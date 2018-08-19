Вчителі віддали 100 днів своїх лікарняних хворому на рак колезі

Копирайт изображения Robert Goodman Image caption 56-річний Роберт Гудман викладає у Вест-Палм-Біч, штат Флорида

Роберт Гудман потрапив у безвихідь.

Коли в травні 2018 року у вчителя історії з Флориди виявили рак товстої кишки, він скористався останнім оплачуваним лікарняним для боротьби з хворобою.

У липні його відпустка закінчилася, і пан Гудман мав або повернутися до школи протягом двох тижнів, або взяти неоплачувану відпустку.

Однак чоловік не міг повернутися до роботи під час виснажливого курсу хіміотерапії, так само як і дозволити собі не працювати.

"Це справді налякало мене, - розповів він BBC. - "Хімія" забрала в мене сили, я не знав, як буду вставати о 5 ранку щодня. Як впораюсь із побічними ефектами, коли навколо будуть діти? Як буду працювати з ними, якщо вони "принесуть" до школи грип чи іншу застуду?"

У пригоді стали особливості шкільної системи у Флориді: вчителі можуть обмінюватися лікарняними або, як у цьому випадку, пожертвувати їх.

"Я звернувся до колег по допомогу і навіть не сподівався, що отримаю її вже за чотири дні", - сказав він.

Роберт Гудман написав про свою проблему на Facebook, і чотири дні по тому дізнався, що його колеги "подарували" йому близько 100 днів лікарняних. Цього було достатньо, щоб пройти повний курс хіміотерапії.

"Мене здивувало, як швидко все відбувається, - сказав він. - Але те, що це були вчителі - ні. Люди цієї професії зажди віддають. Така в них робота - давати."

"Просто дивовижно, як багато людей мене підтримало. Вони могли отримати грошову компенсацію за невикористані лікарняні при виході на пенсію. У певному сенсі, колеги віддали мені свої пенсійні заощадження. Коли сотні людей дарують вам свою любов і турботу, це змінює життя", - додає він.

Пан Гудман може не повертатися до школи до січня 2019 року.

За цей час він зможе завершити курс хіміотерапії та відновити сили. Чоловік вдячний усім, хто віддав свої лікарняні, щоб допомогти йому.

"Серед людей, які мене підтримали - не лише вчителі, - пояснив Роберт Гудман. - Це були адміністратори, працівники їдальні, інші колеги. Я не знаю й половини цих людей, але ми - частина одного колективу і готові простягнути одне одному руку допомоги. Ми - родина".

"З того часу, як створив Facebook-сторінку, я постійно отримую повідомлення від людей, які подолали рак. Це був справді чудовий досвід. Не лише вчителі допомогли мене відчути себе частиною родини", - пояснює він.

Система лікарних у США

Лікарняні, як і решта питань в системі державної освіти, не регулюються на федеральному рівні у США. Законів, які б визначали, як і коли вчителі можуть брати листки непрацездатності, немає.

Кожен штат має свою систему грошової компенсації, пільг та оплати лікарняних для працівників освіти.

У Палм-Біч, штат Флорида, вчителі, які працюють на повну ставку, на початку року отримують право на мінімальний лікарняний у чотири дні, який повністю компенсується. Далі починає діяти система накопичення - плюс один день щомісяця.

Якщо раптом хвороба потребує більш тривалого лікування, можна звернутися до так званого "банку лікарняних" - системи надання додаткових днів лікування.

Щоб стати членом банку, працівники школи мають "покласти на свій рахунок" один день відпустки. Запит на лікарняний підписують щонайменше два лікарі.

Якщо вчитель не має права на подовжений лікарняний, доведеться брати відпустку за власний рахунок.

Щоб зберегти страхові виплати, необхідно надати підтвердження хвороби від лікаря.

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