Справа Манафорта: чим запам'ятається суд над відомим політтехнологом

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Перший суд у справі Пола Манафорта, якого звинуватили у відмиванні коштів, ухилянні від сплати податків та змові проти США вже на фінішній прямій. Присяжні пішли до дорадчої кімнати.

Цьому передували 13 днів безперервних судових баталій, в ході яких 27 свідків дали покази про різні види співпраці з 69-річним політконсультантом.

14 вересня у Вашингтоні почнеться новий процес над Манафортом.

Члени колегії присяжних, відповідно до закону, можуть радитися стільки, скільки їм потрібно. Втім, досвідчені юристи у своїх приблизних розрахунках часу зазвичай керуються правилом "один день судових слухань - одна година обговорення в нарадчій кімнаті".

Таким чином, з огляду на обов'язкову обідню перерву та регламентовану роботу суду, рішення про подальшу долю Пола Манафорта можуть винести і до вечора п'ятниці, і до ранку понеділка, і в будь-який інший час.

Російська служба Бі-бі-сі побувала практично на всіх судових засіданнях та зібрала основні подробиці його справи і прогнози на майбутнє, а також з'ясувала, хто непогано заробив на процесі Манафорта.

Старі друзі та несподівані персонажі

За кілька днів до початку процесу над Манафортом сторона обвинувачення надала суду документи, виходячи з яких в останні десять років свої основні доходи політтехнолог отримував з України.

Бізнесмени і політики перераховували через свої кіпрські компанії на рахунки Манафорта мільйони доларів за політичні консультації, ведення кампаній та медіаконсалтінг.

В цілому - це близько 60 мільйонів доларів.

Згодом з'ясувалося, що політтехнологу в різний час платили колишній український віце-прем'єр Сергій Тігіпко, нинішній народний депутат "Опозиційного блоку" та екс-голова адміністрації Віктора Януковича Сергій Льовочкін, бізнесмен-мільярдер Рінат Ахметов, його права рука Борис Колесніков, екс-депутат Верховної Ради та бізнесмен Андрій Клюєв.

У списку людей, з якими в різні роки співпрацював політтехнолог в Україні на невідомих умовах, виявилися також президент України Петро Порошенко, мер Києва Віталій Кличко та бізнесмен Віктор Пінчук.

Співпрацю з першим підтвердив у своїх свідченнях колишній партнер Манафорта Рік Гейтс, але при цьому таку співпрацю повністю заперечує адміністрація українського президента.

Віталій Кличко заявив, що отримував від Манафорта пропозиції про співпрацю, але так ними і не скористався.

Серед тих, хто перераховував гроші на рахунки Манафорта, також російський бізнесмен Олег Дерипаска - від нього політтехнолог отримав транш у розмірі 10 мільйонів доларів. Обвинувачення має електронне листування бізнесмена та політконсультанта - його текст поки що недоступний широкій громадськості.

Іноземні рахунки і "позички" як доходи

За даними обвинувачення, Манафорт відкрив 31 рахунок в банках Кіпру, Великої Британії та Гренадин.

Доступ до рахунків мали сам Манафорт, Рік Гейтс і керівник українського офісу політтехнолога Костянтин Килимник. Для того, щоб приховувати доходи і ухилятися від сплати податків, Манафорт вносив до податкових декларацій доходи як позики.

Ні він, ні його дружина протягом 2011-2014 років в загальній податковій декларації не згадували про наявність у них іноземних рахунків і величезних сум - така практика заборонена американським законодавством.

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З 2014 року справи у Манафорта різко погіршилися: Янукович більше не при владі, а "Опозиційний блок", за словами Гейтса, не повністю розрахувався за надані під час кампанії 2014 року послуги, заборгувавши політтехнологам 2,4 млн доларів.

Манафорт, згідно з матеріалами справи, підробляв документи для придбання нерухомості та брав багатотисячні кредити - так, він отримав позику у Federal Savings Bank в розмірі 16 млн доларів, пообіцявши одному з керівників кредитної установи високу посаду в адміністрації Трампа.

Банк втратив 11,8 млн доларів.

Елемент розкоші

На гроші, отримані через іноземні рахунки, Манафорт придбав три квартири, одна з яких розташована в Трамп-тауер, будинок у Нью-Йорку, апартаменти і будинок в передмісті Вашингтона, Александрії, будинок у Флориді, нові автомобілі Range Rover і Mercedes, раритетні східні килими.

Близько мільйона доларів пішло на куртки зі шкіри страуса та пітона, костюми, пошиті за індивідуальним лекалами. Ще близько 900 тисяч політтехнолог витратив на послуги ландшафтних дизайнерів.

Колишній партнер став ключовим свідком

Рік Гейтс - колишній молодший партнер Манафорта - співпрацює зі слідством з початку 2018 року. Він - ключовий свідок обвинувачення, який розповів уряду США про клієнтів і рахунки політтехнолога.

