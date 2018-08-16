Що відомо про голову МЗС Австрії, чиє весілля відвідає Путін

Копирайт изображения AFP Image caption Карін Кнайсль запросила Путіна на своє весілля і він несподівано погодився

На весілля 53-річної керівниці МЗС Австрії Карін Кнайсль навряд чи звернули б увагу, якби не одна обставина - серед гостей церемонії буде Володимир Путін. ВВС розповідає, що відомо про чиновницю, яку особисто приїде привітати президент Росії.

Майбутній візит Володимира Путіна до Австрії - вже другий за це літо - став несподіванкою. ЗМІ ніколи не писали про те, що президент Росії близько дружить з пані Кнайсль або її обранцем, 65-річним бізнесменом Вольфгангом Майлінгером.

Подібні запрошення Путін приймає нечасто - наприклад, в 2015 році він не прийшов на весілля свого речника Дмитра Пєскова, хоча його дружина Тетяна Навка розповідала, що президента Росії звали на свято.

На весілля, яке пройде на півдні федеральної землі Штирія 18 серпня, Путін заїде по дорозі в Берлін - там він проведе переговори з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Карін Кнайсль очолює МЗС Австрії з кінця минулого року. Вона живе на невеликій фермі на південь від Відня. Міністр знає щонайменше сім мов, чудово розуміється на Близькому Сході та неодноразово закликала до діалогу з Росією на тлі протистояння Москви та Заходу.

Експерт з питань Близького Сходу

Кнайсль народилася у Відні, але в чотирирічному віці переїхала в Амман - столицю Йорданії. Її батько був особистим пілотом короля Хусейна та допомагав створювати національну авіакомпанію - Royal Jordanian Airlines. Мати Кнайсль працювала стюардесою.

У 1970 році через початок громадянської війни в цій країні родина майбутнього міністра закордонних справ мусила покинути Йорданію, проте інтерес до Близького Сходу в пані Кнайсль зберігся. У старшій школі, наприклад, вона активно стежила за війною в Лівані та навіть присвятила цій темі дипломну роботу.

В середині 80-х Кнайсль вивчала право та східні мови в Університеті Відня. Свою освіту вона продовжила в Єврейському університеті Єрусалиму та в Університеті Йорданії.

Ще протягом року Кнайсль займалася арабістикою в Університеті Джорджтауна в США. У 1992 році вона захистила в Національній школі адміністрації у Франції дисертацію, присвячену кордонам на Близькому Сході.

Поліглот

Рідна мова Кнайсль - німецька, це дозволить їй під час весілля безпосередньо спілкуватися з Володимиром Путіним, який володіє цією мовою.

Міністр закордонних справ Австрії також чудово володіє арабською. Крім того, вона говорить англійською, французькою, італійською та іспанською, а також знає іврит та угорську. Нещодавно чиновниця почала вивчати китайську.

"Мені іноді сняться сни італійською, а іноді французькою. Щоденник я веду саме французькою, бо якісь особисті речі мені іноді простіше відрефлексувати саме нею", - розповідала вона Financial Times.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У червні Карін Кнайсль разом з президентом Росії взяла участь у церемонії покладання квітів до монумента радянським військовим у Відні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час червневого візиту до Австрії Путіна супроводжував екс-канцлер Німеччини, керівник комітету акціонерів "Північного потоку" Герхард Шредер, який зустрівся з канцлером Австрії Себастіаном Курцем

Викладач, журналіст, дипломат

Свою дипломатичну кар'єру пані Кнайсль розпочала наприкінці 1980-х, коли влаштувалася на роботу в міністерство закордонних справ Австрії. За кілька років вона встигла попрацювати в Парижі та Мадриді. Під час роботи в МЗС Кнайсль в основному спеціалізувалася на проблемах Близького Сходу.

Потім вона сфокусувалася на кар'єрі викладача. За 10 років Кнайсль встигла попрацювати в кількох університетах Відня, кількох європейських школах, а також навчальних закладах в Лівані.

Її студенти вивчали міжнародне право, історію Близького Сходу та енергетичні ринки. Кнайсль - автор кількох наукових та публіцистичних праць, в тому числі автобіографії "Мій Близький Схід".

З 1998 року Кнайсль також працювала як журналіст-фрілансер - наприклад, в Словенії для Die Presse. Її статті виходили в Neue Zürcher Zeitung. Тоді ж Кнайсль почала виступати як експерт з Близького Сходу - її часто можна було побачити в ефірах на національному телебаченні Австрії.

Хороші відносини з Росією

Влада Австрії в останні роки дотримувалися обережної у порівнянні з іншими країнами ЄС позиції з приводу дій Росії. Після приходу до влади нового уряду, до якого входить Кнайсль, з Відня стали частіше лунати пропозиції про налагодження відносин з Москвою.

Австрія - єдина велика країна ЄС, яка не стала висилати російських дипломатів після отруєння в Солсбері колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки. "У важкі часи необхідно підтримувати діалог", - сказала тоді Кнайсль.

У березні того ж року міністр заявила, що Австрія готова стати посередником між Москвою та Лондоном. Закликала Кнайсль і до співпраці з Росією на Близькому Сході.

"Нам потрібно співпрацювати з Росією в Сирії, Ємені, Ірані, зокрема з питань, що стосуються ядерної угоди з Іраном. Ми сподіваємося, що Росія зможе вплинути на Іран, особливо в тому, що стосується присутності Ірану біля кордонів Ізраїлю в Сирії", - говорила вона в інтерв'ю австрійському телебаченню.

Крім того, ЗМІ називали Відень одним з можливих майданчиків для саміту Володимира Путіна та Дональда Трампа, але в підсумку президенти Росії та США зустрілися в Гельсінкі.

Саме візит до Австрії став першою закордонною поїздкою Путіна під час нового президентського терміну. Там він провів переговори з президентом Австрії Александером ван дер Белленом та федеральним канцлером країни Себастіаном Курцем.

Президент Росії під час поїздки поклав вінок до пам'ятника воїнам Радянської армії, полеглим за визволення Австрії від фашизму - тоді його супроводжувала Кнайсль. Водночас вона запросила Путіна на своє весілля.

Жорстка позиція щодо мігрантів

Кнайсль - член коаліційного уряду Австрійської народної партії та правої Австрійської партії свободи (АПС). АПС здобула на виборах перемогу після обіцянок серйозно посилити контроль за міграцією.

У розпал міграційної кризи в 2015 році Кнайсль заявляла, що біженці прагнуть потрапити до ЄС з економічних причин, а не через війну. На її думку, більшість мігрантів - це "молоді люди під тестостероном", які не можуть знайти дружину через відсутність роботи та будинку, а значить не можуть отримати необхідний "статус людини в традиційному суспільстві".

Угоду Туреччини та ЄС щодо нелегальних мігрантів вона назвала "нісенітницею". Канцлера ФРН Ангелу Меркель через селфі з біженцями Кнайсль розкритикувала за "надзвичайну безпечність".