереження тіла, аби дух мав місце для існування", - нагадує науковець.