Справа проти голови Українського товариства у Польщі: що відбувається?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Справу щодо історика Григорія Купріяновича розслідують за заяву, яку він зробив під час вшанування пам'яті загиблих українців у польському селі Сагринь, в якому брав участь Петро Порошенко

Прокуратура польського Замостя почала розслідування щодо голови Українського товариства Любліна та історика Григорія Купріяновича (Grzegorz Kuprianowicz) за звинуваченням у приниженні польського народу.

Йдеться про слова історика, який порівняв злочини польських підпільників щодо українського населення Холмщини та українських націоналістів проти поляків на Волині під час Другої світової війни.

За даними польських ЗМІ, справу порушили за 133 статтею Кримінального кодексу, яка передбачає три роки позбавлення волі.

МЗС України вже відреагувало на ситуацію - заступник міністра закордонних справ Василь Боднар 16 серпня зустрівся з послом Польщі в Україні Яном Пєклом та закликав припинити кримінальне переслідування історика Григорія Купріяновича.

Сам польський історик українського походження свою вину заперечує та вважає, що дії влади можуть призвести до погіршення польсько-українських відносин.

Це чи не перший випадок переслідування польських істориків українського походження за порушення цієї статті кримінального кодексу.

Але напряму ця справа може не стосуватись нових поправок до закону про польський інститут національної пам'яті, який передбачає до трьох років ув'язнення за "заперечення злочинів українських націоналістів".

Григорій Купріянович у розмові з ВВС News Україна розповів, що поки що правоохоронці з ним не зв'язувались і документів з деталями обвинувачення він не отримував.

У чому суть справи

Як повідомляють польські ЗМІ, окружна прокуратура у місті Замостя Люблінського воєводства відкрила справу через заяву Григорія Купріяновича, яку він зробив під час пам'ятних заходів у польському селі Сагринь.

Виступ був присвячений вшануванню українців, вбитих там під час акцій польського збройного підпілля в 1944 році. На цій події також був присутній президент Петро Порошенко.

Під час свого виступу історик порівняв події у Сагрині 1944 року з діями українських націоналістів на Волині в 1943 році.

Копирайт изображения Наукова бібліотека Львівського національного уніве Image caption Григорій Купріянович ще не ознайомився з деталями обвинувачення

За словами заступниці окружного прокурора в Замості Еви Кузьніцької, яку цитує "Наш вибір", йдеться про 133 статтю Кримінального кодексу, що стосується публічної зневаги польського народу або Республіки Польща й передбачає позбавлення волі до трьох років.

Скаргу до прокуратури подав люблінський воєвода Пшемислав Чарнек.

"Шкода, що пам'ять про українські православні жертви Холмщини не вшановують так само, як і польських жертв Волині," - такі слова пана Купріяновича найбільше розлютили чиновника.

Пшемислав Чарнек впевнений, що голова українського товариства не лише "зневажив польський народ", але порушив закон про інститут національної пам'яті Польщі (ІНП).

Видання "Люблінський кур'єр" вказує, що справу щодо висловлювань Купріяновича відкрили 14 серпня, проте поки що офіційних звинувачень не висували.

Прокуратура буде вивчати, зокрема, відео з виступом голови Українського товариства та з'ясовувати усі обставини його висловлювань.

"Це вимагає проведення процесуальних дій, тому було розпочато розслідування, щоб ми могли це з'ясувати", — цитує заступницю голови окружного прокурора Еву Кузьніцьку видання "Простір".

Відповідь історика

Сам Григорій Купріянович у заяві для ЗМІ написав, що дії воєводи можуть призвести до погіршення польсько-українських відносин і вони є спробою залякування української громади в регіоні та перешкоджанням представлення національною меншою власного погляду на історію.

"Я здивований рішенням районної прокуратури в Замості. Я не знаю, в якому місці мого виступу можна знайти підстави для початку розслідування щодо публічної образи польської нації. Якщо причиною цього є історичні факти, про які я згадав у селі Сагринь, то обвинувачення має бути спрямоване проти осіб, що вчинили ці злочини, а не проти мене", - заявив Купріянович виданню Onet.

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Він стверджує, що найкраща відповідь на звинувачення проти нього - це текст його виступу у Сагрині.

У розмові з ВВС News Україна пан Купріянович розповів, що всю інформацію щодо справи проти нього він дізнається від журналістів і правоохоронці його не викликали.

"Я ще не дістав офіційної інформації. За останніми даними, справу відкрили 10 серпня, то лист щодо цього мені міг і не дійти ще", - розповів пан Купріянович, додавши, що сам про це прочитав у ЗМІ 14 серпня.

Тому історик не може спростувати чи підтвердити, що відкрита справа може бути пов'язана з новим законом про польський інститут національної пам'яті, в якому передбачене покарання за заперечення злочинів "українських націоналістів".

"Я навіть не знаю точно, що написано у заяві про скоєння мною злочину", - додав Георгій Купріянович.