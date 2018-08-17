Низьковуглеводні дієти скорочують життя - науковці

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Дієти з низьким вмістом вуглеводів можуть скорочувати тривалість життя на чотири роки, свідчить дослідження.

Дієти з низьким вмістом вуглеводів, наприклад дієта Аткінса, стали популярними, обіцяючи зменшення ваги та зниження ризику виникнення деяких захворювань.

Але дослідження, що проводилося в США протягом 25 років, свідчить про те, що помірковане вживання вуглеводів або перехід від м'яса до рослинних білків та жирів - є більш здоровим.

Дослідження проводили серед людей, які підраховували кількість вуглеводів, які вони їли.

Непопулярні вуглеводи

Під час дослідження, опублікованого в The Lancet Public Health, 15,4 тис. людей зі США заповнювали опитувальники про їжу та напої, які вони споживали, а також вказували розмір порцій.

Потім вчені оцінили частку калорій, яку піддослідні отримували з вуглеводів, жирів та білків.

За результатами досліджень групи протягом 25 років дослідники виявили, що ті, хто отримував 50-55% своєї енергії з вуглеводів, мали дещо нижчий ризик передчасної смерті в порівнянні з тими, хто споживав дуже багато або дуже мало вуглеводів.

Вуглеводи містять овочі, фрукти та цукор, але головне джерело - картопля, хліб, рис, макарони та крупи.

Дослідники підрахували, що люди у віці 50 років, які помірно вживають вуглеводи, можуть прожити в середньому ще 33 роки.

А це значить, що вони проживуть:

на чотири роки більше, ніж люди, які отримували менше 30% своєї енергії з вуглеводів

на 2,3 року більше, ніж група, що отримувала 30-40% енергії з вуглеводів

на 1,1 року більше, ніж ті, хто отримував понад 65% енергії з вуглеводів

Висновки подібні до попередніх досліджень, з якими автори порівнювали свою роботу. У попередніх дослідженнях брали участь понад 400 тис. людей з більш ніж 20 країн світу.

Після першого етапу вчені порівняли низьковуглеводні дієти, що включали споживання продуктів, багатих на тваринні білки та жири, з дієтами, в які входили рослинні білки та жири.

Вони виявили, що споживання яловичини, баранини, свинини, курятини та сирів замість вуглеводів дещо підвищувало ризик смерті.

Але заміна вуглеводів рослинними білками та жирами, наприклад овочами та горіхами, показала зниження ризику смертності.

Доктор Сара Седельманн, спеціаліст з серцево-судинної медицини лікарні Brigham and Women's Hospital у Бостоні, яка керувала дослідженням, зазначила, що дієти з низьким вмістом вуглеводів, в яких вуглеводи заміщають білками або жирами, "набувають широкої популярності як стратегія здоров'я та втрати ваги".

"Втім, наші дані свідчать про те, що "тваринні" дієти з низьким вмістом вуглеводів, які поширені в Північній Америці та Європі, можуть призводити до скорочення загальної тривалості життя, тож їх не варто заохочувати, - каже вона. - Натомість, якщо людина вирішила дотримуватись низьковуглеводної дієти, заміна вуглеводів на рослинні жири та білки може сприяти здоровому старінню в довгостроковій перспективі".

"Недостатньо зосередитись на поживних речовинах"

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Автори припускають, що популярні за Заході дієти, які обмежують вуглеводи, часто призводять до зниження споживання овочів, фруктів та круп. Через це росте споживання тваринних білків та жирів, які пов'язують зі старінням в організмі.

Професор Ніта Форухі з відділу епідеміології Ради медичних досліджень в Кембриджському університеті, яка не брала участі в дослідженні, зазначила: "Насправді важливий меседж цього дослідження в тому, що недостатньо зосередити увагу на поживних речовинах, важливо тваринного походження ці речовини чи рослинного ".

"Коли вуглеводів стає менше в раціоні, переваги є тоді, коли їх замінюють жирами та білками рослинного походження, а не тваринного, наприклад м'ясом", - додає дослідниця.

Проте щодо дослідження є обмеження.

Дослідники визнають, що результати не цілком розкривають причинно-наслідкові зв'язки, крім того, люди самі вказували, що вони їли, а це могло вплинути на точність висновків.

Більше клітковини

Том Сандерс, професор з питань харчування та дієтології Королівського коледжу Лондона, також зазначив, що використання опитувальника у дослідженні про харчування призводить до того, що люди занижують калорії та жири, які вони з'їли.

"Одне з пояснень результатів цього та інших досліджень США полягає в тому, що воно може відображати більший ризик смерті у випадку надмірної ваги/ожиріння, яке припадає на два популярні дієтичні табори - ті, хто дотримується дієти з високим вмістом м'яса і низьким вмістом вуглеводів, та ті, хто віддає перевагу дієті з низьким вмістом жирів та високим вмістом вуглеводів", - додав він.

Доктор Елісон Тедстоун, головний дієтолог організації Громадське здоров'я Англії, зазначила, що дослідження дає додаткові докази того, що дієти з низьким вмістом вуглеводів "можуть бути надзвичайно небезпечними для нашого довгострокового здоров'я".

"Вуглеводи з високим вмістом клітковини повинні забезпечувати близько половини нашої енергії, зокрема фрукти та овочі, при одночасному зменшенні споживання жирного м'яса та молочних продуктів", - каже вона.

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