Прокурори небезпідставно звинуватили Гейтса у брехні - той протягом декількох років зраджував дружині та неодноразово залазив до кишені самого Манафорта, вкравши з його рахунків кілька сотень тисяч доларів.

Гейтс зізнався в крадіжці та подружній зраді і під присягою пообіцяв говорити тільки правду, сподіваючись на пом'якшення вироку, який так чи інакше залишається у владі іншого судді.

Якщо з'ясується, що 46-річний Гейтс брехав під присягою, йому світить до 200 років в'язниці.

Що з Манафортом?

З самого початку судових слухань по суті Пол Манафорт приходить на засідання тільки в костюмах, краватках та свіжих сорочках.

Заходячи до суду, він швидко посміхається тільки одній людині - Кейтлін Манафорт. Дружина політтехнолога, попри те, що місця в залі не можна займати або резервувати, стараннями своїх помічників завжди сидить на одному і тому ж місці - праворуч за спиною чоловіка. Їхньому шлюбу в цьому році виповнюється 40 років.

Загальний тюремний термін, який може очікувати 69-річного Манафорта при найгіршому рішенні присяжних в суді Вірджинії - 302 роки. Під час дачі Гейтсом показів політтехнолог протягом багатьох годин спопеляв колишнього партнера поглядом. Той жодного разу не подивився йому в очі.

Сам же Манафорт не давав свідчень - за американським законодавством, він не зобов'язаний цього робити. До того ж, на нього працює ціла армія юристів.

Суддя, прокурор та адвокат

Суддя Ті Ес Еллліс, як і нова зірка команди спецпрокурора Мюллера Узо Асoньє, не дають коментарів пресі. Їхній гумор відомий широкому загалу тільки з переказів журналістів, адже в будівлі заборонена відеозйомка.

78-річний суддя Елліс саркастичний, бадьоро говорить іспанською, а крім справи Манафорта встигає займатися ще й нелегальними іммігрантами, продавцями наркотиків та любителями дитячого порно. Ці слухання, як правило, призначають впритул до розгляду справи політтехнолога.

В рамках процесу над Манафортом Елліс виступає в ролі модератора - рішення буде приймати журі присяжних. Він не без сарказму уточнював у сторони звинувачення та захисту, навіщо їм потрібні були такі глибокі знання у сфері чоловічої моди, і вимагав від них не закочувати очі в залі засідань.

Узо Асоньє - 37-річний випускник Єльського університету, виходець із сім'ї нігерійських емігрантів, що приєднався до команди Мюллера рік тому і працював над десятками справ про корупцію та хабарництво.

Примітно, що задовго до роботи на українських політиків, чиї гроші на рахунках Манафорта і стали предметом пильної уваги американських слідчих, Манафорт на початку 90-х років працював консультантом нігерійського генерала Ібрагіма Бабангіда, який став президентом країни у 1985 році після військового перевороту.

Прокурор Грег Андрес - ветеран міністерства юстиції та прокуратури, був помічником прокурора східного округу Нью-Йорка. Його спеціалізація - ухиляння від сплати податків та відмивання коштів.

Кевін Дауінг та Річард Вестлінг - головні адвокати великої юридичної команди Манафорта, який теж має юридичну освіту. Захист політтехнолога не допустив його до дачі показань і не викликав жодного свідка - за законом, вони не зобов'язані цього робити. Вестлінг та Дауінг намагалися довести присяжним, що Гейтс є брехуном та злодієм, не заслуговує на довіру, а компаніями Манафорта, крім нього, керували й інші люди.

Політичний туризм

Для того, щоб потрапити до будівлі Александрійського суду, потрібно вистояти чималу чергу зовні, а потім всередині.

Через великий наплив громадськості адміністрація відкрила ще одне велике приміщення з двома величезними плазмовими екранами. У найгарячіші дні публіці в іншому залі дозволяють сидіти на місцях журі присяжних - вони не бачать, але можуть чути трансляцію.

Серед присутніх на засіданнях людей майже половина - "політичні туристи". Це американці, які з'їхалися з усієї країни, щоб бути присутнім на процесі: вчителька з Небраски, тютюновий плантатор з Джорджії, соціальний працівник з Мена, які акуратно записують в зошити репліки та покази свідків, знайомлячись і обмінюючись номерами телефонів.

До слова, ні телефони, ні комп'ютери до будівлі суду заносити не можна, і цим активно користуються господарі сусіднього китайського кафетерію.

Вони приймають гаджети на зберігання за 2 долари. Якщо потрібно зателефонувати - доводиться знову платити. У день до них приходить близько 200 людей, значна частина з них здає телефони та ноутбуки по кілька разів.

Ще одна помітна частина аудиторії - журналісти, які з'їхалися з усіх куточків світу. Їхній масовий вихід із залу суду при появі чергової новини - головний предмет жартів і частого роздратування судді Елліса.

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