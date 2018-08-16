Що відомо про голову МЗС Австрії, чиє весілля відвідає Путін
На весілля 53-річної керівниці МЗС Австрії Карін Кнайсль навряд чи звернули б увагу, якби не одна обставина - серед гостей церемонії буде Володимир Путін. ВВС розповідає, що відомо про чиновницю, яку особисто приїде привітати президент Росії.
Майбутній візит Володимира Путіна до Австрії - вже другий за це літо - став несподіванкою. ЗМІ ніколи не писали про те, що президент Росії близько дружить з пані Кнайсль або її обранцем, 65-річним бізнесменом Вольфгангом Майлінгером.
Подібні запрошення Путін приймає нечасто - наприклад, в 2015 році він не прийшов на весілля свого речника Дмитра Пєскова, хоча його дружина Тетяна Навка розповідала, що президента Росії звали на свято.
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На весілля, яке пройде на півдні федеральної землі Штирія 18 серпня, Путін заїде по дорозі в Берлін - там він проведе переговори з канцлером ФРН Ангелою Меркель.
Карін Кнайсль очолює МЗС Австрії з кінця минулого року. Вона живе на невеликій фермі на південь від Відня. Міністр знає щонайменше сім мов, чудово розуміється на Близькому Сході та неодноразово закликала до діалогу з Росією на тлі протистояння Москви та Заходу.
Експерт з питань Близького Сходу
Кнайсль народилася у Відні, але в чотирирічному віці переїхала в Амман - столицю Йорданії. Її батько був особистим пілотом короля Хусейна та допомагав створювати національну авіакомпанію - Royal Jordanian Airlines. Мати Кнайсль працювала стюардесою.
У 1970 році через початок громадянської війни в цій країні родина майбутнього міністра закордонних справ мусила покинути Йорданію, проте інтерес до Близького Сходу в пані Кнайсль зберігся. У старшій школі, наприклад, вона активно стежила за війною в Лівані та навіть присвятила цій темі дипломну роботу.
В середині 80-х Кнайсль вивчала право та східні мови в Університеті Відня. Свою освіту вона продовжила в Єврейському університеті Єрусалиму та в Університеті Йорданії.
Ще протягом року Кнайсль займалася арабістикою в Університеті Джорджтауна в США. У 1992 році вона захистила в Національній школі адміністрації у Франції дисертацію, присвячену кордонам на Близькому Сході.
Поліглот
Рідна мова Кнайсль - німецька, це дозволить їй під час весілля безпосередньо спілкуватися з Володимиром Путіним, який володіє цією мовою.
Міністр закордонних справ Австрії також чудово володіє арабською. Крім того, вона говорить англійською, французькою, італійською та іспанською, а також знає іврит та угорську. Нещодавно чиновниця почала вивчати китайську.
"Мені іноді сняться сни італійською, а іноді французькою. Щоденник я веду саме французькою, бо якісь особисті речі мені іноді простіше відрефлексувати саме нею", - розповідала вона Financial Times.
Викладач, журналіст, дипломат
Свою дипломатичну кар'єру пані Кнайсль розпочала наприкінці 1980-х, коли влаштувалася на роботу в міністерство закордонних справ Австрії. За кілька років вона встигла попрацювати в Парижі та Мадриді. Під час роботи в МЗС Кнайсль в основному спеціалізувалася на проблемах Близького Сходу.
Потім вона сфокусувалася на кар'єрі викладача. За 10 років Кнайсль встигла попрацювати в кількох університетах Відня, кількох європейських школах, а також навчальних закладах в Лівані.
Її студенти вивчали міжнародне право, історію Близького Сходу та енергетичні ринки. Кнайсль - автор кількох наукових та публіцистичних праць, в тому числі автобіографії "Мій Близький Схід".
З 1998 року Кнайсль також працювала як журналіст-фрілансер - наприклад, в Словенії для Die Presse. Її статті виходили в Neue Zürcher Zeitung. Тоді ж Кнайсль почала виступати як експерт з Близького Сходу - її часто можна було побачити в ефірах на національному телебаченні Австрії.
Хороші відносини з Росією
Влада Австрії в останні роки дотримувалися обережної у порівнянні з іншими країнами ЄС позиції з приводу дій Росії. Після приходу до влади нового уряду, до якого входить Кнайсль, з Відня стали частіше лунати пропозиції про налагодження відносин з Москвою.
Австрія - єдина велика країна ЄС, яка не стала висилати російських дипломатів після отруєння в Солсбері колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки. "У важкі часи необхідно підтримувати діалог", - сказала тоді Кнайсль.
У березні того ж року міністр заявила, що Австрія готова стати посередником між Москвою та Лондоном. Закликала Кнайсль і до співпраці з Росією на Близькому Сході.
"Нам потрібно співпрацювати з Росією в Сирії, Ємені, Ірані, зокрема з питань, що стосуються ядерної угоди з Іраном. Ми сподіваємося, що Росія зможе вплинути на Іран, особливо в тому, що стосується присутності Ірану біля кордонів Ізраїлю в Сирії", - говорила вона в інтерв'ю австрійському телебаченню.
Крім того, ЗМІ називали Відень одним з можливих майданчиків для саміту Володимира Путіна та Дональда Трампа, але в підсумку президенти Росії та США зустрілися в Гельсінкі.
Саме візит до Австрії став першою закордонною поїздкою Путіна під час нового президентського терміну. Там він провів переговори з президентом Австрії Александером ван дер Белленом та федеральним канцлером країни Себастіаном Курцем.
Президент Росії під час поїздки поклав вінок до пам'ятника воїнам Радянської армії, полеглим за визволення Австрії від фашизму - тоді його супроводжувала Кнайсль. Водночас вона запросила Путіна на своє весілля.
Жорстка позиція щодо мігрантів
Кнайсль - член коаліційного уряду Австрійської народної партії та правої Австрійської партії свободи (АПС). АПС здобула на виборах перемогу після обіцянок серйозно посилити контроль за міграцією.
У розпал міграційної кризи в 2015 році Кнайсль заявляла, що біженці прагнуть потрапити до ЄС з економічних причин, а не через війну. На її думку, більшість мігрантів - це "молоді люди під тестостероном", які не можуть знайти дружину через відсутність роботи та будинку, а значить не можуть отримати необхідний "статус людини в традиційному суспільстві".
Угоду Туреччини та ЄС щодо нелегальних мігрантів вона назвала "нісенітницею". Канцлера ФРН Ангелу Меркель через селфі з біженцями Кнайсль розкритикувала за "надзвичайну безпечність".